Χρυσοχοΐδης: «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, πάντα νικάει στο τέλος»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε από την Κρήτη την ισχύ της Δημοκρατίας, η οποία «πάντα νικάει στο τέλος», αναφερόμενος στις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στην οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και τον εμπρησμό της Marfin το 2010. Υπογράμμισε ότι οι νίκες της Δημοκρατίας αφορούν τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων, ενάντια σε όσους επιχειρούν να αφαιρέσουν ανθρώπινες ζωές.

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Μιχάλης Χρυσοχοιδης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης τόνισε από την Κρήτη ότι «Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, η Δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος».
  • Αναφέρθηκε στις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.
  • Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ότι «Η Δημοκρατία δεν νικάει εκδικητικά» αλλά μέσω της δικαίωσης, τονίζοντας πως «η Δημοκρατία είναι ισχυρή και νικάει» απέναντι σε όσους επιχειρούν να αφαιρέσουν ζωές.

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«Η Δημοκρατία μας είναι πολύ ισχυρή, η Δημοκρατία μας πάντα νικάει στο τέλος» τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από την Κρήτη, αναφερόμενος στις συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για τον εμπρησμό της Marfin το 2010.

«Η Δημοκρατία δεν νικάει εκδικητικά. Οι νίκες έχουν να κάνουν με τη δικαίωση και την απόδοση δικαίου που πρέπει κάθε φορά να γίνεται, στο πλαίσιο του Συντάγματος και των νόμων και δεν εννοείται έγκλημα, αφαίρεση ζωής, χωρίς απόδοση δικαιοσύνης» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στον χαιρετισμό που απηύθυνε στα εγκαίνια της νεοσύστατης αστυνομικής υποδιεύθυνσης Μεσσαράς, στις Μοίρες.

«Δεν νοείται κάποιοι να έχουν πάρει για τον εαυτό τους ένα προνόμιο, να επιχειρούν να φοβίσουν κάποιους άλλους. Τότε, η Δημοκρατία υφίσταται πλήγμα, αλλά η Δημοκρατία και σήμερα, όπως και στο παρελθόν, όπως και αύριο ακόμα περισσότερο, είναι ισχυρή και νικάει. Αυτή είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, επιχειρούν να προβαίνουν σε παράνομες και έννομες ενέργειες, που αφαιρούν ανθρώπινες ζωές αθώων ανθρώπων, όπως έγινε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη με την οικογένεια Νέστορα», κατέληξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

 

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