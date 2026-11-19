Μεγάλη κυβερνοεπίθεση δέχθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το περιστατικό ενδέχεται να έχει θέσει σε κίνδυνο μεγάλο όγκο προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με το Politico, λόγω της επίθεσης το προσωπικό της Κομισιόν δεν είχε την δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων μισθοδοσίας και αδειών, ενώ τα ανώτατα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζήτησαν την κρίση στη χθεσινή εβδομαδιαία συνεδρίασή τους.

«Η Επιτροπή εκτιμά ότι έχει περιορίσει το μεγαλύτερο μέρος της επίθεσης, ωστόσο η πλήρης έκταση της ζημιάς παραμένει ασαφής», δήλωσε στο Playbook αξιωματούχος της ΕΕ, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος. «Τα συστήματα ενδέχεται να επανέρχονται σε λειτουργία. Οι απαντήσεις, όμως, αργούν λίγο περισσότερο».

Το «όπλο» της επίθεσης

Η υπηρεσία κυβερνοασφάλειας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, CERT-EU, εντόπισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι διεθνείς χάκερ χρησιμοποίησαν το ARTEX, ένα δημόσια διαθέσιμο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που έχει σχεδιαστεί για τον εντοπισμό τρωτών σημείων σε συστήματα πληροφορικής. «Ορισμένοι κακόβουλοι παράγοντες κάνουν κατάχρηση τέτοιων εργαλείων και έβαλαν στο στόχαστρο την Επιτροπή», πρόσθεσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Για προληπτικούς λόγους, αρκετές εφαρμογές τέθηκαν προσωρινά εκτός λειτουργίας, με την πρόσβαση στις περισσότερες να έχει πλέον αποκατασταθεί.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε τα απαραίτητα μέτρα ως απάντηση σε μια κυβερνοεκστρατεία που εντοπίστηκε», δήλωσε στο Playbook ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Τόμας Ρενιέ. «Στοχοποιήθηκαν μεμονωμένα συστήματα και, σύμφωνα με την πάγια πρακτική μας, έχουμε ενημερώσει τους ενδιαφερομένους».

Οι ερευνητές εξακολουθούν να προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν παραβιάστηκαν δεδομένα του προσωπικού, σύμφωνα με τον πρώτο αξιωματούχο της ΕΕ. Ο ίδιος ανέφερε ότι αυτή η αβεβαιότητα εξηγεί και την περιορισμένη ενημέρωση προς τους εργαζομένους — καθώς η Επιτροπή δεν γνωρίζει ακόμη εάν, ή σε ποιο βαθμό, υποκλάπηκαν προσωπικές πληροφορίες.

Η αναστάτωση διαρκεί πάνω από 10 ημέρες. Το Sysper, η πλατφόρμα ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής για μισθοδοτικές καταστάσεις, αιτήματα αδειών και δελτία παρουσίας, καθώς και το MyPMO, το σύστημα επιστροφής ιατρικών δαπανών, αποκαταστάθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα — αν και το Sysper κατέρρευσε ξανά για λίγο χθες. Την Τρίτη επλήγησαν επίσης οι μεταφραστικές υπηρεσίες, γεγονός που έκανε έναν ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο αξιωματούχο να παραδεχτεί ότι «έβριζε ασταμάτητα».

Η Επιτροπή συγκάλεσε το ανώτατο εσωτερικό όργανο διαχείρισης κρίσεων, το Συμβούλιο Εταιρικής Διαχείρισης (Corporate Management Board), σε έκτακτη συνεδρίαση για αυτά τα «συνεχιζόμενα κυβερνοπεριστατικά» νωρίτερα μέσα στον μήνα, σύμφωνα με εσωτερικό email που διέρρευσε και περιήλθε σε γνώση του Playbook. Η διεύθυνση ψηφιακών υπηρεσιών διέταξε εντατικοποίηση των ελέγχων ασφαλείας, ενώ η Επίτροπος Τεχνολογίας, Χένα Βίρκουνεν, ενημέρωσε τους ομολόγους της στη χθεσινή συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων σχετικά με την άμεση αντίδραση, όπως ανέφεραν δύο αξιωματούχοι.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο κρούσμα σε μια σειρά μεγάλων παγκόσμιων κυβερνοεπιθέσεων ή διακοπών λειτουργίας των τελευταίων ημερών, στις οποίες περιλαμβάνονται προβλήματα που επηρέασαν τη Microsoft, μεγάλες αμερικανικές τράπεζες και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA), καθώς και μια επίθεση χάκερ που έβαλε στο στόχαστρο δημοφιλείς ιστότοπους, όπως της Air France, του BBC και του Zoom.

Πληρώθηκαν, όμως, οι εργαζόμενοι;

Αν και οι μισθοί καταβλήθηκαν κανονικά στους εργαζομένους, ορισμένοι αξιωματούχοι δεν μπόρεσαν να υποβάλουν δελτία ωραρίου ή να ζητήσουν άδεια. Τρεις αξιωματούχοι διαμαρτυρήθηκαν επίσης για την έλλειψη ενημέρωσης. Σχετικά με πρόβλημα στο Sysper, η υπηρεσία πληροφορικής της Κομισιόν επικαλέστηκε ένα γενικό ζήτημα που επηρεάζει τη λειτουργικότητα του συστήματος — χωρίς να αναφέρει λέξη για κυβερνοεπίθεση.