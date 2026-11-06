Ειρήνη Μουρτζούκου: «Ό,τι έχει να πει, θα το πει ενώπιον του δικαστηρίου» δήλωσε η δικηγόρος της μετά τη διακοπή της δίκης – Κληρώθηκαν οι 4 ένορκοι

«Η εντολέας μου ό,τι έχει να πει, θα το πει ενώπιον του δικαστηρίου», τόνισε η μία εκ των συνηγόρων υπεράσπισης της Ειρήνης Μουρτζούκου, Ελένη Τσότσου, σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους μετά τη διακοπή της δίκης της για τις δολοφονίες τριών βρεφών, τα δύο εκ των οποίων ήταν δικά της, και την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος μίας ενήλικης.

Η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Πάτρας διακόπηκε για τις 12 Νοεμβρίου, έπειτα από αίτημα του συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Νίκου Αλεξανδρή, ο οποίος, μέσω συνεργάτιδός του, δήλωσε κώλυμα.

Πάντως, το δικαστήριο προχώρησε στην κλήρωση και στην ορκωμοσία των τεσσάρων ενόρκων, που θα συμμετέχουν στην σύνθεση, καθώς και στην ανάγνωση του καταλόγου των μαρτύρων. Στην συνέχεια η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ορίστηκαν δύο ακόμη δικάσιμες, στις 19 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι Ειρήνη Μουρτζούκου κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Η ΕΛΑΣ είχε λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο εντός όσο και εκτός του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της ακροαματικής διαδικασίας.

«Η εντολέας μου θεωρεί ότι η κατηγορούμενη θα καταδικαστεί για τα εγκλήματα, τα οποία κατηγορείται»

Μετά την ολοκλήρωση της σημερινής διαδικασίας η συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας, Βασιλική Ντζελβέ σε δηλώσεις που έκανε, ανέφερε:

«Εκπροσωπώ την Κατερίνα Ροδίτη, για την δολοφονία του βρέφους της, σε ηλικία έξι μηνών. Έπειτα από πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλες τις αρχές και ιδιαίτερα από το Πρωτοδικείο και το Εφετείο της Πάτρας, η υπόθεση αυτή κατέληξε σήμερα σε αυτή την δικάσιμο και ήλθε η ώρα της Δικαιοσύνης. Η εντολέας μου θεωρεί ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη και η κατηγορούμενη θα καταδικαστεί για τα εγκλήματα, τα οποία κατηγορείται».

«Ενδιαφέρον ότι η Ειρήνη αμφισβητεί την ιδιότητα του Γιάννη Μουρτζούκου ως πατέρα της ενώπιον του δικαστηρίου»

Από την πλευρά του, ο συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας, Όθωνας Παπαδόπουλος, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η θέση του εντολέα μου Ιωάννη Μουρτζούκου ήταν ξεκάθαρη από την πρώτη στιγμή. Εάν η Ειρήνη το έχει κάνει, τότε είναι απέναντί της. Η ίδια θέση διατυπώθηκε από την πρώτη στιγμή και διατυπώνεται και σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου. Θα εκτελέσουμε τα καθήκοντά μας και στην περίπτωση κατά την οποία πράγματι υπάρξει κατάφαση της ενοχής της Ειρήνης Μουρτζούκου -τότε και πάλι θα εκτελέσουμε τα καθήκοντα μας μέχρι τέλους, υποστηρίζοντας την σε βάρος της κατηγορία».

Παράλληλα, ο Όθωνας Παπαδόπουλος σημείωσε ότι «είναι ενδιαφέρον ότι για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια, σήμερα, η Ειρήνη αμφισβητεί την ιδιότητα του Γιάννη Μουρτζούκου ως πατέρα της ενώπιον του δικαστηρίου».

«Έπειτα από μία τριετία κατά την οποία το όνομα αυτού του ανθρώπου μεταδίδεται από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχει στιγματιστεί ο ίδιος η οικογένειά του και παρουσιαζόταν από την ίδια την Ειρήνη ως πατέρας της, σήμερα διατυπώνει η ίδια κάποιες αμφιβολίες για την πατρική τους σχέση. Όμως, η σχέση αίματος, εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει, είναι ένα ζήτημα που δεν σχετίζεται με το δικαίωμα δήλωσης παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αντίθετα, η νομική σχέση είναι αυτή που παίζει το ρόλο. Στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Ιωάννη Μουρτζούκου, η Ειρήνη είναι καταγεγραμμένη ως τέκνου αυτού. ‘Αλλωστε φέρει το επώνυμο του, επώνυμο που τόσα πολλά έχει περάσει την τελευταία αυτή τριετία», συμπλήρωσε ο κ. Παπαδόπουλος.