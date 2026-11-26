Για τη σχέση της με την εμφάνισή της όσο περνούν τα χρόνια μίλησε μεταξύ άλλων η ηθοποιός, Νικολέττα Καρρά στη «Super Κατερίνα» στον ALPHA με την Κατερίνα Καινούργιου.

Όπως είπε, «κάνω πολύ βασικά πράγματα. Σαφώς προσέχω τον εαυτό μου, αλλά γενικώς δεν θέλω να αλλάξω χαρακτηριστικά πάνω μου, ούτε θέλω να παραμορφωθώ. Θέλω να είμαι εγώ πάντα. Μου αρέσει κιόλας».

«Η ωριμότητα φαίνεται και στο πρόσωπο, οπότε αυτό φέρει μαζί του και κάποια θετικά, όπως ας πούμε η αυτοπεποίθηση, όπως πράγματα που δεν υπήρχαν παλιά. Οπότε μ’ αρέσει αυτά να υπάρχουν στο πρόσωπό μου, να φαίνονται», συμπλήρωσε η Νικολέττα Καρρά.

Νωρίτερα, η Κατερίνα Καινούργιου είχε σταθεί στον τρόπο με τον οποίο η ηθοποιός μιλά για τις άλλες γυναίκες. «Ναι, αγαπάω τις άλλες γυναίκες, τις θαυμάζω και επίσης πάντα θαυμάζω και τις ωραίες γυναίκες. Έτσι δηλαδή είμαι η πρώτη που λέει για μια ωραία γυναίκα ότι είναι ωραία γυναίκα», απάντησε η Νικολέττα Καρρά.