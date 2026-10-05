Η Ιωάννα Τούνη περνάει υπέροχα στην Κένυα και το μοιράζεται μαζί μας – Δείτε βίντεο

Στην Κένυα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον σύντροφό της, Δημήτρη Σπυριδωνίδη και φρόντισε να το μοιραστεί με τους διαδικτυακούς φίλους της.

Η γνωστή influencer και επιχειρηματίας, η οποία μοιράζεται καθημερινά με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από αυτή τη διαφορετική απόδραση, αυτή τη φορά μπήκε σε jeep και έκανε σαφάρι, έχοντας την ευκαιρία να δει από ελάχιστη απόσταση άγρια ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον.

Ανάμεσα στις στιγμές που την εντυπωσίασαν περισσότερο ήταν και η συνάντησή της με ένα λιοντάρι, το οποίο πέρασε σε πολύ κοντινή απόσταση από το όχημα. Η Ιωάννα Τούνη κατέγραψε τη στιγμή με το κινητό της και δημοσίευσε το εντυπωσιακό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ι ω ά ν ν α Τ ο ύ ν η (@j.touni)

“Δεν μπορώ να το πιστέψω”

«Πώς μπορώ να περιγράψω με λέξεις αυτό το συναίσθημα; Όλα αυτά φαντάσου συνέβησαν στον δρόμο για το ξενοδοχείο μας… ΑΚΟΜΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΩ!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, προσθέτοντας τα hashtags #safari, #maasaimara, #africa και #blessed.

Το ταξίδι στην Κένυα αποτελεί μια εντελώς διαφορετική εμπειρία για την Ιωάννα Τούνη και τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη. Οι δυο τους έφτασαν στην αφρικανική χώρα έπειτα από ένα αρκετά απαιτητικό ταξίδι, κατά τη διάρκεια του οποίου χρειάστηκε να αλλάξουν τρία αεροπλάνα, έχοντας ως πρώτο σταθμό το Ναϊρόμπι.

Η Ιωάννα Τούνη είχε αποφασίσει να κρατήσει μυστικό τον προορισμό μέχρι την άφιξή τους, αποκαλύπτοντας τελικά μέσα από τα social media πως για πρώτη φορά ταξίδεψε στην Κένυα με τον σύντροφό της. Για τις δέκα ημέρες της απουσίας της, ο γιος της, Πάρης, βρίσκεται στην Αθήνα με τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Οι τελευταίες ημέρες είναι γεμάτες έντονες και διαφορετικές εικόνες για την influencer. Πριν από το σαφάρι, είχε επισκεφθεί παραγκούπολη στο Ναϊρόμπι και είχε μοιραστεί τη συγκίνησή της για τις συνθήκες ζωής που αντίκρισε, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η συγκεκριμένη εμπειρία την έκανε να αναλογιστεί πόσα πράγματα θεωρούμε δεδομένα στην καθημερινότητά μας.

Τώρα, το ταξίδι συνεχίζεται με μια εικόνα βγαλμένη σχεδόν από ντοκιμαντέρ άγριας ζωής: ένα λιοντάρι λίγα μόλις μέτρα μακριά και την Ιωάννα Τούνη να προσπαθεί να αποτυπώσει με την κάμερά της μια στιγμή που, όπως παραδέχεται και η ίδια, δυσκολεύεται ακόμη να πιστέψει ότι έζησε.