Χρυσοχοΐδης: Το αργότερο σε 4 χρόνια οι νέες φυλακές στον Ασπρόπυργο – Τι είπε για αλκοτέστ και Μύκονο

Σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια, η κοινωνική συνοχή και η οικονομική σταθερότητα βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μίλησε για το κυβερνητικό σχέδιο, για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της εγχώριας τρομοκρατίας, στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και στην εντατικοποίηση των ελέγχων της Τροχαίας.

Παράλληλα, μίλησε για την αναδιοργάνωση των φυλακών του Κορυδαλλού, την οδική ασφάλεια, την αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων και τις οικονομικές εξελίξεις. Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ότι «είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα».

«Αισθητά καλύτερη η κατάσταση στη Μύκονο»

Σε ερώτηση για την πρόσφατη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Μύκονο, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στην συνεχή προσπάθεια που, όπως είπε, καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια, για την αποκατάσταση της κανονικότητας στο νησί.

«Στη Μύκονο τα τελευταία χρόνια, εδώ και 3 χρόνια περίπου, επιχειρείται μια ομαλοποίηση των πραγμάτων και μια κανονικότητας στα πράγματα, διότι, για πολλά χρόνια η κατάσταση εκεί είχε ξεφύγει και ουσιαστικά «απουσίαζε» ο νόμος και το κράτος.

Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αρκετά καλή κατάσταση. Βεβαίως, το νησί δεν είναι όπως ήταν, και αυτό είναι ένα μάθημα και ένα μήνυμα σε όλους: ότι όταν υπάρχει υπερτουρισμός, όταν ο πλούτος ρέει εύκολα, πρέπει η διαχείριση να γίνεται με τέτοιο τρόπο, που να δημιουργεί προοπτικές και όχι «αρπαχτές».

Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στη Μύκονο είναι εξαιρετικά. Υπάρχει μια υπηρεσία τοπική, η οποία δουλεύει αποτελεσματικά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει βοήθεια από άλλες υπηρεσίες, όπως είναι το FBI, δηλαδή πηγαίνουν εκεί, κλιμάκια, είτε του FBI είτε της Τροχαίας, είτε της ασφάλειας, οι οποίοι πάνε για συγκεκριμένο σκοπό και συγκεκριμένες αποστολές. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, έγιναν και αυτές οι συλλήψεις».

«Εξαρθρώθηκαν περισσότερες από 270 εγκληματικές οργανώσεις»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης ρωτήθηκε στη συνέχεια για το μέγεθος του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα και για τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται στη χώρα.

Ο υπουργός υποστήριξε ότι, παρά το γεγονός πως το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και οι υπόλοιπες χώρες, βρίσκεται αντιμέτωπες με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα, καθώς όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι Μαφίες υπάρχουν παντού»

«Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία 2 χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI -η υπηρεσία οργανωμένου εγκλήματος-, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί περισσότερες από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Δηλαδή, απάτες, απάτες με ΦΠΑ, οικονομικές, εκβιασμούς», συμπλήρωσε.

Ενίσχυση του FBI

«Θέλω να σας πω ότι υπάρχει τώρα, στο FBI, το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του. Και κάθε βράδυ είναι έξω. Και κάθε βράδυ, όχι απλώς είναι έξω. είπε και στη συνέχεια αναφέρθηκε στις σημαντικές επιτυχίες του», ενημέρωσε επίσης ο κ Χρυσοχοΐδης.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Μύκονο, αλλά και στις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη.

«Σε 4 χρόνια εκτιμάται ότι θα λειτουργούν οι φυλακές στον Ασπρόπυργο»

Αναφερόμενος στις φυλακές Κορυδαλλού, ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει τη μεταφορά τους από την περιοχή, διευκρινίζοντας ωστόσο, ότι απαιτείται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες, για το νέο σωφρονιστικό κατάστημα.

«Θα φύγουν, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Κοιτάξτε, στην Ευρώπη, δυστυχώς, η διαδικασίες κινούνται πολύ αργά. Αυτή η υπόθεση τώρα έχει 4 χρόνια περίπου. Κάπου τώρα είναι να τελικά να αξιολογηθούν οι προσφορές και να ξεκινήσει η σύμβαση και το έργο. Ελπίζω ότι σε 4 χρόνια, το αργότερο από σήμερα, οι φυλακές, οι καινούργιες στον Ασπρόπυργο, θα λειτουργούν».

«26.000 αλκοτέστ διεξήχθησαν μέσα σε μία εβδομάδα»

Στη συνέχεια ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στην εντατικοποίηση των ελέγχων της Τροχαίας, αποκαλύπτοντας πως μέσα σε μία εβδομάδα, διεξήχθησαν στην Αττική συνολικά 26.000 αλκοτέστ, με τον καθημερινό μέσο όρο, να «αγγίζει» περίπου τις 4.000.

Επιπροσθέτως υπογράμμισε, πως πριν από τρία χρόνια κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης αλκοτέστ αλκοτέστ σε 1.000 άτομα, το ποσοστό των οδηγών που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ έφτανε το 8%, ενώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, φτάνει μόλις το 0.8%.

«Απαραίτητη η αλλαγή ταυτότητας»

Στη συνέχεια, ο υπουργός αναφέρθηκε στο θέμα των νέων δελτίων ταυτότητας και στην ανάγκη αντικατάστασης των παλαιών.

«Υπάρχουν ραντεβού, ναι. Και άμα κάπου υπάρχουν ραντεβού μετά από έναν μήνα ή δύο μήνες και λοιπά, που δεν υπάρχουν πια αυτά, μπορεί κανείς να αναζητήσει σε διάφορα αστυνομικά τμήματα, τμήματα ασφαλείας, να πάρει ραντεβού πολύ γρήγορα».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε, τέλος, ότι οι πολίτες θα πρέπει να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των παλαιών δελτίων ταυτότητας, καθώς, όπως ανέφερε, ουσιαστικά δεν ισχύουν πλέον και προορίζονται μόνο για εσωτερική χρήση.

«Τα μέτρα της ΔΕΘ θα έχουν αναπτυξιακή βάση»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στο πακέτο μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη αποτελεί, όπως είπε, τη βασική προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας.

«Oλα τα πράγματα στην οικονομία, έχουν μια βάση. Έχουν μια βασική αρχή, ότι για να μπορείς να μοιράσεις, να διανείμεις οποιοδήποτε ποσόν, είτε αφορά οικονομική ενίσχυση, είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μια βασική προϋπόθεση: η ανάπτυξη.

Να μπορεί δηλαδή η οικονομία σου να αναπτύσσεται μέσα από αυτή την ανάπτυξη των μεγάλωμα της οικονομίας, τη μεγέθυνση, εισπράττεις φόρους, έσοδα, και ξαναγυρίζεις στο κοινωνικό σύνολο το μέρισμα της αλληλεγγύης.

Άρα, λοιπόν, η άποψή μου είναι η εξής: ότι τα μέτρα σε κάθε περίπτωση, που όποια ανακοινωθούν, θα έχουν ως προϋπόθεση και ως βάση, την ανάπτυξη. Ότι η χώρα, δηλαδή, θα συνεχίσει», σημείωσε.

«Η προϋπόθεση, η βασική, είναι η ανάπτυξη. Και αυτό είναι η υγεία της οικονομίας. Τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν με τη στήριξη», πρόσθεσε.

Για τον Θοδωρή Αθερίδη

Στο θέμα που αφορά στον γνωστό ηθοποίο Θοδωρή Αθερίδη και τα θετικά σχόλια που είχε εκφράσει για τον υπουργό, ο ίδιος έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι:

«Δεν τον γνωρίζω. Τον είδα στο Ηράκλειο, που είχαμε μια εξαιρετική εκδήλωση, επιτυχημένη, μαζική, που ήρθε όλη η κοινωνία του Ηρακλείου, για την ενδοοικογενειακή βία, και ο καλλιτέχνης αυτός αναφέρθηκε στο FBI, στο οργανωμένο έγκλημα, και αναφέρθηκε και σε μένα. Λοιπόν, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά δεν υπήρχε και λόγος όμως να γίνει όλη αυτή η κουβέντα».

« Έχουμε 9 μήνες μέχρι τις εκλογές»

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, αναφερόμενος στη διεξαγωγή εκλογών και απαντώντας στο επίμαχο ερώτημα για το εάν πετύχει αυτοδυναμία η κυβέρνηση της ΝΔ. απάντησε ότι:

« Δεν ξέρω. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έχουμε 9 μήνες μπροστά. Επίσης, δεν είναι δουλειά μου να βλέπω και να σχολιάζω τις δημοσκοπήσεις.Δουλειά μου και δουλειά της κυβέρνησης, είναι να είμαστε παραγωγικοί και αποτελεσματικοί».