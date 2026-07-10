Αττικόν: Η απάντηση για τη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων

Το νοσοκομείο Αττικόν εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με δημοσιεύματα περί «λουκέτου» στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ) του νοσοκομείου. Στην ανακοίνωση, το νοσοκομείο διευκρινίζει ότι η ΜΕΛ είναι οργανωμένη για τη νοσηλεία ασθενών με ειδικές λοιμώξεις που απειλούν τη Δημόσια Υγεία και διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 34 κλινών αρνητικής πίεσης. Η νοσηλεία ανοσοκατασταλμένων ασθενών συνεχίζεται σε ασφαλείς συνθήκες στους προβλεπόμενους θαλάμους, με προσωρινή φιλοξενία στη ΜΕΛ ανάλογα με την κάλυψη των ειδικών κλινών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το νοσοκομείο Αττικόν εξέδωσε ανακοίνωση έπειτα από δημοσιεύματα για «λουκέτο» στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων (ΜΕΛ). Η ΜΕΛ έχει οργανωθεί για την νοσηλεία ασθενών με ειδικές λοιμώξεις που αποτελούν απειλή για την Δημόσια Υγεία.
  • Η λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου έχει δυναμικό χαρακτήρα με σκοπό την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών. Το Νοσοκομείο διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την νοσηλεία ανοσοκατασταλμένων ασθενών, μεταξύ των οποίων και νοσηλευτήριο 34 κλινών αρνητικής πίεσης.
  • Ανάλογα με την κάλυψη των ειδικών κλινών, φιλοξενούνται προσωρινά και στην ΜΕΛ ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς. Η νοσηλεία τους συνεχίζεται στους κατάλληλους προβλεπόμενους θαλάμους με τις ίδιες ασφαλείς συνθήκες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανακοίνωση εξέδωσε το νοσοκομείο Αττικόν έπειτα από δημοσιεύματα για «λουκέτο» στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων του νοσοκομείου.

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα τύπου αναφορικά με την λειτουργία της ΜΕΛ του ΠΓΝ ATTIKON

Σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Η ΜΕΛ έχει οργανωθεί για την νοσηλεία ασθενών με ειδικές λοιμώξεις που αποτελούν απειλή για την Δημόσια Υγεία και σε κάθε περίπτωση θα αντιμετωπίσει αντίστοιχα περιστατικά.

Η λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου έχει δυναμικό χαρακτήρα με σκοπό την ασφαλή νοσηλεία των ασθενών. Το Νοσοκομείο διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές για την νοσηλεία
ανοσοκατασταλμένων ασθενών μεταξύ των οποίων και νοσηλευτήριο 34 κλινών αρνητικής πίεσης.

Ανάλογα με την κάλυψη των ειδικών κλινών του Νοσοκομείου κατά περίπτωση φιλοξενούνται προσωρινά και στην ΜΕΛ ανοσοκατασταλμένοι ασθενείς. Η νοσηλεία ανοσοκατασταλμένων
ασθενών συνεχίζεται στους κατάλληλους προβλεπόμενους θαλάμους με τις ίδιες ασφαλείς συνθήκες που διαχρονικά παρέχεται η αντίστοιχη νοσηλεία στους ασθενείς του Νοσοκομείου
μας.

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