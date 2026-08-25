Κυψέλη: Στον Δήμο Αθηναίων τα πρώτα στοιχεία για τις ρωγμές και τις καθιζήσεις σε κτίρια – «Θέλουμε το μετρό, αλλά πρώτα απ’ όλα τα σπίτια μας να είναι ασφαλή» λένε κάτοικοι

Οργή συνεχίζουν να αισθάνονται οι κάτοικοι της Κυψέλης στο τόξο από την πλατεία Κυψέλης έως την οδό Ευελπίδων, καθώς μόλις χθες (24/8) η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» απέστειλε τα βασικά στοιχεία για την στατικότητα και την φέρουσα ικανότητα των 14 πολυκατοικιών στον Δήμο Αθηναίων ύστερα από το επίμονο αίτημα του ίδιου του Χάρη Δούκα. Ενώ, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» πρόκειται να καταθέσει την πλήρη μελέτη στα μέσα Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για πολύμηνη καθυστέρηση, μιας που το πρόβλημα με τις ρηγματώσεις και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες της Κυψέλης έχει εμφανιστεί ήδη από τις αρχές του έτους και οι εργασίες του μετροπόντικα διεκόπησαν τον περασμένο Μάιο.

Της Ηλέκτρας Βισκαδουράκη

Όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο ίδιος έγινε αποδέκτης του υλικού από την «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» μόλις χθες (24/8), ενώ ήταν γνωστό ότι η συνέντευξη Τύπου ήταν προγραμματισμένη για σήμερα (25/8), όπως και ότι το θέμα θα συζητηθεί στην αυριανή (26/8) συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Η παρέμβαση του Εισαγγελέα

Σύμφωνα με τον Χάρη Δούκα, η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» απέστειλε στον Δήμο Αθηναίων την καταγραφή για 14 πολυκατοικίες, που έχουν πληγεί από την λειτουργία του μετροπόντικα στην περιοχή της Κυψέλης. «Εμείς ως Δήμος θα διαβιβάσουμε το υλικό στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και στους εμπειρογνώμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση των πολυκατοικιών και από εκεί και πέρα να προχωρήσει η πλήρης αποκατάσταση των πολυκατοικιών», είπε ο Χάρης Δούκας. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι το πρόβλημα στις πολυκατοικίες είναι «σοβαρό», καθώς έχουν καταγραφεί «ρηγματώσεις» και «διαχωρικές καθιζήσεις» σε πολλά κτίρια, «γι’ αυτό έχει σταματήσει το έργο», υπογράμμισε.

Να σημειωθεί ότι ήδη από την 8η Μαΐου 2026, ο μετροπόντικας έχει σταματήσει να σκάβει στην περιοχή της Κυψέλης, ενώ την 15η Ιουλίου 2026 η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» έσπευσε να ενημερώσει τον Εισαγγελέα για την διακοπή του έργου, καθότι ο ίδιος διέταξε την διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας ύστερα από σωρεία καταγγελιών των κατοίκων.

Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Στο μεταξύ, αν και οι κάτοικοι είχαν διαμαρτυρηθεί στην ίδια την εταιρεία για τις ρηγματώσεις στην τοιχοποιϊα των πολυκατοικιών και τις καθιζήσεις, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τόσο η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», όσο και η κατασκευάστρια εταιρεία αρχικά έδειχναν αδιαφορία και ακολούθως απέστελναν μηχανικούς για αυτοψία, οι οποίοι φέρονταν να κάνουν επιδερμικούς ελέγχους. Κατά δήλωση των κατοίκων, οι μηχανικοί ισχυρίζονταν ότι οι ζημιές στα σπίτια προέκυπταν λόγω παλαιότητας και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζονταν από τις δονήσεις, που προκαλούσε η λειτουργία του μετροπόντικα.

Ανταπόκριση από την «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.», όσο και από την κατασκευάστρια εταιρεία υπήρξε μόνον όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι απέστειλαν εξώδικες διαμαρτυρίες. «Μόνον τότε, άρχισαν να έρχονται οι μηχανικοί για ολιγόλεπτες αυτοψίες. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ξαναέρχονταν με ένα υποτυπώδες συνεργείο και έβαζαν στόκο στις ρηγματώσεις επί της τοιχοποιίας», είπαν οι κάτοικοι των πληγέντων κατοικιών της Κυψέλης στο enikos.gr. «Είναι σα να βάζεις τσιρότα σε πολυτραυματία», είπαν με απογοήτευση.

«Στο τέλος μας ζητούσαν να υπογράψουμε ένα έγγραφο ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες επισκευής και ότι οι ιδιοκτήτες δεν έχουν καμία απαίτηση τόσο από την κατασκευάστρια εταιρεία», λένε οι κάτοικοι με αγανάκτηση.

Ξύπνησαν τα ρέματα και υπόγεια έχουν πλημμυρίσει

«Θέλουμε το μετρό, αλλά πρώτα απ’ όλα θέλουμε τα σπίτια μας να είναι ασφαλή και να αποκατασταθούν άμεσα», είπαν οι κάτοικοι στο enikos.gr. Εξήγησαν, μάλιστα, αυτή τη στιγμή σε συνθήκες ανασφάλειας ζουν πάνω από 50 ιδιοκτήτες σε 100 διαμερίσματα, ενώ πολλά διαμερίσματα οι ενοικιαστές έχουν αποχωρήσει. Από την λειτουργία του μετροπόντικα, τα ρέματα έχουν αρχίσει να ανεβάζουν την στάθμη τους και υπόγεια έχουν πλημμυρίσει.

«Σοβαρή αστοχία στο έργο της εκσκαφής»

«Θέλουμε το μετρό και θέλουμε να προχωρήσει το έργο, ώστε να έχουμε μια πόλη στην οποία θα κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα και θα εξυπηρετούνται όσο δυνατόν περισσότεροι πολίτες. Θέλουμε, όμως, το έργο να γίνει με ασφάλεια», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ο ίδιος επικαλέστηκε την επιστημονική του ιδιότητα ως μηχανολόγος μηχανικός και υπογράμμισε: «Ξέρουμε ότι είναι ένα σύνθετο έργο, αλλά όλα τα έργα μπορούν να προχωρήσουν όσο σύνθετα και εάν είναι».

«Πρόκειται για σοβαρή αστοχία γιατί η καθίζηση εδάφους ή οι ρωγμές σε πολυκατοικίες δεν είναι μια ανεκτή επίπτωση, τη στιγμή, μάλιστα, που η ανθρωπότητα και η επιστήμη έχει προχωρήσει και είναι ικανή να υλοποιήσει έργα και μάλιστα υπόγεια και κάτω από ποτάμια όπως σε Σιγκαπούρη, Αγία Πετρούπολη, Λονδίνο και Νέα Υόρκη», είπε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο οποίος έχει αναλάβει να εκπονήσει μελέτη εμπειρογνωμοσύνης για τους κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων έχουν πληγεί τα σπίτια τους από την δράση του μετροπόντικα.

Τι ζητούν οι κάτοικοι δια της νομικής οδού

Από την πλευρά του ο δικηγόρος Θανάσης Καμπαγιάννης, που έχει αναλάβει την νομική υπεράσπιση των πληγέντων κατοίκων της Κυψέλης, έθεσε την σειρά των αιτημάτων που δεν περιορίζονται μόνον στην απόδοση εξηγήσεων από την «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» και την κατασκευάστρια εταιρεία σε σχέση με τις αστοχίες κατά την εκτέλεση του έργου. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης ανέπτυξε την επιχειρηματολογία του υπογραμμίζοντας ότι πρέπει η «Ελληνικό Μετρό Α.Ε.» να αναγκαστεί να αποδώσει τις μελέτες για την εκτέλεση των εργασιών του μετρό, προκειμένου να αποδειχθεί η επάρκειά τους. Παράλληλα, ο ίδιος εξέφρασε το αίτημα των κατοίκων για πλήρη αποκατάσταση των κατοικιών τους, όπως και απόδοση αποζημίωσης για ηθική βλάβη, αλλά και για απομείωση της αξίας της περιουσίας τους.