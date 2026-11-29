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Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν εισαγγελέας και ανακρίτρια στους γονείς που εμπλέκονται στην υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης της 15χρονης κόρης τους, στο Αγρίνιο.

Οι γονείς της ανήλικης κρίθηκαν προφυλακιστέοι ύστερα από τις μαραθώνιες απολογίες τους, που ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (29/11), ενώπιον της ανακρίτριας, στο Δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου, σύμφωνα με το sinidisi.gr. Η μεταγωγή τους, υπό ισχυρή αστυνομική δύναμη, πραγματοποιήθηκε από το πάρκινγκ των δικαστηρίων.

Νωρίτερα, προσωρινά κρατούμενοι είχαν κριθεί και δύο άνδρες, που φέρονται να είχαν κακοποιήσει σεξουαλικά το κορίτσι.

Σημειώνεται πως δικηγόρος του Αγρινίου ανέλαβε την υπεράσπιση της μητέρας, κατόπιν ορισμού της από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα μέσω των σχετικών καταλόγων του Δικηγορικού Συλλόγου.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί την Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε αναμένεται να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας και οι υπόλοιποι τέσσερις συλληφθέντες, προκειμένου να δώσουν τις δικές τους εξηγήσεις για την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Το ιστορικό της φρικτής υπόθεσης

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν η 15χρονη βρήκε το θάρρος να μιλήσει σε πρόσωπα που εμπιστευόταν για όσα, όπως κατήγγειλε, βίωνε μέσα στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η ανήλικη φέρεται να κατήγγειλε ότι η σεξουαλική της εκμετάλλευση είχε ξεκινήσει από πολύ μικρή ηλικία, ενώ έκανε λόγο και για περιστατικά σωματικής κακοποίησης από τους γονείς της.

Το κορίτσι, που βίωνε έναν εφιάλτη για τουλάχιστον επτά χρόνια, φέρεται να έχει υποδείξει την μητέρα της ως τον άνθρωπο, που την εξέδιδε στις αρρωστημένες ορέξεις πέντε ανδρών, ηλικίας από 47 έως 73 ετών, έναντι 10 ή 15 ευρώ.