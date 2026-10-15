Οδομαχίες και φωτιές στα Τίρανα – Ράμα: «Δεν θα επιτρέψω στη βία να εκτροχιάσει το ευρωπαϊκό μέλλον»

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Σκληρή απάντηση στις αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις που συγκλονίζουν τα Τίρανα έδωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, απορρίπτοντας τις εκκλήσεις για παραίτησή του και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στη βία να υπονομεύσει την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, χιλιάδες διαδηλωτές, με πρωτοστάτες τους φοιτητές, συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι δρόμοι της πρωτεύουσας γέμισαν φλεγόμενους κάδους, σπασμένα τζάμια και δακρυγόνα. Η ένταση οδήγησε ακόμη και στην ακύρωση συνεδρίασης του αλβανικού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι διαδηλώσεις κλιμακώθηκαν την Πέμπτη (15/10), με την αστυνομία να χρησιμοποιεί εκτοξευτήρες νερού και δακρυγόνα για να απωθήσει συγκεντρωμένους που πετούσαν πέτρες και έσπαγαν τζάμια.

Στην κεντρική πλατεία Σκεντέρμπεη, αστυνομικοί χτύπησαν με γκλομπ διαδηλωτές που προσπαθούσαν να απομακρυνθούν, μπροστά στα μάτια τουριστών.

Καμένοι κάδοι απορριμμάτων, κατεστραμμένες στάσεις λεωφορείων και σπασμένοι φωτεινοί σηματοδότες συνέθεταν την εικόνα στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Οι κινητοποιήσεις, οι οποίες αποτελούν τη σοβαρότερη πρόκληση για τον Ράμα μετά την επανεκλογή του για τέταρτη θητεία το 2025, τροφοδοτούνται από την ακρίβεια, τις περιορισμένες επαγγελματικές προοπτικές, τα προβλήματα στην εκπαίδευση και τις καταγγελίες για διαφθορά.

Mass student protests in Albania have escalated into riots.

In the capital, Tirana, demonstrators are hurling stones and petrol bombs at government buildings, banks, and shopping centres. Nearly 100 people were injured in the clashes, including 61 police officers. https://t.co/A8ojcAuHbg — Silent Witness (@SilentWitn1ss) October 15, 2026

Ράμα: «Δεν θα προδώσω τους Αλβανούς που μου έδωσαν ισχυρή εντολή»

Σε γραπτή δήλωσή του προς το Reuters, ο Αλβανός πρωθυπουργός απέκλεισε το ενδεχόμενο παραίτησης, επικαλούμενος τη λαϊκή εντολή που έλαβε για να ολοκληρώσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ευθύνη μου είναι να ακούω, να αντιμετωπίζω τις δικαιολογημένες ανησυχίες και να συνεχίσω να οδηγώ την Αλβανία μπροστά. Η εναλλακτική θα ήταν προδοσία απέναντι στους Αλβανούς που μου έδωσαν ισχυρή εντολή να ολοκληρώσω τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση», δήλωσε.

Ο Ράμα εμφανίστηκε πρόθυμος να συζητήσει το αυξανόμενο κόστος της εκπαίδευσης, καταδίκασε όμως τα βίαια επεισόδια.

«Οι επιθέσεις εναντίον θεσμών, η καταστροφή δημόσιας περιουσίας και οι απειλές κατά της δημόσιας ασφάλειας δεν έχουν καμία σχέση με τα νόμιμα αιτήματα των φοιτητών», υπογράμμισε.

«Μπορείς να βρεις δουλειά μόνο αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον»

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση αγνοεί επί μήνες τα αιτήματά τους.

Μια φοιτήτρια που συστήθηκε ως Κιάρα και είχε καλυμμένο το πρόσωπό της με μάσκα περιέγραψε στο Reuters τη δυσαρέσκεια της νέας γενιάς.

«Ο πρωθυπουργός μας είναι ο ορισμός της διαφθοράς. Μπορείς να βρεις δουλειά στον τομέα σου μόνο αν γνωρίζεις κάποιον που γνωρίζει κάποιον άλλον», δήλωσε.

Ο δικηγόρος και διαδηλωτής Λουλζίμ Τανούσι υποστήριξε ότι η οργή στους δρόμους αποτελεί συνέπεια της μακροχρόνιας αδιαφορίας απέναντι στις ανησυχίες των πολιτών.

«Από τότε που ο Ράμα ανέλαβε την εξουσία, έχει καταχραστεί την εξουσία του και έχει καταστρέψει τις ζωές των ανθρώπων. Γι’ αυτό ο κόσμος εκφράζει την οργή του, επειδή προηγουμένως δεν εισακούστηκε», ανέφερε.

Η κυβέρνηση απορρίπτει τις κατηγορίες περί διαφθοράς.

Στο επίκεντρο και η τουριστική επένδυση που συνδέεται με τον γαμπρό του Τραμπ

Σημαντικό ρόλο στην κλιμάκωση της δυσαρέσκειας έχει διαδραματίσει και το αμφιλεγόμενο σχέδιο κατασκευής πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στη νότια ακτογραμμή της Αλβανίας, με την υποστήριξη του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Το έργο είχε προκαλέσει πολύμηνες, κυρίως ειρηνικές διαμαρτυρίες, καθώς κάτοικοι της περιοχής αμφισβητούν τη νομιμότητα μεταβίβασης εκτάσεων που προορίζονται για την επένδυση.

Τον Ιούλιο, κάτοικοι χωριών κατήγγειλαν στο Reuters ότι η γη τους είχε πωληθεί παράνομα. Το πρακτορείο αποκάλυψε αργότερα ότι ο άνδρας που πραγματοποίησε την πώληση καταζητούνταν για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορίες τις οποίες αρνήθηκε ο δικηγόρος του.

Το Reuters διευκρινίζει ότι δεν εντόπισε στοιχεία για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια του Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος δεν εμπλέκεται άμεσα στη διαμάχη για τις συγκεκριμένες εκτάσεις.

«Δεν θα επιτρέψω στη βία να εκτροχιάσει το ευρωπαϊκό μέλλον της Αλβανίας»

Η πολιτική αναταραχή εκδηλώνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για την ενταξιακή πορεία της χώρας.

Η Αλβανία, μαζί με το Μαυροβούνιο, συγκαταλέγεται στους πρωτοπόρους της διαδικασίας διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, με την κυβέρνηση να επιδιώκει την ένταξη ακόμη και το 2028.

Ωστόσο, τα επαναλαμβανόμενα σκάνδαλα διαφθοράς και οι ανησυχίες για τη δράση εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται στη νομιμοποίηση εσόδων από διακίνηση ναρκωτικών και όπλων εξακολουθούν να επιβαρύνουν την εικόνα της χώρας.

Ο Ράμα υπερασπίστηκε την πολιτική της κυβέρνησής του, υποστηρίζοντας ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς έχει ενισχυθεί σημαντικά.

«Ίσως ορισμένες δυνάμεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, δεν θέλουν να επιτύχει η Αλβανία ως πρωτοπόρος στην ένταξη στην ΕΕ. Όμως δεν θα επιτρέψω στη βία να εκτροχιάσει το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας», δήλωσε.

Από την πλευρά της, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία κάλεσε κυβέρνηση και διαδηλωτές σε αποκλιμάκωση, επισημαίνοντας ότι «ο εποικοδομητικός διάλογος είναι ο μόνος δρόμος προς τα εμπρός».