Μπορεί οι διατροφικές επιλογές που κάνουμε σήμερα να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη πολλά χρόνια αργότερα; Μια μεγάλη μελέτη σε περισσότερους από 155.000 ανθρώπους φέρνει στο προσκήνιο τη διατροφή EAT-Lancet, ένα διατροφικό πρότυπο που συνδέθηκε με έως και 17% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2. Οι ερευνητές εξέτασαν, παράλληλα, έναν ακόμη ενδιαφέροντα παράγοντα: τον ρόλο της βιολογικής γήρανσης.

Μελέτη έδειξε ότι η φυτική διατροφή συνδέεται με μειωμένο κίνδυνο διαβήτη

Τι θα γινόταν αν αυτό που τρώτε σήμερα μπορούσε να επηρεάσει τη μεταβολική σας υγεία μετά από μια δεκαετία; Οι ερευνητές εξετάζουν όλο και περισσότερο τον τρόπο με τον οποίο οι γενικές διατροφικές συνήθειες —αντί για μεμονωμένα τρόφιμα— διαμορφώνουν τον μακροπρόθεσμο κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών.

Μια προσέγγιση που κερδίζει έδαφος είναι η διατροφή EAT-Lancet, ένα φυτοκεντρικό διατροφικό πρότυπο σχεδιασμένο να ωφελεί τόσο την ανθρώπινη υγεία όσο και τον πλανήτη.

Σε πρόσφατη μελέτη, οι ερευνητές διερεύνησαν αν η τήρηση αυτής της διατροφής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, και κατά πόσο οι αλλαγές στον ρυθμό της βιολογικής γήρανσης θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη σύνδεση.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η διατροφή EAT-Lancet, γνωστή και ως διατροφή για την υγεία του πλανήτη, δίνει έμφαση στα λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά ολικής αλέσεως, τα όσπρια, τους ξηρούς καρπούς και τα ακόρεστα λιπαρά. Παράλληλα, ενθαρρύνει τον περιορισμό της προστιθέμενης ζάχαρης, καθώς και του κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 155.413 συμμετέχοντες στη βάση δεδομένων UK Biobank, οι οποίοι δεν είχαν διαβήτη τύπου 2 κατά την έναρξη της μελέτης. Παρακολούθησαν την υγεία τους για διάμεσο διάστημα 11,6 ετών, κατά τη διάρκεια του οποίου 7.626 συμμετέχοντες ανέπτυξαν την πάθηση.

Η ερευνητική ομάδα χρησιμοποίησε δύο διαφορετικά συστήματα βαθμολόγησης για να μετρήσει πόσο στενά ακολουθούσαν οι συμμετέχοντες τη διατροφή EAT-Lancet. Συνυπολόγισαν επίσης παράγοντες όπως η ηλικία, το σωματικό βάρος, η σωματική δραστηριότητα, το κάπνισμα, το εισόδημα και η εκπαίδευση.

Τι έδειξε η μελέτη

Ανεξάρτητα από το σύστημα βαθμολόγησης που χρησιμοποίησαν οι ερευνητές, το μοτίβο παρέμεινε το ίδιo. Όσοι ακολούθησαν τη διατροφή EAT-Lancet πιο πιστά αντιμετώπιζαν 15% έως 17% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 σε σύγκριση με εκείνους των οποίων η διατροφή απείχε περισσότερο από αυτήν.

Για να γίνει πιο αντιληπτό, οι ερευνητές εκτίμησαν ότι τα άτομα με τις χαμηλότερες βαθμολογίες στη διατροφή είχαν 4,71% πιθανότητα να αναπτύξουν διαβήτη μέσα σε 10 χρόνια. Εάν αυτά τα ίδια άτομα είχαν ακολουθήσει τη διατροφή πιστά, ο εκτιμώμενος κίνδυνος θα είχε μειωθεί στο 4,04%. Σε διάστημα μιας δεκαετίας, αυτό μεταφράζεται σε περίπου 6,7 λιγότερα κρούσματα ανά 1.000 άτομα.

Η σύνδεση με τη βιολογική γήρανση

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης τη βιολογική ηλικία, η οποία εκτιμά πόσο καλά γηράσκει το σώμα με βάση δείκτες υγείας στο αίμα, όπως η χοληστερόλη, το σάκχαρο, η νεφρική λειτουργία και οι φλεγμονές.

Οι άνθρωποι των οποίων η βιολογική ηλικία ήταν υψηλότερη από την πραγματική τους ηλικία διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Σε ορισμένες συγκρίσεις, ο κίνδυνος αυτός ήταν υπερδιπλάσιος σε σχέση με τους ανθρώπους των οποίων τα σώματα έδειχναν να γηράσκουν πιο αργά.

Οι ερευνητές εκτίμησαν ότι η βιολογική γήρανση εξήγησε περίπου το ένα τρίτο έως σχεδόν τη μισή συσχέτιση μεταξύ της τήρησης της διατροφής και του κινδύνου διαβήτη, υποδεικνύοντας ότι η βραδύτερη βιολογική γήρανση θα μπορούσε να είναι μία από τις οδούς που συνδέουν μια φυτοκεντρική διατροφή με καλύτερη μεταβολική υγεία. Ωστόσο, η μελέτη δεν μπορεί να αποδείξει με βεβαιότητα ότι το ένα προκαλεί αποκλειστικά το άλλο.

Πώς εφαρμόζονται τα παραπάνω ευρήματα στην καθημερινότητα

Πριν αρχίσετε να αναθεωρείτε τη λίστα του supermarket, υπάρχει μια σημαντική διάκριση που πρέπει να γίνει. Πρόκειται για μια παρατηρητική μελέτη —που σημαίνει ότι οι ερευνητές κατέγραψαν τις υπάρχουσες διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων αντί να τους αναθέσουν μια συγκεκριμένη δίαιτα— οπότε δεν μπορεί να αποδείξει ότι η τήρηση της διατροφής EAT-Lancet αποτρέπει τον διαβήτη.

Αν και οι ερευνητές συνυπολόγισαν αρκετούς παράγοντες τρόπου ζωής, άλλοι παράγοντες θα μπορούσαν επίσης να εξηγήσουν τα αποτελέσματα. Τα άτομα που ακολούθησαν τη διατροφή πιστότερα ήταν επίσης πιο πιθανό να είναι σωματικά δραστηριότατα και μη καπνιστές, μεταξύ άλλων διαφορών. Επιπλέον, η μελέτη περιλάμβανε κυρίως λευκούς συμμετέχοντες από το Ηνωμένο Βασίλειο, επομένως τα ευρήματα ενδέχεται να μην ισχύουν εξίσου για κάθε πληθυσμό.

Ωστόσο, το διατροφικό αυτό πρότυπο προσφέρει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την υποστήριξη της μεταβολικής υγείας. Ακολουθούν ορισμένες από τις βασικές του αρχές που μπορείτε να ενσωματώσετε στη ζωή σας, χωρίς να ακολουθήσετε κάθε σύσταση στο έπακρο: