Πορτογαλία: Απειλή για βόμβα σε πτήση της Ryanair από τη Ρώμη προς τη Λισαβόνα

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Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών στην Πορτογαλία, έπειτα από νέα απειλή για τοποθέτηση βόμβας σε επιβατικό αεροσκάφος, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα των επικίνδυνων περιστατικών που αναστατώνουν τις ευρωπαϊκές αερομεταφορές τις τελευταίες ημέρες.

Στο στόχαστρο βρέθηκε η πτήση FR8196 της εταιρείας Ryanair, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ρώμη με προορισμό τη Λισαβόνα.

Κινητοποίηση των αρχών

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το CNN Portugal, «οι αρχές λαμβάνουν μέτρα για την αξιολόγηση και την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της απειλής».

Ο συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία Δημόσιας Ασφάλειας μέσω τηλεφωνήματος που πραγματοποιήθηκε από στέλεχος των σωμάτων ασφαλείας, η ταυτότητα του οποίου διασταυρώθηκε και επιβεβαιώθηκε από μέλη της Δικαστικής Αστυνομίας.



Παράλληλα, το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa επιβεβαίωσε ότι η ειδοποίηση για την ασφάλεια της πτήσης ελήφθη από την αστυνομία μέσω «τηλεφωνήματος από στέλεχος των διωκτικών αρχών».

Το περιστατικό αφορά αεροσκάφος το οποίο προσγειώθηκε περίπου στις 08:00 το πρωί στο αεροδρόμιο Humberto Delgado της Λισαβόνας.

Μπαράζ απειλών στην Ευρώπη

Το συγκεκριμένο συμβάν αποτελεί ένα ακόμη περιστατικό αυτού του είδους στην Ευρώπη, η οποία παρακολουθεί με ανησυχία μια σειρά από πτήσεις προς και από διάφορες χώρες να επηρεάζονται από απειλές, κυρίως για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών.

Μεταξύ των πτήσεων που επηρεάστηκαν ήταν και εκείνη της Aer Lingus από το Δουβλίνο προς τη Ρώμη, η οποία αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί στην αεροπορική βάση Evreux στη βόρεια Γαλλία, συνοδευόμενη από γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη.

Οι επιβάτες της συγκεκριμένης πτήσης έφτασαν τελικά στην ιταλική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Περιγράφοντας τις στιγμές αγωνίας που έζησαν, ένας από τους επιβάτες δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την άφιξή του: «Μας έκαναν να κατεβούμε από το αεροπλάνο και μας έψαξαν με σκύλους».

«Μας συμπεριφέρθηκαν καλά, αλλά ήταν μια δύσκολη μέρα».