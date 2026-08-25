Εύβοια: Αυτοκίνητο «έκανε βουτιά» σε… βράχια μια ανάσα από τη θάλασσα – Σώα η οδηγός του

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (25/8/2026) , το μεσημέρι στην περιοχή Ροδιές Κανήθου, στη Χαλκίδα.

Σύμφωνα με to evima.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα, εξετράπη της πορείας του κάτω υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καβάλησε το πεζοδρόμιο και κατέληξε στα βράχια, μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ευτυχώς, από το τροχαίο, δεν τραυματίστηκε η οδηγός, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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