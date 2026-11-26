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Για τις υποθέσεις με τα κυκλώματα που εξιχνιάστηκαν, την εγκληματικότητα αλλά και την πολιτική επικαιρότητα, μίλησε μεταξύ άλλων στην εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολουθά, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφερόμενος στην εγκληματικότητα σε περιοχές όπως ο Άγιος Παντελεήμονας, είπε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος αύξησης της εγκληματικότητας στην περιοχή».

Τόνισε επίσης, ότι «όποιος τολμήσει σε μια γειτονιά να εμφανιστεί και να παραστήσει τον συμπαραστάτη ή τον αλληλέγγυο Ακροδεξιό, θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη».

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υποστήριξε χαρακτηριστικά: «Δεν θα αφήσουμε να κυριαρχήσει από τη μία πλευρά το έγκλημα και από την άλλη η ακροδεξιά παρουσία».

Για τις υποθέσεις με τα κυκλώματα

«Είναι πολλά χρόνια αυτές οι υποθέσεις και πρέπει οι παθογένειες να τελειώνουν» είπε αρχικά ο κ. Χρυσοχοΐδης και συνέχισε λέγοντας:

«Αυτές οι εγκληματικές ομάδες κερδίσουν τεράστια ποσά, εκατομμυρίων και δρουν παράνομα σε βάρος του Δημοσίου και του ελληνικού λαού».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης ότι κλείνουν υποθέσεις πριν από τις εκλογές, είπε ότι «τίποτα δεν είναι τυχαίο στις υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν. Διαβάζω ανακοινώσεις που δείχνουν άγνοια των θεμάτων και αυτό δεν είναι καλό για το κομματικό σύστημα. Τα θέματα έχουν εξέλιξη και ένα τέλος. Πιστεύει κανείς ότι μια υπόθεση με 60-70 συλλήψεις και ζημία εκατομμυρίων, τελειώνει από τη μία ημέρα στην άλλη; Όλα αυτά θέλουν δουλειά, πολλή δουλειά. Θα αφήσουμε την εξιχνίαση εγκληματικών οργανώσεων επειδή είναι προεκλογική περίοδος; Υπάρχουν υποθέσεις που ερευνώνται και αν υπάρξει αποτέλεσμα, θα αποκαλυφθούν».

Για τους καταυλισμούς

«Το άβατο στους οικισμούς των Ρομά έχει σπάσει με τις Ομάδες που φτιάξαμε και είναι μέσα στους οικισμούς. Αυτό που πρέπει να τελειώσει είναι η παραβατικότητα τόσο μέσα στους οικισμούς, όσο και πέριξ αυτών» είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Για την ενδοοικογενειακή βία

«Έχουμε κάθε μέρα 100 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Έχουμε 12.000 συλλήψεις» τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε:

« Στη φυλακή βρίσκονται περίπου 600 δράστες, έχουμε 66 Γραφεία Ενδοοικογενειακής Βίας που υποδέχονται τα θύματα».

Για την υπόθεση Λιάκου

Σχετικά με την υπόθεση του Βαγγέλη Λιάκου, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι «δεν θα συμμετέχω σε αυτές τις συζητήσεις».

Όπως εξήγησε, «αν υπάρχει πολιτικός που έχει θέματα ποινικής ή ηθικής διαχείρισης πρέπει να απαντώνται από τον ίδιο ή από τη Δικαιοσύνη».

Υποστήριξε ακόμη ότι «η ηθικολογία δεν κάνει καλό στην πολιτική. Από εδώ και πέρα έως τις εκλογές θα βλέπουμε τα ίδια θέματα, ενώ μετά τις εκλογές ως εκ θαύματος δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Βγήκε τίποτα από όλες αυτές τις ηθικολογικές προσεγγίσεις όλα αυτά τα χρόνια;».

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