Αυξημένη είναι η κίνηση για ακόμη μία ημέρα σε πολλούς δρόμους της Αττικής. Με «απέραντο πάρκινγκ» μοιάζει ο Κηφισός, τόσο στην άνοδο (από τη Λένορμαν μέχρι την Αχαρνών), όσο και στην κάθοδο.
Κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται στη Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο της Εθνικής Οδού Αθηνών- Κορίνθου.
Υπομονή πρέπει να διαθέτουν και όσοι κινούνται στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στη Λεωφόρο Σχιστού.
Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας
Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30′ από Φυλής μέχρι Κηφισίας,
15′-20′ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15′ από Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:
άνω των 30′ από Φυλής έως Κηφισίας,
15′-20′ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5′-10′ στην έξοδο για Λαμία,
10΄-15′ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) November 19, 2026