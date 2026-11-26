Σε μια ριζική αλλαγή δόγματος προχωρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, καθώς το νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο Νίκος Δένδιας στο Υπουργικό Συμβούλιο θεσμοθετεί υποχρεωτική εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή ύψους 25% έως 30% στα εξοπλιστικά προγράμματα, ενεργοποιεί το άρθρο 346 της Συνθήκης της Ε.Ε. και μετατρέπει την Ελλάδα από παθητικό αγοραστή σε εξαγωγέα αμυντικού υλικού.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Για δεκαετίες, η Ελλάδα δαπανούσε δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά οπλικών συστημάτων από το εξωτερικό, αφήνοντας την εγχώρια αμυντική βιομηχανία στο περιθώριο, να παρακολουθεί ως θεατής τις μεγάλες συμβάσεις να υπογράφονται ερήμην της. Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις», το οποίο έλαβε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», επιχειρεί να ανατρέψει άρδην αυτή την παθογένεια. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε ο ίδιος ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αμέσως μετά τη συνεδρίαση, μέχρι σήμερα η χώρα βρισκόταν μονίμως στην πλευρά του αγοραστή, όμως πλέον, καθώς αρχίζει να αναπτύσσεται ουσιαστική εγχώρια παραγωγή, δημιουργούνται οι θεσμικές προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να περάσει δυναμικά και στην πλευρά του πωλητή.

Υποχρεωτικό «ελληνικό αποτύπωμα» από 25% έως 30%

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στον πυρήνα των νέων ρυθμίσεων περιλαμβάνεται ρητή και αδιαπραγμάτευτη πρόβλεψη για υποχρεωτική συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας σε ποσοστό 25%, το οποίο κατά περίπτωση θα φτάνει έως και το 30%, σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εμπειρία της πρώτης φάσης εφαρμογής του νέου δόγματος απέδειξε στην ηγεσία του Πενταγώνου ότι το ελληνικό αμυντικό οικοσύστημα διαθέτει την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες να ανταποκριθεί.

Έτσι, η συμμετοχή των ελληνικών εταιρειών παύει να αποτελεί ευχολόγιο ή προαιρετική ρήτρα καλής θελήσεως των ξένων κατασκευαστών και μετατρέπεται σε αυστηρή νομοθετική υποχρέωση μέσω της ανάθεσης υπεργολαβιών και συμπαραγωγών σε εγχώριους φορείς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι σημαντικό μέρος των χρημάτων των Ελλήνων φορολογουμένων θα επιστρέφει στην εθνική οικονομία, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την έρευνα και τη δημιουργία εξειδικευμένων θέσεων εργασίας στη χώρα μας.

Το «κλειδί» του άρθρου 346 της Συνθήκης της Ε.Ε.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η νομική θωράκιση αυτής της επιλογής απέναντι στους αυστηρούς ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, στο νομοσχέδιο γίνεται σαφής επίκληση, για ορισμένα κρίσιμα εξοπλιστικά προγράμματα, του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τι σημαίνει όμως στην πράξη η ενεργοποίηση αυτής της διάταξης του ενωσιακού δικαίου; Το άρθρο 346 αποτελεί τη λεγόμενη «ρήτρα εθνικής ασφάλειας» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να παρεκκλίνει από τους συνήθεις κανόνες της ενιαίας αγοράς και των δημόσιων διαγωνισμών, όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο για την προστασία των ουσιωδών συμφερόντων της ασφάλειάς του, τα οποία συνδέονται με την παραγωγή ή την εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού. Με απλά λόγια, η επίκληση του άρθρου 346 δίνει στην Αθήνα το νομικό «όπλο» να απαιτεί απευθείας βιομηχανικές επιστροφές, εγχώρια παραγωγή υποσυστημάτων και έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας εντός ελληνικού εδάφους για λόγους εθνικής επιβίωσης και ασφάλειας εφοδιασμού, θωρακίζοντας τις συμβάσεις από ενστάσεις περί παραβίασης του κοινοτικού ανταγωνισμού.

Διακρατικές εξαγωγές G2G και η «ασπίδα» του ΕΛΚΑΚ

Παράλληλα με την ενίσχυση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, το σχέδιο νόμου ανοίγει για πρώτη φορά θεσμικά τον δρόμο για την υπογραφή διακρατικών συμφωνιών τύπου Government to Government (G2G) από τον ίδιο τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, με αντικείμενο την εξαγωγή ελληνικών αμυντικών προϊόντων σε συμμαχικές και φίλιες χώρες. Πέραν της πώλησης οπλικών συστημάτων, το ελληνικό Δημόσιο αποκτά τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένη τεχνική, διοικητική και συμβουλευτική υποστήριξη στα αντισυμβαλλόμενα κράτη, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο κρατικό «διαβατήριο» για τις ελληνικές εταιρείες καινοτομίας.

Ταυτόχρονα, συστήνεται ειδικό Γραφείο Αμυντικής Βιομηχανίας υπαγόμενο απευθείας στον υπουργό για τη χαρτογράφηση των εγχώριων δυνατοτήτων και τον συντονισμό με τα ευρωπαϊκά και νατοϊκά προγράμματα, ενώ αναβαθμίζεται κατακόρυφα το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Το ΕΛΚΑΚ αναλαμβάνει πλέον απευθείας την υλοποίηση διακρατικών ερευνητικών προγραμμάτων και την προμήθεια καινοτόμων λύσεων, όπως τα μη επανδρωμένα συστήματα και οι τεχνολογίες ηλεκτρονικού πολέμου, σε μια συγκυρία όπου οι σύγχρονες απειλές απαιτούν ταχύτητα, ευελιξία και εθνική αυτάρκεια.