Θεσσαλονίκη: Οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι και το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε λεωφορείο

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Ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (6/11) ενώ οδηγούσε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητό του κινείτο ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αστικό λεωφορείο.

Το τροχαίο έγινε στην περιοχή του One Salonica στις 11:45. Έντρομοι περαστικοί είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση. Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο “Παπανικολάου“.