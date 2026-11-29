Μήνυμα από το 112 εστάλη το βράδυ της Κυριακής (29/11) στη Σέριφο, λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στο νησί.
Συγκεκριμένα, ανακοινώνεται ότι για ένα 24ωρο απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου.
«Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού Λιβαδίου στη Νήσο Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων. Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο. Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης», αναφέρεται συγκεκριμένα στο μήνυμα του 112.
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🆘 Απαγορεύεται η μετακίνηση στο οδικό δίκτυο της παραλιακής οδού #Λιβαδίου στη Νήσο #Σέριφο λόγω εκδήλωσης καιρικών φαινομένων.
‼️ Διάρκεια απαγόρευσης 24ωρο.
‼️ Εξαιρούνται οχήματα έκτακτης ανάγκης.
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@pyrosvestiki
@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) November 29, 2026