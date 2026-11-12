Ειρήνη Μουρτζούκου: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη στην Πάτρα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας – Δεκάδες οι μάρτυρες

Συνεχίζεται σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών η δίκη της 26χρονης Ειρήνης Μουρτζούκου υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με περίπου 80 έως 81 μάρτυρες να αναμένεται να καταθέσουν. Η κατηγορούμενη έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τρία παιδιά, ενώ η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά τη διακοπή της προηγούμενης εβδομάδας σε τεταμένο κλίμα. Παράλληλα, διακριτό σκέλος της ευρύτερης έρευνας αποτελεί η ξεχωριστή δικογραφία για τον θάνατο του μικρού Παναγιωτάκη από την Αμαλιάδα.

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Ειρήνη Μουρτζουκου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συνεχίζεται σήμερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, η πολύκροτη δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου, ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.
  • Στη διάρκεια της δίκης πρόκειται να καταθέσουν περίπου 80 με 81 μάρτυρες, γεγονός που προμηνύει μια μακρά δικαστική διαδικασία.
  • Η 26χρονη έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τρία παιδιά μέσα σε διάστημα περίπου δυόμισι ετών, ενώ για την υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη από την Αμαλιάδα υπάρχει ξεχωριστή δικογραφία.

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Συνεχίζεται σήμερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, η πολύκροτη δίκη της Ειρήνης Μουρτζούκου. Η 26χρονη κατηγορούμενη θα καθίσει στο εδώλιο ενώ αυξημένα μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται τόσο στο εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.

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Η δικαστική διαδικασία είχε διακοπεί την προηγούμενη εβδομάδα και σήμερα αναμένεται να συνεχιστεί με την εξέταση της υπόθεσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στη διάρκεια της δίκης πρόκειται να καταθέσουν περίπου 80 με 81 μάρτυρες, γεγονός που προμηνύει μια μακρά δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η 26χρονη έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τρία παιδιά μέσα σε διάστημα περίπου δυόμισι ετών. Παράλληλα, έχει αναφέρει ότι ευθύνεται και για τον θάνατο της αδελφής της το 2014, ωστόσο για τη συγκεκριμένη πράξη έχει επέλθει παραγραφή.

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Ξεχωριστή δικογραφία για τον Παναγιωτάκη

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην υπόθεση του μικρού Παναγιωτάκη από την Αμαλιάδα, για την οποία υπάρχει ξεχωριστή δικογραφία. Η συγκεκριμένη υπόθεση αποτελεί διακριτό σκέλος της ευρύτερης έρευνας και δεν πρέπει να συγχέεται με το αντικείμενο της παρούσας δικαστικής διαδικασίας.

Η ένταση της προηγούμενης εβδομάδας

Τεταμένη ήταν η ατμόσφαιρα κατά την προηγούμενη παρουσία της κατηγορουμένης στο δικαστήριο. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Ειρήνη Μουρτζούκου εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένη, αναζητώντας επίμονα τον πατριό της.

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Ο τελευταίος, μέσω του συνηγόρου του, είχε δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος της, χωρίς να βρίσκεται ο ίδιος στην αίθουσα του δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι η 26χρονη έχει υποστηρίξει στο παρελθόν πως ο πατριός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί της.

Παράλληλα, είχε ζητήσει να συναντήσει για λίγα λεπτά τη μητέρα της, με την οποία είχε περιγράψει στο παρελθόν μια δύσκολη σχέση. Η συνάντηση των δύο γυναικών ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά.

 

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