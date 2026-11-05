«Πόρτα» στον Πούτιν από τον Μπέρναμ: «Δεν θα τον καλέσω στη σύνοδο της G20 στη Βρετανία»

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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα φιλοξενήσει η Βρετανία τον Νοέμβριο του 2027, όπως ξεκαθάρισε ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε υψηλόβαθμα στελέχη της ρωσικής ηγεσίας.

Σε συνέντευξή του στο περιοδικό The Economist, ο Μπέρναμ ρωτήθηκε ευθέως εάν ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να προσκληθεί στη σύνοδο. Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Όχι».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός εξήγησε ότι υπάρχουν κυρώσεις σε βάρος κορυφαίων εκπροσώπων της ρωσικής κυβέρνησης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η διαδικασία αποστολής προσκλήσεων περιλαμβάνει ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με την ίδια την G20.

Όπως ανέφερε, ανεξάρτητα από το τυπικό σκέλος της διαδικασίας, ο Πούτιν δεν πρόκειται να παραστεί εξαιτίας των υφιστάμενων κυρώσεων.

Διαφορετική στάση από την Ουάσινγκτον

Η τοποθέτηση του Μπέρναμ έρχεται σε αντίθεση με την προσέγγιση της Ουάσινγκτον, η οποία έχει απευθύνει πρόσκληση στον Ρώσο πρόεδρο για τη σύνοδο της G20 που πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο στο Μαϊάμι.

Τον Σεπτέμβριο, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι η παρουσία του Πούτιν θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για επαφές με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και άλλους ηγέτες.

Παρά τις προσπάθειες των δυτικών χωρών να απομονώσουν διπλωματικά τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί μέλος της Ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών.

Παραδοσιακά, οι χώρες που αναλαμβάνουν τη διοργάνωση της ετήσιας συνόδου προσκαλούν όλα τα κράτη-μέλη.

Στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2027 η σύνοδος στο Μάντσεστερ

Η επόμενη σύνοδος κορυφής της G20 θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2027 στο Μάντσεστερ, στη βορειοδυτική Αγγλία.

Η επιλογή της πόλης έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είχε διατελέσει δήμαρχος της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής του Μάντσεστερ πριν αναλάβει την πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Η βρετανική κυβέρνηση φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη διοργάνωση για την ενίσχυση της διεθνούς οικονομικής συνεργασίας και τη συζήτηση σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων.