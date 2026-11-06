Αγρίνιο: Κινητοποίηση της ΕΛΑΣ για άνδρα που πετά αντικείμενα από μπαλκόνι – Στο οδόστρωμα κατέληξαν… τενεκέδες με λάδι

Συναγερμός έχει σημάνει στην ΕΛΑΣ στο Αγρίνιο, καθώς άνδρας πετά ογκώδη αντικείμενα από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του στην οδό Φιλελλήνων. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει τμήμα του δρόμου λόγω σοβαρού κινδύνου για πεζούς και διερχόμενα οχήματα, επιχειρώντας παράλληλα να τον πείσουν να σταματήσει. Το περιστατικό παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με πρωταρχικό μέλημα την προστασία των πολιτών και την αποκλιμάκωση της έντασης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο πόδι έχει σηκωθεί γειτονιά στην οδό Φιλελλήνων στο Αγρίνιο, καθώς άνδρας πετάει ογκώδη αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του.
  • Στον δρόμο κατέληξαν τενεκέδες με λάδι και μπαταρίες αυτοκινήτου, δημιουργώντας ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για πεζούς και διερχόμενα οχήματα.
  • Τμήμα του δρόμου έχει αποκλειστεί από την Αστυνομία, η οποία επιχειρεί να πείσει τον άνδρα να σταματήσει με στόχο την ασφαλή αποκλιμάκωση της έντασης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στο πόδι έχει σηκωθεί μία γειτονιά στο Αγρίνιο, λόγω επεισοδίου με πρωταγωνιστή έναν άνδρα, ο οποίος πετάει αντικείμενα από το μπαλκόνι του σπιτιού του, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Παρασκευής (6/11) στην οδό Φιλελλήνων, τμήμα της οποίας έχει αποκλειστεί από τις αστυνομικές δυνάμεις, αφού υπάρχει κίνδυνος για πεζούς και αυτοκίνητα που διέρχονται από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του agriniopress.gr, ο άνδρας, που βρίσκεται στο διαμέρισμά του, άρχισε να πετά από το μπαλκόνι ογκώδη αντικείμενα, όπως τενεκέδες με λάδι και μπαταρίες αυτοκινήτου, τα οποία καταλήγουν στον δρόμο, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για όσους κινούνται στην περιοχή.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση, με αστυνομικούς να σπεύδουν στο σημείο και να επιχειρούν να πείσουν τον άνδρα να σταματήσει να πετά αντικείμενο στον δρόμο, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της έντασης.

Το περιστατικό παραμένει σε εξέλιξη, με βασικό μέλημα των αστυνομικών την προστασία των πολιτών και την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.

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