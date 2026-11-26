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Καινούργιο και ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων και δη μαθητών σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε σχολείο κοντά στο κέντρο της Πάτρας. Αρνητικές πρωταγωνίστριες δύο μαθήτριες ηλικίας 14 και 15 ετών, οι οποίες αφού αρχικά διαπληκτίστηκαν, μετά πιάστηκαν στα χέρια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, το επεισόδιο ξεκίνησε μέσα στη σχολική αίθουσα ή κατά την έξοδο από αυτήν. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι δύο ανήλικες φέρεται να διαπληκτίστηκαν, ωστόσο η ένταση γρήγορα κλιμακώθηκε και η αντιπαράθεση κατέληξε σε σωματική συμπλοκή σε χώρο εκτός της σχολικής μονάδας.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τα δύο κορίτσια αντάλλαξαν μπουνιές, κλωτσιές και γρατζουνιές, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η μεταφορά και των δύο μαθητριών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Οι δύο μαθήτριες αναμένεται να εξεταστούν και από ιατροδικαστή, ενώ, εφόσον ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος, θα λάβουν εξιτήριο.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση αναμένεται να πάρει και τον δρόμο της Δικαιοσύνης καθώς ο ένας γονιός πήγε άμεσα στον Εισαγγελέα.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά συμβάντων βίας μεταξύ ανηλίκων σε σχολικούς χώρους της Πάτρας, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας.