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Ένα εμπορευματικό αεροσκάφος της FedEx βγήκε εκτός τροχόδρομου στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι το βράδυ της Τετάρτης, αναγκάζοντας την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) να εκδώσει εντολή αναστολής πτήσεων την παραμονή της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο μέλη πληρώματος, βγήκε εκτός διαδρόμου προσγείωσης περίπου στις 8:40 μ.μ. τοπική ώρα, αφού φέρεται να πέρασε το όριο προσγείωσης κατά την κάθοδό του, σύμφωνα με το δίκτυο 7News.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Όλοι οι διάδρομοι προσγείωσης στο αεροδρόμιο, εκτός από έναν, έκλεισαν άμεσα ως αποτέλεσμα του περιστατικού, όπως γνωστοποίησε το Αεροδρόμιο του Μαϊάμι μέσω της πλατφόρμας X.

A FedEx aircraft overran Runway 26R at Miami International Airport at approximately 8:40 p.m. All runways are closed except for runway 9R. @MiamiDadeFire units have responded, and there are no reported injuries. Passengers scheduled to travel tonight are encouraged to check directly with their airlines for the latest flight updates before heading to the airport. We appreciate our passengers’ patience as we work to safely resume normal operations. — Miami Int’l Airport (@iflymia) November 26, 2026

Οι ομοσπονδιακές αρχές διέταξαν ταχύτατα αναστολή όλων των εισερχόμενων πτήσεων κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες ταξιδιών του έτους, η οποία -σύμφωνα με την FAA- επρόκειτο να παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 9:45 μ.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ.

Έως τις 10:30 μ.μ. τοπική ώρα, όλοι οι διάδρομοι παρέμεναν κλειστοί, με εξαίρεση έναν που εξυπηρετούσε αφίξεις και αναχωρήσεις και έναν ακόμη αποκλειστικά για αναχωρήσεις, όπως επιβεβαίωσε το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι στη New York Post.

A FedEx MD11 tail number N605FE overran the runway in Miami. https://t.co/tQ2vVDVg8n — Jack Sweeney (@Jxck_Sweeney) November 26, 2026

Αρκετές ώρες μετά το συμβάν, το αεροδρόμιο παρέμενε σε καθεστώς καθυστερήσεων πτήσεων από την FAA, η οποία κατέγραψε μέσο χρόνο αναμονής 214 λεπτών για τους ταξιδιώτες της τελευταίας στιγμής ενόψει της εορτής.

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Ανακοινώσεις

Εκπρόσωπος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Μαϊάμι απηύθυνε σύσταση προς τους ταξιδιώτες σε σχετική ανακοίνωση: «Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει να ταξιδέψουν απόψε ενθαρρύνονται να επικοινωνούν απευθείας με τις αεροπορικές τους εταιρείες για τις τελευταίες ενημερώσεις πτήσεων προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο».

«Εκτιμούμε την υπομονή των επιβατών μας καθώς εργαζόμαστε για την ασφαλή επανέναρξη της ομαλής λειτουργίας», πρόσθεσε.

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Η FedEx επιβεβαίωσε ότι η πτήση 910 από το Μέμφις προς το Μαϊάμι αντιμετώπισε πρόβλημα κατά την προσγείωση το βράδυ της Τετάρτης στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

«Είμαστε ευγνώμονες που το πλήρωμά μας είναι ασφαλές και δεν αναφέρονται τραυματισμοί. Συνεργαζόμαστε στενά με τις αρχές που διερευνούν το περιστατικό και τυχόν επιπλέον ερωτήσεις θα πρέπει να απευθύνονται στην FAA», ανέφερε η εταιρεία μεταφορών σε δήλωσή της προς τη New York Post.

INCIDENT AT U.S. AIRPORT WHERE G20 LEADERS WILL LAND IN ABOUT 2 WEEKS.

Watch as FedEx cargo plane overruns the runway at Miami International Airport. Flights halted https://t.co/biNJDD05nA — Rahul Shivshankar (@RShivshankar) November 26, 2026

Τα αίτια που οδήγησαν το αεροσκάφος εκτός διαδρόμου παραμένουν αδιευκρίνιστα.