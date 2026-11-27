Οι επιπτώσεις μιας χρόνιας δερματικής πάθησης ενδέχεται να μην περιορίζονται στα συμπτώματα που εμφανίζονται στο δέρμα. Οι διαταραχές του ύπνου που τη συνοδεύουν φαίνεται πως συνδέονται και με δυσκολίες στη μνήμη, την προσοχή και τη συγκέντρωση. Νέα μελέτη σε εργαζόμενους ενήλικες αναδεικνύει τη σύνδεση αυτή, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ποιότητας του ύπνου για τη γνωστική λειτουργία.

Η δερματική πάθηση που μπορεί να διαταράσσει περισσότερα από τον ύπνο σας

Αν πάσχετε από έκζεμα, γνωρίζετε ήδη ότι πρόκειται για κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό δερματικό πρόβλημα. Είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που μπορεί να επηρεάσει τα πάντα: από τα επίπεδα του στρες μέχρι την ανοσολογική σας απόκριση και τη συνολική ποιότητα ζωής σας. Και, δυστυχώς, δεν κάνει διάλειμμα την ώρα του ύπνου. Ο έντονος κνησμός που επιδεινώνεται τη νύχτα, η δυσφορία που σας ξυπνά στις 3 τα ξημερώματα και τα πρωινά που νιώθετε ότι δεν κοιμηθήκατε σχεδόν καθόλου, αποτελούν μια εξαντλητική πραγματικότητα.

Προηγούμενες μελέτες είχαν εξετάσει αυτό το ζήτημα, καταγράφοντας μια σαφή σύνδεση μεταξύ του εκζέματος και των διαταραχών του ύπνου. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι άνθρωποι με έκζεμα έχουν περισσότερες πιθανότητες να βιώνουν συχνές νυχτερινές αφυπνίσεις, δυσκολία στην έλευση του ύπνου και συνολικά κακή ποιότητα ύπνου — κυρίως λόγω της έντασης της φαγούρας και της δυσλειτουργίας του επιδερμικού φραγμού.

Μια νέα μελέτη (δημοσιευμένη στο Journal of Cutaneous Medicine and Surgery) υποδηλώνει ότι οι επιπτώσεις του εκζέματος εκτείνονται πέρα από την απλή κούραση της επόμενης ημέρας. Στην πραγματικότητα, η πάθηση φαίνεται να επηρεάζει ακόμη και τη μνήμη και την πνευματική διαύγεια.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Ερευνητές στη Μαλαισία επιχείρησαν να κατανοήσουν πώς οι διαταραχές του ύπνου σε ενήλικες με ατοπική δερματίτιδα (τον κλινικό όρο για το έκζεμα) μπορεί να συνδέονται με καθημερινά προβλήματα μνήμης.

Στην έρευνα συμμετείχαν 78 εργαζόμενοι ενήλικες με ήπιο έως σοβαρό έκζεμα. Οι επιστήμονες εστίασαν συγκεκριμένα σε ενεργούς επαγγελματίες —ανθρώπους που καλούνται να ανταπεξέλθουν καθημερινά σε εργασιακές ευθύνες και υψηλές γνωστικές απαιτήσεις— ώστε να αξιολογήσουν πώς το έκζεμα επηρεάζει τη λειτουργικότητα στην πράξη.

Η μελέτη εξέτασε δύο βασικούς τομείς: την ποιότητα του ύπνου και τον τρόπο με τον οποίο αυτή επηρεάζει τη γνωστική επεξεργασία. Για την αξιολόγηση του ύπνου χρησιμοποιήθηκε ο Δείκτης Ποιότητας Ύπνου του Πίτσμπουργκ (PSQI), ενώ για τη λειτουργία της μνήμης χρησιμοποιήθηκε το αναθεωρημένο Ερωτηματολόγιο Καθημερινής Μνήμης (EMQ-R).

Ο κακός ύπνος και τα προβλήματα μνήμης αυξάνονται ανάλογα με τη σοβαρότητα του εκζέματος

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 77% των συμμετεχόντων ανέφερε κακή ποιότητα ύπνου, ενώ το 64% παρουσίασε δυσλειτουργία της μνήμης. Και οι δύο παράμετροι επιδεινώνονταν όσο αυξανόταν η βαρύτητα της νόσου.

Οι ασθενείς με σοβαρό έκζεμα χρειάζονταν κατά μέσο όρο 63 λεπτά για να αποκοιμηθούν (έναντι 32 λεπτών για όσους είχαν ήπιο έκζεμα) και απολάμβαναν μόλις 4,5 ώρες πραγματικού ύπνου κάθε βράδυ, παρά το γεγονός ότι παρέμεναν στο κρεβάτι για το ίδιο χρονικό διάστημα με τους υπόλοιπους. Ο χρόνος έλευσης του ύπνου, η διάρκειά του, η αποδοτικότητά του και η ημερήσια λειτουργικότητα υποβαθμίζονταν προοδευτικά ανάλογα με τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

Ποιοι ήταν οι ένοχοι για τον διακεκομμένο ύπνο

Ο κνησμός (φαγούρα) : Ξυπνούσε το 53% των ασθενών τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα.

: Ξυπνούσε το 53% των ασθενών τρεις ή περισσότερες φορές την εβδομάδα. Η αίσθηση υπερβολικής ζέστης : Ξυπνούσε το 37% των συμμετεχόντων.

: Ξυπνούσε το 37% των συμμετεχόντων. Ο δερματικός πόνος: Ξυπνούσε το 32% τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα.

Οι δείκτες μνήμης ακολούθησαν παρόμοιο μοτίβο. Οι ασθενείς με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα κατέγραψαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά δυσλειτουργίας μνήμης σε σύγκριση με εκείνους που είχαν ήπια συμπτώματα. Επιπλέον, ελλείμματα προσοχής και συγκέντρωσης εντοπίστηκαν στο 67% των ατόμων με σοβαρό έκζεμα, έναντι μόλις 23% στις ήπιες περιπτώσεις.

Παρόλο που απαιτείται περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα πληθυσμού, τα ευρήματα αυτά είναι εντυπωσιακά — και αποτελούν μια επείγουσα υπενθύμιση ότι οι δερματικές παθήσεις έχουν βαθύ αντίκτυπο στη συνολική μας υγεία.

Η σύνδεση μεταξύ ύπνου και μνήμης

Όταν οι ερευνητές ανέλυσαν τα δεδομένα, η κακή ποιότητα ύπνου και η δυσλειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας αναδείχθηκαν ως ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για την εξασθένηση της μνήμης — ακόμη και αφού συνυπολογίστηκαν άλλοι παράγοντες, όπως η ηλικία, η σοβαρότητα της νόσου και η φαρμακευτική αγωγή.

Τα υψηλότερα σκορ στις διαταραχές ύπνου συνδέθηκαν έντονα με μεγαλύτερη δυσλειτουργία της μνήμης, δυσκολία στην ανάκληση πληροφοριών (όπως το να θυμάστε υποχρεώσεις ή πράγματα που σας είπαν) και μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης (να χάνετε τον ειρμό των σκέψεων σας ή να μπερδεύετε λεπτομέρειες).

Τα ευρήματα δείχνουν ότι η ποιότητα του ύπνου έχει μεγαλύτερη σημασία από τον συνολικό χρόνο παραμονής στο κρεβάτι. Οι ασθενείς με σοβαρό έκζεμα παρέμειναν στο κρεβάτι τον ίδιο χρόνο (περίπου 7,3 ώρες) με εκείνους που είχαν ήπιο έκζεμα, αλλά πέτυχαν μόνο 4,5 ώρες πραγματικού ύπνου, σε σύγκριση με τις 6,7 ώρες της δεύτερης ομάδας.

Η μελέτη διαπίστωσε επίσης ότι η κατανάλωση καφεΐνης και η χρήση αντιισταμινικών συσχετίστηκαν με χειρότερα αποτελέσματα σε αυτόν τον πληθυσμό.

Αν και η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει ότι ο κακός ύπνος προκαλεί άμεσα προβλήματα μνήμης, τα δεδομένα υποδηλώνουν ότι ο κατακερματισμένος ύπνος —και όχι μόνο η δερματική φλεγμονή— μπορεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για τις γνωστικές δυσκολίες της επόμενης ημέρας.

Πώς να βελτιώσετε τον ύπνο σας εάν πάσχετε από έκζεμα

Αυτά τα ευρήματα επαναπροσδιορίζουν το έκζεμα ως μια 24ωρη πάθηση, όπου ο έλεγχος των νυχτερινών συμπτωμάτων επηρεάζει άμεσα τον τρόπο που σκέφτεστε και αισθάνεστε την επόμενη μέρα. Δείτε τι προτείνουν οι έρευνες:

Δώστε προτεραιότητα στον έλεγχο του νυχτερινού κνησμού : Η φαγούρα, ο πόνος και η δυσφορία ήταν οι κύριες αιτίες διακοπής του ύπνου. Η συνεργασία με τον δερματολόγο σας για τη βελτιστοποίηση της βραδινής θεραπείας μπορεί να μειώσει τις νυχτερινές αφυπνίσεις.

: Η φαγούρα, ο πόνος και η δυσφορία ήταν οι κύριες αιτίες διακοπής του ύπνου. Η συνεργασία με τον δερματολόγο σας για τη βελτιστοποίηση της βραδινής θεραπείας μπορεί να μειώσει τις νυχτερινές αφυπνίσεις. Δημιουργήστε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα περιποίησης : Η εφαρμογή των συνταγογραφούμενων θεραπειών και της ενυδατικής κρέμας πριν τον ύπνο βοηθά στην πρόληψη των νυχτερινών εξάρσεων. Αντιμετωπίστε το ως μέρος της χαλάρωσής σας, όπως ακριβώς το χαμήλωμα των φώτων ή την αποφυγή των οθονών.

: Η εφαρμογή των συνταγογραφούμενων θεραπειών και της ενυδατικής κρέμας πριν τον ύπνο βοηθά στην πρόληψη των νυχτερινών εξάρσεων. Αντιμετωπίστε το ως μέρος της χαλάρωσής σας, όπως ακριβώς το χαμήλωμα των φώτων ή την αποφυγή των οθονών. Διατηρήστε δροσερό το περιβάλλον ύπνου : Η αίσθηση υπερβολικής ζέστης αποτέλεσε συχνό ερέθισμα αφύπνισης. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας (διατηρώντας το υπνοδωμάτιο στους 15,5°C έως 19,5°C) μπορεί να περιορίσει τον κατακερματισμό του ύπνου.

: Η αίσθηση υπερβολικής ζέστης αποτέλεσε συχνό ερέθισμα αφύπνισης. Η ρύθμιση της θερμοκρασίας (διατηρώντας το υπνοδωμάτιο στους 15,5°C έως 19,5°C) μπορεί να περιορίσει τον κατακερματισμό του ύπνου. Επανεξετάστε τη βραδινή φαρμακευτική αγωγή με τον γιατρό σας: Ορισμένα αντιισταμινικά και η πρόσληψη καφεΐνης συνδέθηκαν με χειρότερα αποτελέσματα στην ομάδα της μελέτης.

Σε κάθε περίπτωση, λάβετε υπόψη αυτά τα δεδομένα ως μια σημαντική υπενθύμιση για να συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο ή θεράποντα ιατρό, ώστε να θέσετε το έκζεμα υπό έλεγχο. Καθώς πρόκειται για μια χρόνια πάθηση, η διαχείρισή της είναι μια μακροπρόθεσμη, εξελισσόμενη διαδικασία και όχι μια εφάπαξ λύση.