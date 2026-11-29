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Μήνυμα από το 112 εστάλη το βράδυ της Κυριακής (29/11) στη Σέριφο, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στο νησί.

Συγκεκριμένα, ανακοινώνεται ότι για ένα 24ωρο απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου.

«Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων. Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης», αναφέρεται συγκεκριμένα στο μήνυμα του 112.