Θεσσαλονίκη: Οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι και το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε λεωφορείο

Ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή ενώ οδηγούσε στη δυτική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του One Salonica, όταν έχασε τις αισθήσεις του και το όχημά του κινήθηκε ανεξέλεγκτο προσκρούοντας σε αστικό λεωφορείο. Ο οδηγός διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από το συμβάν καταγράφηκε επίσης ένας τραυματίας, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου»

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή ενώ οδηγούσε στη δυτική Θεσσαλονίκη, με το αυτοκίνητό του να κινείται ανεξέλεγκτο και να συγκρούεται με αστικό λεωφορείο.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή του One Salonica, όταν ο οδηγός έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο τιμόνι.
  • Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο “Παπανικολάου”.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (6/11) ενώ οδηγούσε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητό του κινείτο ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αστικό λεωφορείο.

Το τροχαίο έγινε στην περιοχή του One Salonica στις 11:45. Έντρομοι περαστικοί είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση. Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε.

Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο “Παπανικολάου“.

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