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Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη μία ημέρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Με «απέραντο πάρκινγκ» μοιάζει ο Κηφισός, τόσο στην άνοδο (από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών), όσο και στην κάθοδο.

Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου.

Υπομονή πρέπει να διαθέτουν και όσοι κινούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

άνω των 30′ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,

15′-20′ στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,

10΄-15′ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.