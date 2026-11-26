Ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΛΑΣ για τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου αλλά και η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου για την υπόθεση του Μίλτου Χατζηγιαννάκη.

Όπως σημειώνει, «το δίδυμο Σδούκου – Ανδρουλάκη, που εμφανίστηκε σήμερα δημόσια με δηλώσεις κατά της ΕΛΑΣ και του Αλέξη Τσίπρα, απέδειξε για άλλη μια φορά ότι ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν να συνεργάζονται αρμονικά, με πάσες του ενός στον άλλο, εναντίον του κοινού εχθρού. Στην παράσταση αυτή, με δύο ρόλους, η κα Σδούκου έθετε ερωτήματα στον Αλέξη Τσίπρα, για το “μείζον πολιτικό, ηθικό, ενδεχομένως και νομικό θέμα”. Και ο κ. Ανδρουλάκης έδινε τις απαντήσεις: Να παραιτηθούν τόσο ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης όσο και ο Βαγγέλης Λιάκος, “για να μάθουν κάποιοι να σέβονται τα χρήματα του ελληνικού λαού”, ό, τι χρώμα κι αν είναι η πολιτική φανέλα που φορούν”».

Και η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ καταλήγει:

«Τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή του Μαξίμου, για την αρμονική αυτή μετάβαση της “ομάδας” από την άμυνα στην επίθεση. Τα συγχαρητήριά μας επίσης στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αποδεικνύεται ευφυής και αποτελεσματικός παίκτης στο παιχνίδι της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η εξίσωση των ενόχων με τους αθώους, της φανέλας της Αριστεράς με τη φανέλα του αρχιερέα της διαφθοράς, πάντως, δεν αφήνει αμφιβολίες στους δημοκρατικούς πολίτες για ένα πράγμα: Το παιχνίδι σε βάρος της ΕΛΑΣ, του γραμματέα και του προέδρου της, αλλά και εις βάρος της πολιτικής αλλαγής, είναι στημένο. Γιατί, όταν πολεμάς με μένος αυτόν που είναι στα αριστερά σου, απλά ανοίγεις τον δρόμο να συνεργαστείς μετεκλογικά με αυτόν που είναι δεξιά σου».