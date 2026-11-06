Θεσσαλονίκη: Οδηγός ξεψύχησε στο τιμόνι και το αυτοκίνητό του «καρφώθηκε» σε λεωφορείο

Ένας άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (6/11) ενώ οδηγούσε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το αυτοκίνητό του κινείτο ανεξέλεγκτο με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με αστικό λεωφορείο.
Το τροχαίο έγινε στην περιοχή του One Salonica στις 11:45. Έντρομοι περαστικοί είδαν ένα αυτοκίνητο να κινείται ανεξέλεγκτο, χωρίς ο οδηγός να προβαίνει σε καμία αντίδραση. Η τρελή πορεία του οχήματος ανακόπηκε όταν εκείνο προσέκρουσε σε αστικό λεωφορείο.
Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν πως ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του ενώ οδηγούσε.
Ο άνδρας διεκομίσθη στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο “Παπανικολάου“.