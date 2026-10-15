Ουκρανία: Συνελήφθη Ρώσος για τη δολοφονία πέντε στρατιωτών – Φέρεται να τους πυροβόλησε ντυμένος με πολιτικά

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Στη σύλληψη ενός 36χρονου Ρώσου στρατιώτη, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε πέντε Ουκρανούς στρατιωτικούς μέσα σε κατοικία στην περιφέρεια του Χαρκόβου, προχώρησαν οι ουκρανικές αρχές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, ο ύποπτος φορούσε πολιτικά ρούχα όταν εξαπέλυσε την επίθεση, ενώ οι αρχές ερευνούν εάν εμπλέκεται και στη δολοφονία ενός αμάχου.

Όπως μεταδίδει το TVP World, επικαλούμενο ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), ο ύποπτος εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από επιχείρηση αναζήτησης, μέσα σε 24 ώρες από το περιστατικό, που σημειώθηκε την Τρίτη στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου.

Πρόκειται για έναν 36χρονο από την Αγία Πετρούπολη, ο οποίος, σύμφωνα με την SBU, υπηρετούσε σε ρωσικό σύνταγμα μηχανοκίνητου πεζικού και είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για ποινικό αδίκημα στη Ρωσία.

Πλησίασε την κατοικία με αυτόματο όπλο

Σύμφωνα με το BBC News Ukraine, ο Ρώσος στρατιώτης, οπλισμένος με αυτόματο όπλο, πλησίασε κατοικία στην οποία βρίσκονταν οι πέντε Ουκρανοί στρατιωτικοί και άνοιξε πυρ εναντίον τους.

Το ουκρανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Suspilne μετέδωσε ότι ο δράστης ήταν ντυμένος με πολιτικά ρούχα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Οι πέντε στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους ανήκαν στην 72η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, όπως επιβεβαίωσε η ίδια η μονάδα με ανάρτησή της στο Telegram.

Οι ουκρανικές αρχές εξαπέλυσαν επιχείρηση αναζήτησης μετά το περιστατικό και ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος συνελήφθη την Τετάρτη (14/10).

Ερευνάται η εμπλοκή του και στη δολοφονία αμάχου

Η υπόθεση ενδέχεται να συνδέεται και με άλλο περιστατικό ανθρωποκτονίας στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με την 72η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία, οι ερευνητές εξετάζουν εάν ο συλληφθείς εμπλέκεται στη φερόμενη δολοφονία ενός αμάχου στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο να ήταν μέλος ρωσικής ομάδας δολιοφθοράς και συλλογής πληροφοριών, η οποία ενδεχομένως επιχειρούσε στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής, οι ουκρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει οριστικά συμπεράσματα για τις δύο αυτές πτυχές της έρευνας.

Τα σενάρια περί απόδρασης από ουκρανική αιχμαλωσία

Δημοσιεύματα ορισμένων μέσων ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο ύποπτος ενδέχεται να ήταν Ρώσος αιχμάλωτος πολέμου που είχε αποδράσει από ουκρανική κράτηση πριν από την επίθεση.

Ωστόσο, η 72η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία ξεκαθάρισε ότι οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η ουκρανική στρατιωτική μονάδα κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να βασίζονται αποκλειστικά σε διασταυρωμένα στοιχεία των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν την αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, οι κινήσεις του υπόπτου πριν από τη σύλληψή του και η πιθανή συμμετοχή του σε άλλες εγκληματικές ενέργειες.