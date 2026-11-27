Διαβάστε σήμερα στο enikonomia.gr ΤτΕ: Στα 157,7 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών τον Οκτώβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επιχειρήσεις