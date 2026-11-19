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Συνεχίζεται σήμερα, Πέμπτη (19/11) στην Πάτρα, η δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου για την υπόθεση θανάτου των τριών βρεφών, με την κατάθεση της μητέρας της 25χρονης κατηγορούμενης να αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Η ίδια έχει δηλώσει πως επιθυμεί να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα εγγόνια της, παρά τις κατά καιρούς έντονες συγκρούσεις που έχει βιώσει στη σχέση της με την κόρη της.

Ωστόσο, τις προηγούμενες ημέρες, η εικόνα των δύο γυναικών στο δικαστήριο ήταν διαφορετική, καθώς εμφανίστηκαν πιο κοντά, με τη μητέρα να κοιτάζει την κατηγορούμενη και να συνομιλεί μαζί της.

Την ίδια ώρα, η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση μαρτύρων που έχουν κομβικό ρόλο στην υπόθεση, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει και η στάση που θα κρατήσει η 25χρονη κατά την απολογία της.

Η αλλαγή στάσης της Μουρτζούκου

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η Μουρτζούκου είχε ομολογήσει τις πράξεις της, ωστόσο, με την έναρξη της δίκης, δήλωσε πως δεν αποδέχεται τις κατηγορίες όπως της αποδίδονται. Ο συνήγορος υπεράσπισής της δεν διευκρίνισε περαιτέρω τη θέση της, επισημαίνοντας πως το περιεχόμενό της θα αποσαφηνιστεί κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας.

Στο μεταξύ, έχουν ήδη προηγηθεί καταθέσεις σημαντικών μαρτύρων, μεταξύ των οποίων η μητέρα και ο πατέρας ενός από τα βρέφη που πέθαναν, με τη μητέρα να διατηρεί στενή σχέση με την κατηγορούμενη, καθώς ήταν κουμπάρες.

Στην κατάθεσή της περιέγραψε τη σχέση τους, υποστηρίζοντας πως δεν είχε υποψιαστεί ότι η Μουρτζούκου είχε πειράξει το παιδί της, ακόμη και μετά τον θάνατο των δύο δικών της παιδιών. Αντίθετα, όπως ανέφερε, προσπαθούσε να τη στηρίξει ψυχολογικά, θεωρώντας πως οι απώλειες οφείλονταν σε παθολογικά αίτια, όπως αναφέρονταν και στις ιατροδικαστικές εκθέσεις.

Η στάση της, ωστόσο, άρχισε να αλλάζει μετά τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη στην Αμαλιάδα, όταν, όπως περιέγραψε, άρχισε να γεννάται μέσα της η αμφιβολία για το τι πραγματικά είχε συμβεί.