ΕΕ: Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών μετά τις απειλές για βόμβες σε αεροσκάφη – Τζιτζικώστας: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση»

Την ενεργοποίηση του μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας, επιβεβαίωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών, Απόστολος Τζιτζικώστας, μετά τις δεκάδες απειλές για βόμβες σε επιβατικά αεροσκάφη σε χώρες της Ευρώπης.

«Οποιαδήποτε απειλή κατά αμάχων είναι απαράδεκτη. Η διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών παραμένει προτεραιότητα» ανέφερε σε δήλωσή του ο Απόστολος Τζιτζικώστας, και προσθέτει: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και βρισκόμαστε σε επαφή με τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας. Έχει ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός ανταλλαγής πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια της αεροπορίας».

«Ζήτησα από τις εθνικές αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση των απειλών κατά της ασφάλειας, τη διερεύνηση των περιστατικών και την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας της αεροπορίας, να συνεργαστούν στενά με τους διαχειριστές αεροδρομίων, τις αεροπορικές εταιρείες και τις αρχές επιβολής του νόμου» συμπλήρωσε.

«Είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με το αν τα αναφερόμενα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους. Οι εθνικές έρευνες συνεχίζονται» κατέληξε ο Ευρωπαίος επίτροπος Μεταφορών.