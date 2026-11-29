Σας έχει τύχει να είστε έτοιμοι να αποκοιμηθείτε και ξαφνικά να τιναχτεί ολόκληρο το σώμα σας, σαν να πέφτετε στο κενό; Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως υπνικοί σπασμοί, είναι αρκετά συνηθισμένο, ωστόσο νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι όσοι το βιώνουν συχνά αναφέρουν χαμηλότερη ποιότητα ύπνου, εντονότερα συμπτώματα αϋπνίας και υψηλότερα επίπεδα άγχους.

Τα απότομα τινάγματα στον ύπνο συνδέονται με περισσότερο άγχος και αϋπνία, σύμφωνα με μελέτη

Έχετε νιώσει ποτέ ένα απότομο τίναγμα του σώματος τη στιγμή που σας παίρνει ο ύπνος, σαν να πέφτετε στο κενό; Πρόκειται για τους λεγόμενους υπνικούς σπασμούς, ένα συχνό φαινόμενο που, σύμφωνα με νέα μελέτη, ενδέχεται να συνδέεται με χειρότερη ποιότητα ύπνου, εντονότερα συμπτώματα αϋπνίας και αυξημένα επίπεδα άγχους.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Mental Health και πραγματοποιήθηκε από την Tanja Grünberger, τον Manuel Schabus και τους συνεργάτες τους από το Πανεπιστήμιο Paris Lodron του Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι όσοι αναφέρουν συχνά τέτοια επεισόδια αξιολογούν την ποιότητα του ύπνου τους ως χαμηλότερη και εμφανίζουν μεγαλύτερη επιβάρυνση από την αϋπνία και το άγχος, σε σύγκριση με όσους δεν βιώνουν αντίστοιχα συμπτώματα.

Οι υπνικοί σπασμοί, γνωστοί και ως sleep starts ή hypnic jerks, είναι ακούσιες, αιφνίδιες μυϊκές συσπάσεις που εμφανίζονται κατά τη μετάβαση από την εγρήγορση στον ύπνο. Μπορεί να εκδηλωθούν ως ένα απότομο τίναγμα σε κάποιο σημείο του σώματος ή ακόμη και ως μια έντονη αίσθηση ότι το άτομο πέφτει ή χάνει την ισορροπία του.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το φαινόμενο συνοδεύεται από αισθήσεις που θυμίζουν ηλεκτρικό ρεύμα, μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα, ενώ μπορεί να εμφανιστούν στιγμιαίες λάμψεις φωτός ή εικόνες που μοιάζουν με όνειρο. Η εμπειρία ενδέχεται να προκαλέσει στιγμιαία ανησυχία, φόβο ή σύγχυση, καθώς και σωματικές αντιδράσεις όπως ταχυκαρδία και γρήγορη αναπνοή.

Παρά την ένταση της στιγμής, οι περισσότεροι άνθρωποι καταφέρνουν να χαλαρώσουν και να αποκοιμηθούν ξανά σύντομα.

Γιατί οι υπνικοί σπασμοί εμφανίζονται συχνότερα σε περιόδους ψυχολογικής πίεσης

Στη νέα μελέτη, οι ερευνητές διεξήγαγαν μια διαδικτυακή έρευνα σε 194 ενηλίκους στην Αυστρία και τη Γερμανία, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με την ποιότητα του ύπνου τους, τη σοβαρότητα της αϋπνίας, την υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας, τις δυσλειτουργικές πεποιθήσεις σχετικά με τον ύπνο, καθώς και τα συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης. Ενενήντα έξι από τους συμμετέχοντες βίωναν απότομα ξυπνήματα και τουλάχιστον ένα ακόμη σύμπτουμ σε εβδομαδιαία βάση, ενώ οι υπόλοιποι 98 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, η ομάδα των υπνικών σπασμών ανέφερε χειρότερη ποιότητα ύπνου, μεγαλύτερη σοβαρότητα αϋπνίας, περισσότερες δυσλειτουργικές πεποιθήσεις για τον ύπνο και υψηλότερα επίπεδα άγχους και καταθλιπτικών συμπτωμάτων (όλα στατιστικά σημαντικά). Η συχνότητα με την οποία οι συμμετέχοντες βίωναν υπνικούς σπασμούς συνδέθηκε επίσης με την ποιότητα του ύπνου, τις πεποιθήσεις για τον ύπνο και το άγχος, αλλά όχι με την κατάθλιψη.

Συνολικά, αυτοί οι παράγοντες, μαζί με την ηλικία και το φύλο, συσχετίστηκαν με περίπου το ένα τέταρτο των διαφορών μεταξύ των ατόμων στη συχνότητα των υπνικών σπασμών (26,9%).

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν επίσης πιο συχνούς υπνικούς σπασμούς σε περιόδους ψυχολογικού στρες και συναισθηματικής πίεσης, ενώ η στέρηση ύπνου φάνηκε να επηρεάζει λιγότερο τη συχνότητά τους.

Η συσχέτιση δεν αποδεικνύει αιτιότητα

«Αυτά τα ευρήματα ενισχύουν την άποψη ότι οι υπνικοί σπασμοί θα πρέπει να εξετάζονται στο ευρύτερο πλαίσιο της υπερδιέγερσης (hyperarousal) που σχετίζεται με τον ύπνο και της γνωστικής-συναισθηματικής ενεργοποίησης», γράφουν οι συγγραφείς. «Παρόλο που δεν μπορεί να συναχθεί αιτιότητα από αυτά τα συγχρονικά δεδομένα αυτοαναφοράς, τα αποτελέσματα υπογραμμίζουν πιθανές και σημαντικές συνδέσεις μεταξύ των υπνικών σπασμών και των γνωστικών-συναισθηματικών διεργασιών που σχετίζονται με τον ύπνο».

Η κύρια συγγραφέας, Tanja Grünberger, αναφέρει: «Επειδή δεν υπάρχει καθιερωμένο ερωτηματολόγιο για τους υπνικούς σπασμούς, αναπτύξαμε τα δικά μας ερωτήματα βασιζόμενοι στην κλινική βιβλιογραφία. Αυτό μας επέτρεψε να καταγράψουμε ένα ευρύ φάσμα εμπειριών — σημαίνει όμως επίσης ότι τα ευρήματά μας πρέπει τώρα να επιβεβαιωθούν με επικυρωμένα εργαλεία και αντικειμενικές καταγραφές ύπνου».

Η Grünberger προσθέτει: «Οι υπνικοί σπασμοί είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό μυϊκό τίναγμα κατά την έλευση του ύπνου. Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν όχι μόνο τινάγματα αλλά και αισθήσεις πτώσης, ταχυκαρδία, λάμψεις φωτός ή δυνατούς κρότους, καθώς και έντονα αισθήματα ανησυχίας ή φόβου — και όσοι ανέφεραν υπνικούς σπασμούς τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ανέφεραν επίσης φτωχότερη ποιότητα ύπνου, περισσότερες μη ωφέλιμες πεποιθήσεις για τον ύπνο και περισσότερα συμπτώματα άγχους.

Αυτό που βρήκαμε πιο ενδιαφέρον ήταν πόσο στενά συνδέονται οι υπνικοί σπασμοί με το πώς σκέφτονται και νιώθουν οι άνθρωποι για τον ύπνο. Όσο πιο ισχυρά πίστευαν οι συμμετέχοντες μη ωφέλιμες αντιλήψεις για τον ύπνο και όσο πιο αγχωμένοι ήταν, τόσο πιο συχνά ανέφεραν υπνικούς σπασμούς — και την ίδια τη στιγμή του επεισοδίου, πολλοί περιέγραψαν έντονη πίεση για να αποκοιμηθούν επιτέλους. Τα δεδομένα μας δεν μπορούν να αποδείξουν τι προκαλεί τι, αλλά αυτό το μοτίβο μοιάζει πολύ με όσα γνωρίζουμε για την αϋπνία».

Ο επικεφαλής καθηγητής Manuel Schabus εξηγεί τα επόμενα βήματα της έρευνάς τους: «Για τους περισσότερους ανθρώπους, οι υπνικοί σπασμοί είναι ένα ακίνδυνο χαρακτηριστικό της έλευσης του ύπνου. Ωστόσο, για μια υποομάδα, συνοδεύονται από δυσφορία και μεγαλύτερο χρόνο καθυστέρησης του ύπνου. Το αν προσεγγίσεις που μειώνουν την διέγερση και την ανησυχία για τον ύπνο βοηθούν επίσης σε αυτούς τους ενοχλητικούς υπνικούς σπασμούς δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη — και αυτό είναι ένα σημαντικό επόμενο βήμα».