Απειλές για βόμβες και στην Ιρλανδία: Εκκενώθηκε το κρατικό δίκτυο RTE, ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk και η εφημερίδα Irish Independent

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά δίκτυα της Ιρλανδίας, καθώς απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών ανάγκασαν τις αρχές να προχωρήσουν στην άμεση εκκένωση των γραφείων τους.

Μεταξύ των μέσων που επηρεάστηκαν ήταν ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTE, ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk αλλά και η εφημερίδα Irish Independent, με τις αρχές να διεξάγουν εξονυχιστικούς ελέγχους για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Εκκενώσεις κτιρίων και διακοπή προγράμματος

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, ο ραδιοφωνικός σταθμός Newstalk επανήλθε στο κανονικό του πρόγραμμα στις 10:00 τοπική ώρα, αφού προηγουμένως δόθηκε οδηγία στο προσωπικό ότι μπορεί να επιστρέψει στο κτίριο στο κέντρο του Δουβλίνου, όπως δήλωσε στον αέρα η παρουσιάστρια Κλερ Μπερν, σημειώνοντας παράλληλα πως η απειλή κρίθηκε τελικά ως φάρσα.

Bauer Media offices were evacuated this morning after receiving a hoax bomb threat. We can report that everyone is safe and we are back on air as normal. https://t.co/s9K5KSlQEK — NewstalkFM (@NewstalkFM) November 6, 2026



Την ίδια ώρα, ο όμιλος της εφημερίδας Irish Independent γνωστοποίησε ότι εκκενώθηκαν και τα δικά του γραφεία στην ιρλανδική πρωτεύουσα.

Staff at RTÉ evacuated amid ‘security alert’ https://t.co/uvXP4tak2i — Irish Independent (@Independent_ie) November 6, 2026



Στο κρατικό δίκτυο RTE, το ενημερωτικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα επέστρεψε στον αέρα μέσω εξωτερικής μονάδας μεταδόσεων.

RTÉ buildings in Dublin have been evacuated following a bomb threat

https://t.co/ViQ3FipwYf — RTÉ News (@rtenews) November 6, 2026



Δημοσιογράφος του σταθμού ανέφερε ότι εστάλη email με απειλή στο δικτυο λίγο πριν από τις 09:00 τοπική ώρα, το οποίο προειδοποιούσε ότι μια βόμβα επρόκειτο να εκραγεί μέσα σε 45 λεπτά.

Παράλληλα, ο παρουσιαστής της μεσημεριανής ενημερωτικής εκπομπής του RTE Radio One σημείωσε πως, σύμφωνα με όσα κατανοεί, το σχετικό email φαινόταν να προέρχεται από τα ίδια άτομα που βρίσκονταν πίσω από τις ψευδείς απειλές για βόμβες οι οποίες προκάλεσαν χάος σε δεκάδες επιβατικές πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη την Πέμπτη.

Εξονυχιστικοί έλεγχοι

Στο συμβάν αναφέρθηκε άμεσα και ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, Μίχολ Μάρτιν, σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο RTE, λίγο μετά την αποκατάσταση της ροής του προγράμματος η οποία είχε διακοπεί για περισσότερο από μία ώρα.

«Είναι ανησυχητικό και λαμβάνουμε την απειλή σοβαρά», δήλωσε ο Ιρλανδός Πρωθυπουργός.

«Απλώς αποδεικνύει πόσο σχετικά απλό μπορεί να είναι το να προκληθεί αναστάτωση και να υπονομευτεί η κανονική λειτουργία της κοινωνίας μέσα από μη συμβατικές δραστηριότητες αυτού του είδους, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να προκαλούν ανασταλτικότητα, φόβο και ανησυχία. Πρέπει να παραμείνουμε ψύχραιμοι και απόλυτα προσηλωμένοι σε αυτό».

Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του RTE, οι εγκαταστάσεις του δικτύου στο νότιο Δουβλίνο παρέμειναν κλειστές, την ώρα που ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας πραγματοποιούσαν ελέγχους κτίριο προς κτίριο για την ασφάλεια του χώρου.