Τυφώνας Μπάβι: Στους 15 οι νεκροί στις Φιλιππίνες, εκκενώσεις και κλειστά σχολεία στην Ταϊβάν

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Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες εξαιτίας δύο κατολισθήσεων που προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις, ενώ στην Ταϊβάν περισσότεροι από 1.000 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τις εστίες τους ενόψει της άφιξης του τυφώνα Μπάβι, ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος που απειλεί την περιοχή εδώ και δεκαετίες.

Ο τυφώνας, που έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε νησιά του Ειρηνικού, αναμένεται να επηρεάσει σήμερα και αύριο τη βόρεια και ανατολική Ταϊβάν, στη συνέχεια τα νότια νησιά της Ιαπωνίας και ακολούθως να κινηθεί προς την Κίνα.

Στις νότιες Φιλιππίνες, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση στην επαρχία Σαρανγκάνι, στο νησί Μιντανάο. Νωρίτερα είχαν χάσει τη ζωή τους ακόμη πέντε άνθρωποι σε δεύτερη κατολίσθηση στην ίδια περιοχή, ενώ έξι άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Προετοιμασίες στην Ταϊβάν

Παρότι ο τυφώνας δεν έχει ακόμη φτάσει στην Ταϊβάν, οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

Στην πόλη Κεελούνγκ, οι πολίτες προμηθεύονται τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ενώ τοποθετούν προστατευτικές ταινίες στα παράθυρα και σάκους με άμμο μπροστά από καταστήματα και κατοικίες.

«Λένε ότι θα είναι σφοδρός, φυσικά είναι τρομακτικό, δεν είναι;», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η 76χρονη Τσάνγκ Σιχ-χούο, ιδιοκτήτρια παντοπωλείου.

«Στοκάρουμε γεύματα στιγμής, ψωμί και άλλα τέτοια προϊόντα. Μόλις αρχίσουν ο άνεμος και η βροχή πραγματικά να ενισχύονται, θα πρέπει να κλείσουμε το μαγαζί».

Ο ισχυρότερος τυφώνας εδώ και δεκαετίες

Ο Μπάβι είχε φτάσει στην κατηγορία του υπερτυφώνα όταν έπληξε το Γκουάμ και τις Βόρειες Μαριάνες, όμως στη συνέχεια εξασθένησε.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Ταϊβάν (CWA), συνοδεύεται πλέον από ανέμους που φτάνουν τα 198 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ η ακτίνα των θυελλωδών ανέμων εκτείνεται σε περίπου 380 χιλιόμετρα.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για τον ισχυρότερο τυφώνα που απειλεί την Ταϊβάν από το 1995, όταν άλλαξε ο τρόπος καταγραφής των σχετικών μετρήσεων.

Περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί προληπτικά, κυρίως από τις ανατολικές ακτές του νησιού, ενώ σχεδόν 29.000 στρατιωτικοί έχουν τεθεί σε επιφυλακή για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις πολιτικής προστασίας.

«Παρόλο που ο τυφώνας αποδυναμώθηκε ελαφρώς και υποβαθμίστηκε σε μέτριο τυφώνα, η ακτίνα των καταιγίδων του είναι μεγάλη και μπορεί και πάλι να φέρει ισχυρούς ανέμους και βροχές σε πολλές περιοχές», έγραψε ο πρόεδρος της Ταϊβάν, Λάι Τσινγκ-τε, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ακυρώσεις πτήσεων και κλειστά σχολεία

Οι αεροπορικές εταιρείες της Ταϊβάν ακύρωσαν όλες τις πτήσεις του Σαββάτου από το βασικό διεθνές αεροδρόμιο της Ταϊπέι, ενώ σε οκτώ πόλεις και κομητείες της βόρειας και ανατολικής χώρας, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα, ανεστάλη η λειτουργία σχολείων και δημόσιων υπηρεσιών.

Ο τυφώνας αναμένεται επίσης να περάσει πολύ κοντά από τα νησιά Σακασίμα, στην περιφέρεια της Οκινάουα στην Ιαπωνία, όπου οι κάτοικοι λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα προστασίας.

Οι αεροπορικές εταιρείες Japan Airlines και All Nippon Airways έχουν ήδη ακυρώσει συνολικά περισσότερες από 260 πτήσεις, επηρεάζοντας δεκάδες χιλιάδες ταξιδιώτες.