Σε απέλαση του Ιρανού πρέσβη προχωρά ο Λίβανος – Νέα κρίση στις σχέσεις των δυο χωρών

Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράτζι, ανακοίνωσε ότι η βίζα του Ιρανού πρέσβη Μοχάμεντ Ρεζά Σαϊμπανί θα λήξει στις 24 Αυγούστου και η παρουσία του στη χώρα χαρακτηρίζεται παράνομη, καθώς έχει κηρυχθεί «ανεπιθύμητο στοιχείο». Η απόφαση αυτή, η οποία είναι οριστική και δεσμευτική, αναμένεται να προκαλέσει νέα κρίση στις σχέσεις Λιβάνου και Ιράν, λόγω και της ισχυρής παρουσίας της φιλο-ιρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

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Διεθνή Νέα

ΥΠΕΞ ΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΟΥΣΕΦ ΡΑΤΖΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AL ARABYIA
ΥΠΕΞ ΛΙΒΑΝΟΥ ΓΙΟΥΣΕΦ ΡΑΤΖΙ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: AL ARABYIA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράτζι, ανακοίνωσε ότι η βίζα του Μοχάμεντ Ρεζά Σαϊμπανί, του διορισμένου Ιρανού πρέσβη στον Λίβανο, θα λήξει στις 24 Αυγούστου και η συνεχιζόμενη παρουσία του σε λιβανέζικο έδαφος είναι παράνομη.
  • Ο Λίβανος χαρακτήρισε τον Ιρανό πρέσβη ως «ανεπιθύμητο στοιχείο», με την απόφαση της Βηρυτού να είναι οριστική και δεσμευτική.
  • Η απόφαση αυτή αναμένεται να προκαλέσει νέα κρίση στις σχέσεις Λιβάνου – Ιράν, δεδομένης της ισχυρής παρουσίας της φιλο-ιρανικής Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράτζι, ανακοίνωσε ότι η βίζα του Μοχάμεντ Ρεζά Σαϊμπανί, του διορισμένου Ιρανού πρέσβη στον Λίβανο, θα λήξει στις 24 Αυγούστου και η συνεχιζόμενη παρουσία του σε λιβανέζικο έδαφος, αφού χαρακτηρίστηκε «ανεπιθύμητο στοιχείο», είναι παράνομη και θα έρχεται σε σύγκρουση με την κυρίαρχη απόφαση του λιβανέζικου κράτους. Πρόκειται για απόφαση, που θα προκαλέσει νέα κρίση στις σχέσεις Λιβάνου – Ιράν με δεδομένο ότι η φιλο- ιρανική Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία στο Λίβανο και αντιδρά στις επίσημες συνομιλίες της κυβέρνησης με το Ισραήλ υπό την διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

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H απόφαση της Βηρυτού είναι οριστική και δεσμευτική

Ο Γιούσεφ Ράτζι δήλωσε ότι η απόφαση του Λιβάνου να χαρακτηρίσει τον Μοχάμεντ Ρεζά Σαϊμπάνι ως «ανεπιθύμητο» είναι οριστική και δεσμευτική και το καθεστώς παραμονής του δεν μπορεί να υπόκειται σε κανέναν άλλο μηχανισμό προσδιορισμού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λιβάνου, Γιούσεφ Ράτζι τόνισε ότι «το ζήτημα της συνεχιζόμενης παρουσίας του Μοχάμεντ Ρεζά Σεϊμπάνι στη χώρα «δεν αφήνει περιθώρια για καμία άλλη ερμηνεία ή αντίληψη» και ότι η ανακήρυξη ενός διπλωμάτη ως ανεπιθύμητου στοιχείου εξαλείφει την απαραίτητη νομική βάση για τη συνεχιζόμενη διαμονή του στη χώρα υποδοχής.

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Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «αυτό ισχύει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε βίζα ή άδεια παραμονής που έχει εκδοθεί προηγουμένως στον διπλωμάτη».

Ο Λίβανος απορρίπτει την παραδοχή του Σαϊμπανί

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου είχε προηγουμένως ανακοινώσει ότι η συνεχιζόμενη παρουσία του Σεϊμπάνι με διπλωματική ιδιότητα έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη απόφαση της Βηρυτού να απορρίψει την αποδοχή του και να τον χαρακτηρίσει «ανεπιθύμητη οντότητα».

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Σύμφωνα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Λιβάνου, με τη λήξη της βίζας του Σεϊμπάνι στις 24 Αυγούστου, η συνεχιζόμενη παρουσία του σε λιβανέζικο έδαφος θα είναι παράνομη και αντίθετη με την απόφαση που έχει λάβει η κυβέρνηση της χώρας σχετικά με το καθεστώς του.

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