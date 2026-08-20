Κυψέλη: Ρωγμές και διαρροή νερών σε πολυκατοικίες λόγω του… μετροπόντικα – Τι καταγγέλλουν οι κάτοικοι

Έντονη ανησυχία επικρατεί σε κατοίκους περίπου 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη, οι οποίοι καταγγέλλουν ότι πολυκατοικίες της περιοχής έχουν παρουσιάσει ρωγμές, παραμορφώσεις και άλλα προβλήματα, τα οποία συνδέουν χρονικά με τις εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, τα προβλήματα αφορούν συνολικά 23 πολυκατοικίες που βρίσκονται περιμετρικά του εργοταξίου και κατά μήκος της διαδρομής του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι εδώ και περίπου έξι μήνες περιμένουν να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να ενημερωθούν για την κατάσταση των κτιρίων τους.

Η κάμερα του ΑΝΤ1 πραγματοποίησε αυτοψία σε πολυκατοικίες της περιοχής, όπου καταγράφηκαν ρηγματώσεις σε τοίχους και δάπεδα, αποκολλήσεις μεταξύ γειτονικών κτιρίων και πόρτες που, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες, δεν ανοίγουν ή δεν κλείνουν κανονικά εξαιτίας παραμορφώσεων.

Παράλληλα, κάτοικοι καταγγέλλουν ότι σε ορισμένα υπόγεια άρχισε μέσα στο καλοκαίρι να αναβλύζει νερό, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούν επανειλημμένες αντλήσεις.

Οι καταγγελίες για τις ρωγμές στα κτίρια

Ιδιοκτήτης διαμερίσματος περιέγραψε στην κάμερα του ΑΝΤ1 τις φθορές που, όπως υποστηρίζει, έχουν εμφανιστεί στο κτίριό του. «Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, εμφανίζονται διαγώνιες ρηγματώσεις στην τοιχοποιία. Από αυτό το σημείο ξεκινά η ρωγμή σε όλο το πάτωμα, η οποία καταλήγει μέχρι το τέλος του δωματίου. Και σε πολλά σημεία έχει σηκωθεί και όλο το πάτωμα. Έχουν γίνει βουναλάκια. Ελάτε εδώ πέρα. Η μπαλκονόπορτα δεν μπορεί να ανοίξει. Καθόλου δεν ανοίγει λόγω της παραμόρφωσης. Δηλαδή, το κτίριο, όπως είναι, έχει στραβώσει. Εδώ, άμα δείτε, η κεντρική κολόνα του κτιρίου έχει χτυπηθεί από πάνω μέχρι κάτω. Αυτό κρατάει το κτίριο όρθιο. Εδώ πέρα βλέπετε βαθιά διαγώνια ρηγμάτωση. Και έρχεται αυτή και χτυπάει στις σκάλες. Τώρα πάμε προς το υπόγειο, όπου έχουν γίνει σοβαρές ζημιές στις βασικές κολόνες του κτιρίου», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι φθορές δεν περιορίζονται στους σοβάδες, αλλά έχουν επηρεάσει και δομικά στοιχεία της πολυκατοικίας. «Αυτή είναι μία από τις κεντρικές κολόνες του κτιρίου, που το κρατάει όρθιο. Την έχουμε ανοίξει εδώ πέρα ενδεικτικά, για να δούμε αν όντως ήταν οι ρωγμές στους σοβάδες ή αν έχει χτυπηθεί η κολόνα. Και, όπως θα δείτε εδώ πέρα, έχει κοπεί η κολόνα», συνέχισε.

Στη συνέχεια, υποστήριξε: «Γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια εδώ και έξι μήνες από τη Μετρό και την κοινοπραξία να αποκρύψουν όλα τα στοιχεία σχετικά με τις καθιζήσεις, με την κατάσταση του εδάφους, με τις κλίσεις των κτιρίων κ.λπ.».

Ανάλογη εικόνα περιέγραψε και άλλη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος, η οποία έκανε λόγο για πολλαπλές ρωγμές και αποκόλληση του κτιρίου. «Κοιτάξτε πόσες ρωγμές έχω. Έχω μία εδώ μέσα στο σπίτι. Μία εδώ. Εδώ πάνω από την πόρτα. Απέναντι. Και πάμε κάτω να σας δείξω και την αποκόλληση του κτιρίου. Αυτή είναι η ρωγμή που δημιουργήθηκε, όπως παραδέχτηκαν, από τη μετακίνηση του εδάφους στην πολυκατοικία από κάτω. Έχει επηρεάσει το διπλανό κτίριο, προφανώς γιατί έχει πέσει το βάρος της πολυκατοικίας από εκεί», είπε.

Νερά σε υπόγεια και επαναλαμβανόμενες αντλήσεις

Εκτός από τις ρηγματώσεις, ιδιοκτήτες καταγγέλλουν την εμφάνιση νερών στα υπόγεια των πολυκατοικιών τους, χωρίς –όπως αναφέρουν– να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η αιτία.

«Έχω κάνει μέχρι στιγμής τέσσερις αντλήσεις, γιατί έφτασε το νερό μέχρι τα 30 εκατοστά. Και υπάρχει πρόβλημα με τα θεμέλια, εάν δεν βρεθεί κάποιος να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει», ανέφερε κάτοικος της Κυψέλης.

Άλλος κάτοικος απέδωσε χρονικά την εμφάνιση του προβλήματος στη διέλευση του Μετροπόντικα, σημειώνοντας: «Από τότε που πέρασε ο Μετροπόντικας, έχω κάνει τέσσερις-πέντε φορές αντλήσεις, γιατί πλημμυρίζει το υπόγειό μου. Κάτι πειράχτηκε με τον υδροφόρο ορίζοντα και μας ήρθε το νερό. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν καταγγελίες των κατοίκων, ενώ η ακριβής αιτία των προβλημάτων αποτελεί αντικείμενο των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Εξώδικα και αίτημα για τα ημερολόγια των εργασιών

Οι ιδιοκτήτες των 23 πολυκατοικιών ζητούν να ολοκληρωθεί ο έλεγχος των ακινήτων τους και να λάβουν γνώση του πορίσματος από την αυτοψία των μηχανικών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Παράλληλα, με νέο εξώδικο ζητούν να τους δοθούν τα ημερολόγια των εργασιών του έργου, προκειμένου, όπως αναφέρουν, να έχουν πλήρη εικόνα για τις παρεμβάσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση, ενώ έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση. Μηχανικοί του ΤΕΕ έχουν ήδη πραγματοποιήσει αυτοψία στα ακίνητα, ωστόσο το σχετικό πόρισμα αναμένεται να ολοκληρωθεί.

Κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανασφάλεια σε αρκετούς κατοίκους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ορισμένοι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές επέλεξαν να εγκαταλείψουν τα διαμερίσματά τους, ενώ μία τριώροφη πολυκατοικία έχει αδειάσει πλήρως.

Άλλες οικογένειες, οι οποίες δεν είχαν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε διαφορετική κατοικία, έστειλαν προσωρινά τα παιδιά τους σε σπίτια συγγενών, καθώς εκφράζουν φόβους για τη στατική επάρκεια των κτιρίων.

«Δεν έχουμε εμπιστοσύνη στα σπίτια μας. Ακούμε από κάτω τα σκουπιδιάρικα και εμείς φοβόμαστε ότι κάτι γίνεται. Όταν είδαμε την πολυκατοικία στα Πετράλωνα να καταρρέει, τους λέω: “Φεύγουμε και πάμε να μείνουμε στη γιαγιά”», είπε στην κάμερα του ΑΝΤ1 κάτοικος της Κυψέλης.

Από την πλευρά της, η εταιρεία αναφέρει ότι αναμένει τα πορίσματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ως θεσμοθετημένου φορέα της Πολιτείας, ενώ η σχετική πραγματογνωμοσύνη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Η ενδεχόμενη επανεκκίνηση των εργασιών αναμένεται να εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και αφού προηγηθεί η αξιολόγηση της κατάστασης και της ασφάλειας των κατοικιών.