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Κρήτη: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στους Αγίους Δέκα Ηρακλείου – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Βοιωτία: Φωτιά στον Άγιο Βλάσιο – Καίει χαμηλή βλάστηση, ήχησε το 112

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Φωτιά, Βοιωτία, εναέρια μέσα, ελικόπτερο
φωτογραφία αρχείου
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης 25/8 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 16:45.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ με 11 οχήματα.  Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 7 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Λεβαδαίων προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Στις 17:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση όσων βρίσκονται στις περιοχές Άγιος Βλασιος και Τσουκαλάδες .

Σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας .

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