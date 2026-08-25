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Εύβοια: Αυτοκίνητο «έκανε βουτιά» σε… βράχια μια ανάσα από τη θάλασσα – Σώα η οδηγός του

Σήμερα, 25 Αυγούστου 2026, το μεσημέρι, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή Ροδιές Κανήθου της Χαλκίδας, όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα βράχια, μια ανάσα από τη θάλασσα. Ευτυχώς, η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία της, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Εύβοια/αυτοκίνητο στα βράχια
Πηγή: evima.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Χαλκίδα, στην περιοχή Ροδιές Κανήθου, όταν ένα ΙΧ εξετράπη της πορείας του και κατέληξε στα βράχια, μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.
  • Ευτυχώς, η οδηγός του οχήματος δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία της.
  • Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική και Αστυνομία, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (25/8/2026) , το μεσημέρι στην περιοχή Ροδιές Κανήθου, στη Χαλκίδα. 

Σύμφωνα με to evima.gr, το αυτοκίνητο που οδηγούσε μία γυναίκα, εξετράπη της πορείας του κάτω υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καβάλησε το πεζοδρόμιο και κατέληξε στα βράχια, μόλις μία ανάσα από τη θάλασσα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ευτυχώς, από το τροχαίο, δεν τραυματίστηκε η οδηγός, η οποία είναι καλά στην υγεία της.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος, διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

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