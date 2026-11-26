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Η Σερβία θα διεξαγάγει προεδρικές εκλογές τον Δεκέμβριο, έπειτα από την επικράτηση του κινήματος διαμαρτυρίας «Φοιτητική Λίστα» στις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Αλεξάνταρ Τσούπιτς.

Ο Τσούπιτς υπέγραψε την απόφαση προκήρυξης των προεδρικών εκλογών σήμερα, διευκρινίζοντας ότι η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας της Σερβίας θα διεξαχθεί στις 27 Δεκεμβρίου 2026 και ότι η απόφαση τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Σερβίας.

«Ελπίζω ότι θα έχουμε μια δύσκολη επιλογή ανάμεσα σε κορυφαίους υποψηφίους και τα προγράμματά τους. Είθε οι δημόσιες συζητήσεις και μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία να αποτελέσουν πρόσκληση για υψηλή συμμετοχή των ψηφοφόρων», δήλωσε.

«Καλώ όλους τους πολίτες της Δημοκρατίας της Σερβίας να ενεργήσουν υπεύθυνα στις 27 Δεκεμβρίου και να προσέλθουν στις κάλπες, ώστε η βούληση του λαού να αναδείξει έναν πρόεδρο με ισχυρή νομιμοποίηση, ο οποίος θα αποτελεί σαφή έκφραση της εθνικής ενότητας», πρόσθεσε.

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Οι προεδρικές εκλογές προκηρύχθηκαν μία ημέρα πριν από την εκπνοή της νόμιμης προθεσμίας και λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου, στις οποίες επικράτησε η «Φοιτητική Λίστα».

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 του Νόμου περί Εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, εάν η θητεία ενός προέδρου λήξει πρόωρα, πρέπει να προκηρυχθούν εκλογές έτσι ώστε η ψηφοφορία να διεξαχθεί το αργότερο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης της θητείας.

Βάσει της νομοθεσίας, η ψηφοφορία πρέπει να πραγματοποιείται σε μη εργάσιμη ημέρα, όχι νωρίτερα από 30 ημέρες και όχι αργότερα από 60 ημέρες από την ημερομηνία προκήρυξης των εκλογών.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώην πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, παραιτήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές.

Πτώση Βούτσιτς

Το κόμμα «Φοιτητική Λίστα» ανέτρεψε στις εκλογές του Οκτωβρίου τον επί μακρόν ισχυρό άνδρα της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σύμμαχο του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, με την υπόσχεση να βάλει τέλος στη διαφθορά στη βαλκανική χώρα.

Η «Φοιτητική Λίστα», η οποία είναι σκόπιμα απαλλαγμένη από ιεραρχία και δεν διαθέτει ηγέτη, εξακολουθεί να προσαρμόζεται στα καθήκοντα διακυβέρνησης της χώρας μετά την εκλογική της νίκη.

Δραστικοί περιορισμοί στα τηλεοπτικά ριάλιτι

Η νεοεκλεγείσα, υπό την ηγεσία των φοιτητών αλλά ακόμη χωρίς επικεφαλής κυβέρνηση της Σερβίας επιδιώκει να περιορίσει τον χρόνο προβολής των προγραμμάτων ριάλιτι στη χώρα σε μόλις 45 λεπτά ημερησίως και να επιτρέπει τη μετάδοσή τους μόνο μετά τις 11:00 μ.μ. στους επίγειους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Τα συνδρομητικά κανάλια θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν εκπομπές ριάλιτι, σύμφωνα με τα σχέδια του κόμματος που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του.

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Το κόμμα επιθυμεί επίσης να απαγορεύσει όλες τις ζωντανές μεταδόσεις ριάλιτι στα επίγεια κανάλια, ενώ οι επαναλήψεις ή η επιπλέον κάλυψη των εκπομπών θα συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο των 45 λεπτών.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί θα υποχρεούνται να διακόπτουν τις εκπομπές ριάλιτι σε περίπτωση που υπάρξει οποιαδήποτε μορφή βίας, ρητορικής μίσους ή απειλών. Τα συνδρομητικά κανάλια δεν θα υπόκεινται στους συγκεκριμένους περιορισμούς βάσει των σχεδίων.

Η «Φοιτητική Λίστα» αναφέρει ότι αντιμετωπίζει την τηλεόραση ριάλιτι ως έμβλημα μιας βίαιης κουλτούρας που υιοθετήθηκε επί της αυταρχικής διακυβέρνησης του Βούτσιτς.

Τα σερβικά ειδησεογραφικά κανάλια θεωρούνταν επί μακρόν ότι ευνοούσαν το καθεστώς στην κάλυψή τους.

Σχέδιο για τετραήμερη εργασία

Επιπλέον, η «Φοιτητική Λίστα» στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και στον περιορισμό αυτού που θεωρεί διαβρωτική επιρροή των προγραμμάτων ριάλιτι.

Παράλληλα, ανακοίνωσε σχέδια για την καθιέρωση τετραήμερης εργασίας στη Σερβία.

«Θα περιορίσουμε τις υπερωρίες στις οκτώ ώρες την εβδομάδα και τον συνολικό ημερήσιο χρόνο εργασίας στις 12 ώρες», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του κόμματος.

«Οι εργοδότες που το επιθυμούν θα μπορούν να εισαγάγουν τετραήμερη εβδομάδα εργασίας, με 32 ώρες πλήρους απασχόλησης, διατηρώντας αμετάβλητους τους μισθούς των εργαζομένων».

Αλλαγή πλεύσης στην εξωτερική πολιτική

Η «Φοιτητική Λίστα» έχει επίσης θέσει ως στόχο να επαναπροσδιορίσει την εξωτερική πολιτική της Σερβίας, κυρίως απομακρύνοντας τη χώρα από τη Ρωσία και εξετάζοντας το ενδεχόμενο διεξαγωγής δημοψηφίσματος για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην πρώτη ομιλία μέλους του κόμματος προς την ΕΕ, ο νεοεκλεγείς βουλευτής της «Φοιτητικής Λίστας», Αλεξάνταρ Μπαουτσάλ, δήλωσε στις 12 Νοεμβρίου ότι το κόμμα θα εντείνει τις προσπάθειες για την εκπλήρωση των ενδιάμεσων κριτηρίων ένταξης στην Ένωση.

«Ο ευρωπαϊκός δρόμος είναι δρόμος μεταρρυθμίσεων: ενίσχυση των ευρωπαϊκών αξιών, οικοδόμηση λειτουργικών θεσμών και ενός γνήσιου συστήματος κράτους δικαίου, ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας ενσωματωμένης στην ευρωπαϊκή αγορά», δήλωσε.

Ωστόσο, το κόμμα δεν σχεδιάζει να στραφεί πλήρως κατά της Μόσχας και αναφέρει ότι επιθυμεί να διατηρήσει διμερείς σχέσεις.

Παράλληλα, επιδιώκει να τερματίσει το εμπόριο όπλων της Σερβίας με το Ισραήλ.