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Σοβαρές ζημιές στις ακτές της Βόρειας Καλιφόρνιας προκάλεσαν την Τετάρτη οι «βασιλικές παλίρροιες» (king tides) σε συνδυασμό με ισχυρά κύματα, καταστρέφοντας τμήμα του προβλήτα στην πόλη Πασίφικα και προκαλώντας πλημμύρες σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών σε παραλιακές κατοικίες, ενώ η επίδραση ενός έντονου φαινομένου Ελ Νίνιο ενισχύει φέτος τη στάθμη και τον όγκο των υδάτων.

Καταστροφή και εκκενώσεις

Βίντεο κατέγραψε ένα τεράστιο κύμα να γκρεμίζει ένα τμήμα του προβλήτα στην πόλη Πασίφικα και να το ρίχνει στον ωκεανό.

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Οι αρχές είχαν κλείσει το καλοκαίρι την προβλήτα σχήματος «Γ», μήκους 350 μέτρων, έπειτα από τον εντοπισμό ρωγμών στη δομή της, αναφέρει το Associated Press.

Παραθαλάσσιες κατοικίες στην πόλη, η οποία βρίσκεται νότια του Σαν Φρανσίσκο, άρχισαν να πλημμυρίζουν αυτή την εβδομάδα καθώς έφτασαν στην περιοχή οι ακραίες παλίρροιες, οι υψηλότερες του έτους.

Βόρεια του Σαν Φρανσίσκο, οι αρχές της κομητείας Μαρίν εξέδωσαν προειδοποίηση εκκένωσης για τους κατοίκους παραλιακών κατοικιών στο Στίνσον Μπιτς, αναφέροντας ότι τα μεγάλα κύματα που αναμένονταν έως το απόγευμα θα μπορούσαν να φέρουν νερά και φερτά υλικά σε δρόμους και σπίτια.

Η προειδοποίηση ήρθη αργότερα την Τετάρτη, ωστόσο οι αρχές συνέστησαν στους πολίτες να μείνουν μακριά από την παραλία, καθώς τα μεγάλα κύματα συνεχίζουν να σφυροκοπούν την περιοχή.

Ο ρόλος του Ελ Νίνιο

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση παράκτιων πλημμυρών για την ακτή του Ειρηνικού και τις ακτές κόλπων κατά μήκος του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο και του Κόλπου του Σαν Πάμπλο έως τις 4:00 μ.μ. της Τετάρτης.

Εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για μεγάλα κύματα ύψους 6 έως 9 μέτρων στην περιοχή του Κόλπου για την Τετάρτη, τα οποία είναι επικίνδυνα για τους κολυμβητές και θα μπορούσαν να παρασύρουν ανθρώπους στον ωκεανό.

«Οι ανερχόμενες παλίρροιες θα φέρουν νερά και κύματα πιο ψηλά στην παραλία από το κανονικό, περιορίζοντας τη διαφυγή από τις παραλίες και την παράκτια ζώνη», ανέφερε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι ακραίες «βασιλικές παλίρροιες» σημειώνονται όταν η βαρυτική έλξη της Σελήνης και του Ήλιου ευθυγραμμίζεται ώστε να ανυψώσει τη στάθμη των υδάτων. Ο όρος «βασιλική παλίρροια» είναι μια μη επιστημονική ονομασία, ενώ οι επιστήμονες συνήθως τις αποκαλούν «περιγειακές εαρινές παλίρροιες».

Οι επιπτώσεις τους φέτος ενισχύονται από το συνεχιζόμενο φαινόμενο «σούπερ Ελ Νίνιο», το οποίο έχει θερμάνει τον ωκεανό, οδηγώντας σε αυξημένο όγκο θαλασσινού νερού.

Πλημμύρες σε κοινότητες

Οι υψηλές παλίρροιες έχουν ήδη πλημμυρίσει αρκετές κοινότητες αυτή την εβδομάδα κατά μήκος της ακτής της Καλιφόρνιας.

Στην περιοχή του Κόλπου, ορισμένα σπίτια και δρόμοι στις παράκτιες πόλεις Μιλ Βάλεϊ, Λάρκσπουρ, Σαουσαλίτο και Κόρτε Μαντέρα της κομητείας Μαρίν πλημμύρισαν, αναφέρει η New York Post.

Πιο βόρεια, στην κομητεία Χάμπολτ κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον, το Γραφείο του Σερίφη διέταξε εκκενώσεις σε μια μικρή παράκτια κοινότητα, όπου τα περισσότερα κτίρια πλημμύρισαν.

Από κατασκευές που κατέρρεαν έως κύματα που έσπαγαν πάνω από κυματοθραύστες, οι δραματικές εικόνες προσέφεραν μια ωμή αποτύπωση της ορμής του ωκεανού, καθώς η Καλιφόρνια προετοιμαζόταν για έναν ακόμη κύκλο παράκτιων κινδύνων.