Απειλές για βόμβες και στην Ιρλανδία: Εκκενώθηκε το κρατικό δίκτυο RTE, ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk και η εφημερίδα Irish Independent

Συναγερμός σήμανε στα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά δίκτυα της Ιρλανδίας, καθώς απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών ανάγκασαν τις αρχές να εκκενώσουν τα γραφεία του RTE, του Newstalk και της Irish Independent. Οι αστυνομικοί έλεγχοι στο Δουβλίνο προκάλεσαν προσωρινή διακοπή εκπομπών, με μέρος των απειλών να χαρακτηρίζεται τελικά ως φάρσα. Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν τόνισε ότι η απειλή αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα, ενώ ερευνάται πιθανή σύνδεση με αντίστοιχα μηνύματα σε πτήσεις εντός της Ευρώπης.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιρλανδία βόμβα
Φωτογραφία αρχείου: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά δίκτυα της Ιρλανδίας, καθώς απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών ανάγκασαν τις αρχές να προχωρήσουν στην άμεση εκκένωση του RTE, του Newstalk και της Irish Independent.
  • Στο κρατικό δίκτυο RTE εστάλη email που προειδοποιούσε ότι μια βόμβα επρόκειτο να εκραγεί μέσα σε 45 λεπτά, με εκτιμήσεις να συνδέουν το περιστατικό με τις ψευδείς απειλές σε ευρωπαϊκές πτήσεις την Πέμπτη.
  • Ο σταθμός Newstalk επανήλθε στο κανονικό του πρόγραμμα αφού η απειλή κρίθηκε ως φάρσα, ενώ ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας διεξάγουν εξονυχιστικούς ελέγχους κτίριο προς κτίριο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά δίκτυα της Ιρλανδίας, καθώς απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών ανάγκασαν τις αρχές να προχωρήσουν στην άμεση εκκένωση των γραφείων τους.

Οι «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» πίσω από ψευδείς απειλές για βόμβα σε πτήσεις με προορισμό τη Σόφια και τη Ρώμη – «Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος»

Μεταξύ των μέσων που επηρεάστηκαν ήταν ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk αλλά και η εφημερίδα Irish Independent, με τις αρχές να διεξάγουν εξονυχιστικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Εκκενώσεις κτιρίων και διακοπή προγράμματος

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk επανήλθε στο κανονικό του πρόγραμμα στις 10:00 τοπική ώρα, αφού προηγουμένως δόθηκε οδηγία στο προσωπικό ότι μπορεί να επιστρέψει στο κτίριο στο κέντρο του Δουβλίνου, όπως δήλωσε στον αέρα η παρουσιάστρια Κλερ Μπερν, σημειώνοντας παράλληλα πως η απειλή κρίθηκε τελικά ως φάρσα.

ΕΕ: Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά τις απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη – Τζιτζικώστας: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση»


Την ίδια ώρα, ο όμιλος της εφημερίδας Irish Independent γνωστοποίησε ότι εκκενώθηκαν και τα δικά του γραφεία στην ιρλανδική πρωτεύουσα.


Στο κρατικό δίκτυο RTE, το ενημερωτικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα επέστρεψε στον αέρα μέσω εξωτερικής μονάδας μεταδόσεων.


Δημοσιογράφος του σταθμού ανέφερε ότι εστάλη email με απειλή στο δικτυο λίγο πριν από τις 09:00 τοπική ώρα, το οποίο προειδοποιούσε ότι μια βόμβα επρόκειτο να εκραγεί μέσα σε 45 λεπτά.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής της μεσημεριανής ενημερωτικής εκπομπής του RTE Radio One σημείωσε πως, σύμφωνα με όσα κατανοεί, το σχετικό email φαινόταν να προέρχεται από τα ίδια άτομα που βρίσκονταν πίσω από τις ψευδείς απειλές για βόμβες οι οποίες προκάλεσαν χάος σε δεκάδες επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη την Πέμπτη.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι

Στο συμβάν αναφέρθηκε άμεσα και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο RTE, λίγο μετά την αποκατάσταση της ροής του προγράμματος η οποία είχε διακοπεί για περισσότερο από μία ώρα.

«Είναι ανησυχητικό και λαμβάνουμε την απειλή σοβαρά», δήλωσε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός.

«Απλώς αποδεικνύει πόσο σχετικά απλό μπορεί να είναι το να προκληθεί αναστάτωση και να υπονομευτεί η κανονική λειτουργία της κοινωνίας μέσα από μη συμβατικές δραστηριότητες αυτού του είδους, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να προκαλούν ανασταλτικότητα, φόβο και ανησυχία. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και απόλυτα προσηλωμένοι σε αυτό».

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του RTE, οι εγκαταστάσεις του δικτύου στο νότιο Δουβλίνο παρέμειναν κλειστές, την ώρα που ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιούσαν ελέγχους κτίριο προς κτίριο για την ασφάλεια του χώρου.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ