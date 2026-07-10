Αττικόν: Η απάντηση για τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων

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Ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο Αττικόν έπειτα από δημοσιεύματα για «λουκέτο» στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα τύπου αναφορικά με την λειτουργία της ΜΕΛ του ΠΓΝ ATTIKON

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η ΜΕΛ έχει οργανωθεί για την νοσηλεία ασθενών με ειδικές λοιμώξεις που αποτελούν απειλή για την Δημόσια Υγεία και σε κάθε περίπτωση θα αντιμετωπίσει αντίστοιχα περιστατικά.

Η λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου έχει δυναμικό χαρακτήρα με σκοπό την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών. Το Νοσοκομείο διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την νοσηλεία

ανοσοκατασταλμένων ασθενών μεταξύ των οποίων και νοσηλευτήριο 34 κλινών αρνητικής πίεσης.

Ανάλογα με την κάλυψη των ειδικών κλινών του Νοσοκομείου κατά περίπτωση φιλοξενούνται προσωρινά και στην ΜΕΛ ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς. Η νοσηλεία ανοσοκατασταλμένων

ασθενών συνεχίζεται στους κατάλληλους προβλεπόμενους θαλάμους με τις ίδιες ασφαλείς συνθήκες που διαχρονικά παρέχεται η αντίστοιχη νοσηλεία στους ασθενείς του Νοσοκομείου

μας.