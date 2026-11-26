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Σε κλίμα έντασης διατηρείται η αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, με τον ισραηλινό στρατό να διαμηνύει ότι είναι έτοιμος να χτυπήσει την Τεχεράνη ακόμη και χωρίς την αμερικανική συνδρομή.

Ετοιμότητα για μονομερές χτύπημα

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Έφι Ντεφρίν, δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να πλήξει το Ιράν με «δύναμη ανά πάσα στιγμή, ακόμη και ανεξάρτητα, χωρίς τους Αμερικανούς».

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ισραηλινό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο Kan, ο Ντεφρίν υποστήριξε ότι η Τεχεράνη εξακολουθεί να συνιστά υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ και ότι «το ιρανικό όραμα καταστροφής» της χώρας δεν έχει «λήξει».

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, το Ισραήλ και το Ιράν ανταλλάσσουν τακτικά απειλές.

Ο Ισραηλινός υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ, είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι ο στρατός θα βομβαρδίσει το Ιράν «πίσω στη Λίθινη Εποχή και στο σκοτάδι» εάν η Τεχεράνη επιτεθεί στο Ισραήλ.

Ισχυρισμοί για χημικά

Στον απόηχο της εκστρατείας των ΗΠΑ και του Ισραήλ το 2026 εναντίον της Τεχεράνης, το Ιράν αναπτύσσει αυτή την περίοδο χημικά όπλα, δήλωσε την Τρίτη o Κατζ.

Ο ίδιος ανέφερε επίσης ότι, παρότι το Ιράν δεν έχει επανενεργοποιήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα μετά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ τον Ιούνιο του 2025 σε βασικές του εγκαταστάσεις, «υπάρχουν ενδείξεις ότι προσπαθεί να το κάνει».

Μιλώντας σε Ισραηλινούς δημοσιογράφους στο γραφείο του στο Τελ Αβίβ, ο Κατζ υποστήριξε ότι το Ιράν «βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης χημικών όπλων», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει πόσο έχει προχωρήσει το φερόμενο πρόγραμμα ούτε πού πραγματοποιείται.

Δεσμεύτηκε δε ότι το Ισραήλ «δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει χημικό όπλο».

Μετά την εκεχειρία του Απριλίου, όπως είπε ο Κατζ, «βγήκαν από τα τούνελ και είδαν τι τους συνέβη. Αναζητούν ένα όπλο που θα τους δώσει κάποια ισορροπία απέναντί μας».

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Ισραήλ μοιράστηκε πληροφορίες με τις ΗΠΑ και χώρες του Κόλπου ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης χημικών όπλων εναντίον τους, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, το δημόσιο δίκτυο Kan μετέδωσε την Τρίτη ότι το Ισραήλ γνωρίζει εδώ και πάνω από μία δεκαετία για την ανάπτυξη χημικών όπλων από το Ιράν.

Σύμφωνα με το Kan, έγγραφα που σχετίζονται με το πρόγραμμα χημικών όπλων εντοπίστηκαν σε ορισμένα από τα ιρανικά πυρηνικά αρχεία που απέσπασε το Ισραήλ το 2018, αλλά δεν κατασχέθηκαν μαζί με άλλα αρχεία που αφορούσαν περισσότερο το πυρηνικό πρόγραμμα.

Το Ιράν αρνείται ότι αναπτύσσει χημικά όπλα, με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών του να χαρακτηρίζει τέτοια δημοσιεύματα «δόλια» και να κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι κατασκευάζουν προσχηματικά επιχειρήματα για έναν παρατεταμένο πόλεμο.

Διαφορετικές εκτιμήσεις

Σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα, ερευνητές της Μοσάντ εκτίμησαν σε πρόσφατες συζητήσεις ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για στρατιωτική δράση, παρότι ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών, Ρομάν Γκόφμαν -πρώην στρατιωτικός γραμματέας του Μπενιαμίν Νετανιάχου-, έχει ταχθεί υπέρ της επανέναρξης των πληγμάτων κατά του Ιράν.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε επίσης ότι δεν υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για πλήγμα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, όπως και ο επικεφαλής του κόμματος Yashar, Γκάντι Άιζενκοτ, ο οποίος έχει διατελέσει και ο ίδιος αρχηγός του γενικού επιτελείου.

«Ασταμάτητη» η πορεία του Ιράν στην πυρηνική τεχνολογία

Ο Μοχαμάντ Εσλάμι, επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, δήλωσε ότι η πορεία προόδου της χώρας στην πυρηνική τεχνολογία δεν μπορεί να σταματήσει, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στα εγκαίνια κέντρου επεξεργασίας ακτινοβολίας στο Ραστ, στην επαρχία Γκιλάν.

Ο ίδιος, όπως μετέδωσε το Mehr, ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του κέντρου και χαρακτήρισε το έργο μέρος της αναπτυξιακής πορείας της χώρας στις προηγμένες τεχνολογίες.

Υποστήριξε ακόμη ότι οι παγκόσμιες δυνάμεις έχουν μακρύ ιστορικό προσπαθειών να περιορίσουν την πρόσβαση ανεξάρτητων χωρών σε προηγμένες τεχνολογίες.

Άσκησε επίσης κριτική στην πολιτική προσέγγιση ορισμένων δυνάμεων απέναντι στις πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν, λέγοντας ότι όταν η άλλη πλευρά στερείται τεκμηριωμένης λογικής και επιχειρηματολογίας, επιχειρεί να ανακόψει την πρόοδο της χώρας κατασκευάζοντας υποθέσεις και προβάλλοντας ισχυρισμούς όπως ότι το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι ειρηνικό και προορίζεται αποκλειστικά για πολιτικούς σκοπούς, αναφέροντας ότι χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την ιατρική έρευνα και τη γεωργία, σημειώνει το Al Jazeera.

Το Ισραήλ, το οποίο υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει πυρηνικό όπλο, διαθέτει ένα μη δηλωμένο πυρηνικό οπλοστάσιο και εκτιμάται ότι κατέχει δεκάδες πυρηνικές κεφαλές.