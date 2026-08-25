Ηράκλειο: Πώς απατεώνες το «έπαιξαν» επενδυτικοί σύμβουλοι σε 48χρονη και της «έφαγαν» 60.000 ευρώ

Μία 48χρονη γυναίκα στο Ηράκλειο Κρήτης, που αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στις επενδύσεις έπειτα από παροτρύνσεις φίλων της, κατέληξε να χάσει συνολικά 60.000 ευρώ, πιστεύοντας ότι τοποθετούσε τα χρήματά της σε μετοχές, με υψηλές αποδόσεις. Η υπόθεση καταγγέλθηκε επισήμως στην Αστυνομία, στις 20 Αυγούστου.

Το colpo grosso των απατεώνων

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις Αρχές, η 48χρονη, αναζητούσε τρόπο να επενδύσει χρήματα σε μετοχές και ήρθε σε επαφή με πρόσωπα που της παρουσιάστηκαν, ως επενδυτικοί σύμβουλοι.

Οι επιτήδειοι κατάφεραν να την πείσουν, ότι είχε μπροστά της μια ευκαιρία για να εξασφαλίσει σημαντικά κέρδη και ακολουθώντας τις οδηγίες τους, η γυναίκα προχώρησε μέσα στον Ιούλιο σε δύο καταθέσεις των 30.000 ευρώ, χάνοντας συνολικά 60.000 ευρώ.

Τα χρήματα μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς που της είχαν υποδείξει οι φερόμενοι ως επενδυτές και οι οποίοι, σύμφωνα με την καταγγελία της, συνδέονταν με τράπεζα στη Μάλτα.

Μετά τις δύο μεγάλες καταθέσεις, η 48χρονη προσπάθησε να επικοινωνήσει με τη γυναίκα που είχε αναλάβει την καθοδήγησή της, ζητώντας να εισπράξει μέρος των χρημάτων που της παρουσίαζαν ως κέρδη, από την επένδυση.

Τότε, σύμφωνα με την καταγγελία της, της ζητήθηκε να καταβάλει και νέο χρηματικό ποσό, με την αιτιολογία ότι έπρεπε προηγουμένως να πληρωθεί φόρος, για να μπορέσει να «απελευθερωθεί» η απόδοση της επένδυσης.

Η 48χρονη απάντησε ότι δεν διέθετε άλλα χρήματα και αρνήθηκε να προχωρήσει σε τρίτη κατάθεση. Από εκείνο το σημείο και μετά άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι πιθανότατα είχε πέσει θύμα απάτης, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ, από τα χρήματα που κατέβαλε, ούτε από τα υποτιθέμενα κέρδη.

Τελικά, αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές και στις 20 Αυγούστου προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες διερευνούν πλέον την υπόθεση, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από την απάτη και να ακολουθήσουν τη διαδρομή των 60.000 ευρώ, που μεταφέρθηκαν στους «επίμαχους» λογαριασμούς.