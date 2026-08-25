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Δημήτρης Κόκοτας: «Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή» – Η τελευταία τηλεοπτική εμφάνιση του ερμηνευτή

Ο Δημήτρης Κόκοτας απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από διετή αγώνα για τη ζωή του. Η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν δύο ημέρες πριν υποστεί καρδιακή ανακοπή, στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου», όπου είχε δηλώσει πως ένιωθε ότι ξεκινούσε από την αρχή και είχε αναφερθεί στην επιλογή του να απέχει από την τηλεόραση.

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Δημήτρης Κόκοτας
Φωτογραφία: INTIME
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο αγαπημένος ερμηνευτής Δημήτρης Κόκοτας άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από δύο χρόνια σκληρού αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή.
  • Δύο ημέρες πριν υποστεί καρδιακή ανακοπή, στις 28 Μαρτίου του 2024, είχε δώσει συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου», η οποία έμελλε να είναι και η τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση. Σε αυτήν είχε δηλώσει πως ένιωθε ότι «ξεκινάω από την αρχή».
  • Είχε επίσης εξομολογηθεί ότι «ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση», αλλά αργότερα το είχε μετανιώσει, λέγοντας «κακώς, έπρεπε να έχω βγει».

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Ο Δημήτρης Κόκοτας δύο ημέρες πριν υποστεί καρδιακή ανακοπή, στις 28 Μαρτίου του 2024, είχε δώσει μία συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό ΣουΣου» με την Ελένη Τσολάκη, η οποία έμελλε δυστυχώς να είναι και η τελευταία τηλεοπτική του εμφάνιση. Ο καλλιτέχνης είχε δηλώσει πως ένιωθε ότι ξεκινούσε από την αρχή, ενώ είχε μιλήσει και για την επιλογή που είχε κάνει, να μην βγαίνει στην μικρή οθόνη. Όπως έγινε γνωστό την Τρίτη 25 Αυγούστου, ο αγαπημένος ερμηνευτής άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 57 ετών, ύστερα από δύο χρόνια σκληρού αγώνα για να κρατηθεί στη ζωή.

Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας

Στις 26 Μαρτίου του 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν καλεσμένος μαζί με την Τραϊάνα Ανανία, με την οποία συνεργαζόταν στο show του ALPHA «J2US», στο «Πρωινό ΣουΣου».

«Νιώθω σαν να ξεκινάω από την αρχή. Ξανά! Οκ, ευτυχώς έχω τα τόσο ωραία τραγούδια που τα ευχαριστιέμαι, του Φοίβου, του Καρβέλα, του Θεοφάνους, του Μηλιωτάκη. Με βοηθάνε πάρα πολύ ακόμα και συνεχίζουν, να είναι καλά και όλος ο κόσμος. Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, από την αρχή. Δηλαδή είμαι σε φάση να βγάλω καινούργιο τραγούδι…», είχε εξομολογηθεί σε εκείνη την συνέντευξή του.

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Επιπλέον, ο ερμηνευτής είχε εξηγήσει ότι: «Ήταν δική μου επιλογή να μην παίζω στην τηλεόραση. Να μην βγαίνω συχνά, και καθόλου έστω. Αν δεν έχεις κάτι να πεις πάνω στη δουλειά, για εμένα… Που βέβαια μετά το σκέφτηκα ξανά και είπα “κακώς, έπρεπε να έχω βγει”. Δηλαδή έπρεπε να έχω δώσει το παρών και άλλες φορές». 

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