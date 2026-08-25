Μετρό Θεσσαλονίκης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζει την Πέμπτη την επέκταση προς Καλαμαριά – Σε 15 λεπτά η διαδρομή από Μίκρα για Κέντρο

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Στην τελική ευθεία βρίσκεται η παράδοση της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με τα εγκαίνια, σύμφωνα με πληροφορίες, να πραγματοποιούνται το πρωί της Πέμπτης 27 Αυγούστου από τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η επέκταση, μήκους περίπου 4,7 χιλιομέτρων, αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τις μετακινήσεις στην ανατολική Θεσσαλονίκη, φέρνοντας την Καλαμαριά, πιο κοντά στο κέντρο της πόλης.

Πέντε νέοι σταθμοί – Σε 15 λεπτά η διαδρομή από τη Μίκρα στο Κέντρο

Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προστίθενται στο δίκτυο πέντε νέοι σταθμοί: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα.

Η διαδρομή από τον τερματικό σταθμό της Μίκρας έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιείται σε περίπου 15 λεπτά, ενώ για τη διαδρομή από τη Μίκρα έως τον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό θα απαιτούνται περίπου 25 λεπτά.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ελληνικό Μετρό, η επέκταση αναμένεται να εξυπηρετεί περίπου 80.000 επιβάτες ημερησίως, συμβάλλοντας παράλληλα στη μείωση της κυκλοφορίας κατά περίπου 12.000 αυτοκίνητα την ημέρα.

Με την ένταξη της επέκτασης σε λειτουργία, το συνολικό δίκτυο του Μετρό Θεσσαλονίκης, θα φτάσει περίπου τα 14 χιλιόμετρα και τους 18 σταθμούς.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στην ανάρτηση με την οποία γνωστοποίησε την ημερομηνία παράδοσης, χαρακτήρισε την 27η Αυγούστου ημερομηνία-ορόσημο για το έργο, καθώς πρόκειται για το πρώτο μεγάλο νέο τμήμα που εντάσσεται στο δίκτυο μετά την έναρξη λειτουργίας της βασικής γραμμής.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος έχει αναφερθεί στην πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, για το οποίο απαιτήθηκαν πρόσθετες δοκιμές και προσαρμογές.

Μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, ο σχεδιασμός για την περαιτέρω ανάπτυξη του Μετρό στρέφεται προς τη δυτική Θεσσαλονίκη. Στόχος είναι να προχωρήσουν οι απαραίτητες μελέτες και οι πρόδρομες διαδικασίες για την επόμενη επέκταση του δικτύου.

Παράλληλα, αλλαγές έρχονται και στις οδικές συγκοινωνίες της πόλης. Στις αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσουν 50 νέα αρθρωτά ηλεκτρικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, μήκους 18 μέτρων, τα οποία θα ενισχύσουν κυρίως δρομολόγια σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, που δεν εξυπηρετούνται από το Μετρό.