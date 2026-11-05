Ράσελ Μπραντ: Κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

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Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε σήμερα ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, και βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης πολλών ετών.

Σύμφωνα με την DailyMail, o κωμικός ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας 21χρονης θαυμάστριας που γνώρισε έπειτα από μία από τις παραστάσεις του στο Hammersmith Apollo το 2009.

Οι ένορκοι έκριναν επίσης τον Μπραντ ένοχο για σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας υπαλλήλου του Capital Radio, την οποία συνάντησε σε έναν διάδρομο το 2005. Επιπλέον, καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση εναντίον μιας υπαλλήλου του Channel 4 κατά τη διάρκεια ενός αναγκαστικού μασάζ το 2009.

Ο Ράσελ Μπραντ τέθηκε υπό κράτηση και η ποινή του θα επιβληθεί τη Δευτέρα στο Southwark Crown Court. Ο 51χρονος αθωώθηκε από δύο κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία απόπειρας άσεμνης επίθεσης.

Ο Μπραντ είχε αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του. Μετά την έκδοση των ετυμηγοριών, ο δικαστής τον προειδοποίησε ότι αντιμετωπίζει φυλάκιση.

Ο δικαστής Μπενάθαν δήλωσε: «Έχετε καταδικαστεί για μια σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων και ο βιασμός. Η συνέπεια αυτού είναι αναπόφευκτα μια σημαντική ποινή φυλάκισης. Η τρέχουσα άποψή μου είναι ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να σας θέσω υπό κράτηση».

Έκλαιγε η σύζυγός του

Η σύζυγός του Ράσελ Μπραντ, Λόρα Γκάλαχερ, η οποία τον στήριξε καθ’ όλη τη διάρκεια της δίκης, καθόταν κλαίγοντας και κρατώντας το χέρι ενός βοηθού της στην αίθουσα του δικαστηρίου.

Πριν ανακοινωθούν οι αποφάσεις της, ο Μπραντ την κοίταξε και της είπε: «Σ’ αγαπώ».

Κατηγορείται και για κακοποίηση ανήλικης

Μετά την καταδίκη του, αποκαλύπτεται πλέον ότι ο Μπραντ αντιμετωπίζει «εκκρεμείς κατηγορίες» σε σχέση με μια 16χρονη κοπέλα, την οποία κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά, αφού την είχε προσεγγίσει όταν ήταν 30 ετών.

Γνωστή με ψευδώνυμο στην εκπομπή «Dispatches» του Channel 4, η οποία αποκάλυψε για πρώτη φορά την υπόθεση του Μπραντ το 2023, η «Άλις» ισχυρίστηκε ότι ένα αυτοκίνητο του BBC την μετέφερε από το σχολείο στο σπίτι του σταρ, όπου αργότερα υπέστη κακοποίηση. Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης σχέσης τους, ο Μπραντ την αποκαλούσε «μικρή μου κούκλα» και, όπως είπε, αναγκάστηκε να τον χτυπήσει για να τον εμποδίσει να της κάνει στοματικό βιασμό.

Σύμφωνα με τη DailyMail, τουλάχιστον δύο ακόμη γυναίκες κατηγόρησαν τον Μπραντ για σεξουαλική κακοποίηση πριν από , αλλά η Εισαγγελία περιόρισε την υπόθεση σε έξι θύματα.

Τώρα οι εισαγγελείς εξετάζουν το ενδεχόμενο να ασκήσουν περαιτέρω κατηγορίες, κάτι που θα οδηγούσε σε δεύτερη δίκη.

Οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι η καταδίκη του θα αποτελέσει «σημείο καμπής», δίνοντας στις γυναίκες την αυτοπεποίθηση να βγουν στο προσκήνιο.