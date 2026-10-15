Ράσελ Μπραντ: «Ξαφνικά μεταμορφώθηκε σε τέρας» – Η συγκλονιστική κατάθεση γυναίκας που τον κατηγορεί για βιασμό

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«Από φιλικός και ευγενικός μεταμορφώθηκε ξαφνικά σε τέρας». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε μία γυναίκα την αλλαγή στη συμπεριφορά του Βρετανού ηθοποιού και κωμικού Ράσελ Μπραντ, λίγο πριν από τον φερόμενο βιασμό της σε δωμάτιο ξενοδοχείου το 1999. Καταθέτοντας σήμερα, Πέμπτη, στο δικαστήριο Southwark Crown Court του Λονδίνου, η γυναίκα εξήγησε ότι αρχικά αισθανόταν ασφαλής κοντά του, αλλά στη συνέχεια φοβήθηκε για τη σωματική της ακεραιότητα. Ο 51χρονος Μπραντ, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά επτά κατηγορίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος έξι γυναικών, αρνείται κατηγορηματικά όσα του αποδίδονται.

Σύμφωνα με το BBC, η καταγγέλλουσα περιέγραψε ενώπιον των ενόρκων τη γνωριμία της με τον Μπραντ, το περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, ακολούθησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου και τις ψυχολογικές συνέπειες που είχε για εκείνη.

«Ήταν σκοτεινός, αλαζόνας και έδινε παράσταση. Ήταν τρομακτικός και απαιτητικός», ανέφερε, εξηγώντας ότι η συμπεριφορά του άλλαξε απότομα.

Η γυναίκα είχε γνωρίσει τον Μπραντ το 1999, προτού εκείνος γίνει διάσημος, κατά τη διάρκεια συνεδρίου του Εργατικού Κόμματος στο Μπόρνμουθ της Βρετανίας.

«Νόμιζα ότι ήταν ομοφυλόφιλος, αισθανόμουν σεξουαλικά ασφαλής»

Κατά την κατάθεσή της, η γυναίκα εξήγησε ότι δεν είχε εκλάβει την αρχική συμπεριφορά του Μπραντ ως ερωτικό ενδιαφέρον.

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς κατά τη διάρκεια βιντεοσκοπημένης συνέντευξης το 2023, πίστευε ότι ήταν ομοφυλόφιλος, καθώς της είχε φανεί ιδιαίτερα ευγενικός, με ήπιο τρόπο ομιλίας και θηλυπρεπή συμπεριφορά.

«Αισθανόμουν ασφαλής. Αισθανόμουν σεξουαλικά ασφαλής μαζί του. Ήταν πολύ έξυπνος και αυτό μου άρεσε, όχι όμως με σεξουαλικό τρόπο», εξήγησε στους ενόρκους.

Η γυναίκα και ο Μπραντ βρέθηκαν αργότερα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Όπως κατέθεσε, όταν βγήκε από το μπάνιο, τον είδε να φορά μόνο το εσώρουχό του.

«Έμεινα έκπληκτη και σοκαρίστηκα. Χοροπηδούσε και έκανε διάφορες κινήσεις», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την ίδια, εκείνος επιχείρησε να την καθησυχάσει, λέγοντάς της: «Μην ανησυχείς, έτσι είμαι εγώ».

Ωστόσο, η γυναίκα άρχισε να αισθάνεται έντονη δυσφορία. «Σκεφτόμουν: “Πού στο καλό έχω μπλέξει;”», ανέφερε.

«Ήταν σαν να βρισκόταν πάλι στη σκηνή»

Η καταγγέλλουσα υποστήριξε ότι, πριν από τον φερόμενο βιασμό, ο Μπραντ την υποχρέωσε να τον φωτογραφίσει γυμνό από τη μέση και πάνω, ενώ εκείνος πόζαρε και κινούνταν επιδεικτικά μέσα στο δωμάτιο.

Μία από τις φωτογραφίες που, σύμφωνα με την ίδια, τράβηξε εκείνο το βράδυ παρουσιάστηκε στους ενόρκους.

«Ήταν το επίκεντρο της παράστασης. Ήταν σαν να βρισκόταν ξανά στη σκηνή. Δεν ήταν ο ίδιος άνθρωπος με εκείνον που μιλούσα προηγουμένως», είπε.

Περιγράφοντας τη μεταβολή στη συμπεριφορά του, πρόσθεσε: «Άλλαξε ξαφνικά. Από έναν φιλικό, θηλυπρεπή άνθρωπο με εξεζητημένους τρόπους, έγινε σαν τέρας».

Η γυναίκα ανέφερε ότι ο Μπραντ ήταν σωματικά επιβλητικός και ότι η παρουσία του, ενώ φορούσε ελάχιστα ρούχα, την έκανε να αισθάνεται απειλή.

«Ήταν μεγαλόσωμος, αισθανόμουν ότι απειλούμαι και ήταν μισόγυμνος. Εκείνη τη στιγμή δεν πίστευα ότι οι προθέσεις του ήταν καλές», κατέθεσε.

«Καθόμουν και έκλαιγα, ένιωθα βρόμικη»

Οι ένορκοι παρακολούθησαν επίσης τη βιντεοσκοπημένη κατάθεση που είχε δώσει η γυναίκα στην αστυνομία το 2023, όταν κατήγγειλε το περιστατικό.

Σε αυτήν, δήλωσε ρητά ότι ο Μπραντ τη βίασε, περιγράφοντας πώς δυσκολεύτηκε αρχικά να αναγνωρίσει και να επεξεργαστεί αυτό που, όπως υποστηρίζει, της συνέβη.

«Καταγγέλλω ότι ο Ράσελ Μπραντ με βίασε», ακούστηκε να λέει.

Η γυναίκα εξήγησε ότι, όταν εκείνος έφυγε από το δωμάτιο, παρέμεινε μόνη της, κλαίγοντας.

«Απλώς καθόμουν εκεί και έκλαιγα. Αισθανόμουν ηλίθια. Εκείνη τη στιγμή ήμουν απλώς σοκαρισμένη», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής συνέντευξης ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι αισθανόταν πως της είχε συμβεί «κάτι βρόμικο».

Αποκάλυψε ακόμη ότι βασανιζόταν από εφιάλτες για το ενδεχόμενο εγκυμοσύνης μετά το περιστατικό. «Πίστευα ότι έφταιγα εγώ», είπε.

Γιατί δεν τον κατήγγειλε νωρίτερα

Η γυναίκα εξήγησε ότι για πολλά χρόνια δίσταζε να προχωρήσει σε καταγγελία, φοβούμενη τόσο ότι δεν θα την πίστευαν όσο και ότι η υπόθεση θα μπορούσε να καταστρέψει την επαγγελματική της ζωή.

«Μου είχαν πει ότι, αν το δημοσιοποιούσα, η καριέρα μου θα τελείωνε», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της αντεξέτασης, ο συνήγορος υπεράσπισης του Μπραντ, Ίαν Γουίντερ, την αμφισβήτησε για τη συμπεριφορά της πριν και κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η γυναίκα είχε αποδεχθεί ευχάριστα την προσοχή που της έδειχνε ο ηθοποιός όταν γνωρίστηκαν.

«Αποδέχθηκα την παρέα του, όχι όσα ακολούθησαν», απάντησε εκείνη.

Όταν ο συνήγορος υποστήριξε ότι είχε γοητευτεί από τον Μπραντ και ήθελε να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί του, η γυναίκα τον διέψευσε.

«Αυτό δεν είναι σωστό. Δεν με είχε γοητεύσει και δεν τον έβρισκα ελκυστικό», δήλωσε.

«Τι έπρεπε να κάνω; Να τρέξω μέσα στη νύχτα;»

Ο συνήγορος υπεράσπισης τη ρώτησε επίσης γιατί δεν απομακρύνθηκε από το δωμάτιο ή δεν κλείστηκε στο μπάνιο όταν διαπίστωσε ότι ο Μπραντ είχε βγάλει μέρος των ρούχων του.

Η απάντησή της ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη.

«Τι έπρεπε να κάνω; Να κρυφτώ στο μπάνιο; Να φύγω από το δωμάτιο; Να περάσω δίπλα του; Δεν είχα τηλέφωνο, δεν είχα σήμα, δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Να τρέξω μέσα στη νύχτα με εκείνον να με ακολουθεί;», αναρωτήθηκε.

Αναφερόμενη στις φωτογραφίες που είχε τραβήξει, υποστήριξε ότι ενήργησε κατόπιν εντολής του.

«Τράβηξα αυτές τις φωτογραφίες επειδή μου είπε να το κάνω. Επιδεικνυόταν, χοροπηδούσε. Φοβόμουν. Δεν μπορούσα να τον αντιμετωπίσω», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο, ο δικηγόρος τη ρώτησε γιατί δεν είχε καταγγείλει αμέσως τον φερόμενο βιασμό στην αστυνομία του Μπόρνμουθ.

«Δεν το κατήγγειλα επειδή δεν ήθελα να το μάθει κανείς. Δεν πίστευα ότι κάποιος θα με πίστευε», απάντησε.

Η μάρτυρας συγκινήθηκε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, με τον δικαστή να της ζητά σε κάποια στιγμή να σταματήσει για λίγο ώστε να συνέλθει.

«Μισώ το γεγονός ότι κατηγόρησα τον εαυτό μου. Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται να κατηγορώ τον εαυτό μου», δήλωσε.

Και πρόσθεσε: «Μετανιώνω μέχρι σήμερα για το λάθος στην κρίση μου, όταν πίστεψα ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα με βίαζε».

Επτά κατηγορίες από έξι γυναίκες – Τι υποστηρίζει ο Μπραντ

Ο Ράσελ Μπραντ αντιμετωπίζει συνολικά επτά κατηγορίες που αφορούν έξι γυναίκες και καλύπτουν περιστατικά τα οποία φέρονται να σημειώθηκαν μεταξύ 1999 και 2009.

Ειδικότερα, κατηγορείται για τρεις βιασμούς, τρεις σεξουαλικές επιθέσεις και μία άσεμνη επίθεση.

Ο ηθοποιός έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή υπήρξε ήταν συναινετική.

Κατά την προβολή της βιντεοσκοπημένης κατάθεσης, ο Μπραντ παρακολουθούσε προσεκτικά την οθόνη που βρισκόταν στο εδώλιο, χωρίς σχεδόν να αποστρέφει το βλέμμα του.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει συνολικά έξι εβδομάδες.

Ο 51χρονος έγινε γνωστός αρχικά ως κωμικός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, μεταξύ άλλων μέσω της εκπομπής Big Brother’s Big Mouth, ενώ εργάστηκε και στο BBC Radio 2 και στο 6 Music.

Στη συνέχεια ακολούθησε καριέρα στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες όπως τα Forgetting Sarah Marshall και Get Him to the Greek.

Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στη δημιουργία podcast και κατοικεί στη Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται, με τους ενόρκους να καλούνται να αξιολογήσουν τις καταθέσεις των έξι γυναικών, τα στοιχεία της υπόθεσης και τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης, προτού αποφανθούν για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου.