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Τουλάχιστον 490.334 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα με έρευνα του BBC που βασίζεται σε εμπιστευτικά στοιχεία της ρωσικής κρατικής στατιστικής υπηρεσίας Rosstat. Η διαρροή περισσότερων από 11 εκατομμύρια αρχείων θανάτου αποκαλύπτει το πραγματικό μέγεθος των ανθρώπινων απωλειών, τις βαθιές δημογραφικές επιπτώσεις του πολέμου στη Ρωσία, αλλά και τις τεράστιες κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες μεταξύ των θυμάτων.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής, ο πόλεμος έχει εξελιχθεί στην κυριότερη αιτία θανάτου για τους νέους Ρώσους, ενώ εκτιμήσεις στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων ανεβάζουν τον πιθανό συνολικό αριθμό των νεκρών στρατιωτών ακόμη και σε περισσότερους από 640.000.

Η ρωσόφωνη υπηρεσία του BBC απέκτησε πρόσβαση σε περισσότερα από 11 εκατομμύρια αρχεία θανάτου, τα οποία καλύπτουν την περίοδο από το 2021 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, έπειτα από κυβερνοεπίθεση των λευκορωσικών Cyber Partisans BY και της ουκρανικής ομάδας Silent Crow.

Η Rosstat παραδέχθηκε ότι υπέστη κυβερνοεπίθεση, αρνήθηκε, ωστόσο, ότι διέρρευσαν προστατευόμενες πληροφορίες.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη (25/11) ότι μόνο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας είναι αρμόδιο να δημοσιοποιεί επίσημα στοιχεία για τις στρατιωτικές απώλειες.

«Προτείνω να μη λαμβάνονται υπόψη άλλα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει δημοσιοποιήσει επίσημο απολογισμό των στρατιωτικών απωλειών εδώ και αρκετά χρόνια.

Πώς το BBC κατέληξε στον αριθμό των 490.334 νεκρών

Η βάση δεδομένων της Rosstat δεν περιλαμβάνει ονόματα, καταγράφει όμως την ηλικία, τον τόπο κατοικίας, τον τόπο θανάτου και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι καταγεγραμμένοι θανόντες.

Οι δημοσιογράφοι του BBC Russian επεξεργάστηκαν τα δεδομένα, εφαρμόζοντας διαδοχικά κριτήρια ώστε να περιορίσουν το ενδεχόμενο συμπερίληψης αμάχων στον απολογισμό των στρατιωτικών απωλειών.

Από την ανάλυση προέκυψαν τρεις βασικές κατηγορίες:

425.174 καταγραφές στις οποίες αναφερόταν ρητά αιτία θανάτου συνδεόμενη με στρατιωτικές επιχειρήσεις.

14.093 επιπλέον καταγραφές που ταυτοποιήθηκαν βάσει στοιχείων σχετικά με την επαγγελματική ιδιότητα των θανόντων.

51.067 περιπτώσεις ανθρώπων που καταχωρίστηκαν ως νεκροί κατόπιν δικαστικής απόφασης.

Η τελευταία κατηγορία αφορά μια διαδικασία που συχνά ακολουθείται όταν ένας στρατιώτης αγνοείται για περισσότερο από έξι μήνες σε εμπόλεμη ζώνη και η σορός του δεν έχει εντοπιστεί.

Παράλληλα, το BBC, σε συνεργασία με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona, συνέκρινε τα δεδομένα της Rosstat με τον κατάλογο επιβεβαιωμένων στρατιωτικών θανάτων που καταρτίζει από την έναρξη της εισβολής.

Η διασταύρωση έδειξε ότι περίπου το 90% των ήδη επιβεβαιωμένων περιπτώσεων αντιστοιχούσε σε καταγραφές της βάσης δεδομένων.

Ωστόσο, τα στοιχεία παρουσιάζουν και ελλείψεις. Ενδεικτικά, μόνο το 70% των επιβεβαιωμένων θανάτων στρατιωτών από τις κατεχόμενες περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, οι οποίοι πολεμούσαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού, περιλαμβανόταν στα αρχεία της Rosstat.

Ο πόλεμος είναι η κυριότερη αιτία θανάτου για τους νέους Ρώσους

Μία από τις πλέον ανησυχητικές διαπιστώσεις της έρευνας αφορά τις δημογραφικές επιπτώσεις της εισβολής στη ρωσική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε το BBC, το 65% των θανάτων που καταγράφηκαν το 2025 μεταξύ ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών στη Ρωσία συνδεόταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στην ηλικιακή ομάδα των 25 έως 34 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό ανερχόταν σε 59%.

Μόνο στην ηλικιακή ομάδα των 45 έως 54 ετών οι καρδιαγγειακές παθήσεις ξεπερνούν τον πόλεμο ως αιτία θανάτου, σύμφωνα με την έρευνα.

Τα στοιχεία καταγράφουν επίσης σημαντική μεταβολή στην ηλικιακή σύνθεση των ρωσικών στρατιωτικών απωλειών.

Κατά το πρώτο έτος της εισβολής, η μέση ηλικία των νεκρών στρατιωτών ήταν τα 34 έτη. Μέχρι το 2025 είχε αυξηθεί στα 40 έτη, καθώς στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων εντάχθηκαν κρατούμενοι και περισσότεροι στρατιώτες με συμβάσεις.

Οι φτωχότερες περιοχές της Ρωσίας πληρώνουν δυσανάλογα βαρύ τίμημα

Η έρευνα αναδεικνύει τις τεράστιες περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά τις ανθρώπινες απώλειες.

Ορισμένες από τις φτωχότερες περιοχές της ανατολικής Σιβηρίας καταγράφουν δυσανάλογα υψηλό αριθμό θανάτων σε σχέση με τον πληθυσμό τους.

Συγκεκριμένα, οι άνδρες από τη Δημοκρατία της Τιβά, τη Μπουριατία και την περιφέρεια Ζαμπαϊκάλσκι έχουν 20 έως 25 φορές περισσότερες πιθανότητες να χάσουν τη ζωή τους στον πόλεμο συγκριτικά με τους κατοίκους της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης.

Η γεωγραφική κατανομή των θανάτων στα αρχεία της Rosstat συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη που είχε ήδη καταγράψει το BBC μέσω της ανεξάρτητης έρευνάς του.

20.000 νεκροί για δέκα χωριά με 12.000 κατοίκους

Τα στοιχεία που διέρρευσαν αποκαλύπτουν επίσης το εξαιρετικά υψηλό ανθρώπινο κόστος των περιορισμένων εδαφικών προωθήσεων των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ανάλυση του BBC, περίπου 20.000 Ρώσοι στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στις μάχες για τον έλεγχο δέκα ουκρανικών χωριών, των οποίων ο συνολικός πληθυσμός πριν από τον πόλεμο ανερχόταν σε μόλις 12.000 κατοίκους.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αντρίιβκα, ενός μικρού χωριού νότια του Μπαχμούτ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Πριν από τη ρωσική εισβολή, το χωριό αριθμούσε μόλις 74 κατοίκους. Στις μάχες για τον έλεγχό του έχασαν τη ζωή τους 1.122 Ρώσοι στρατιώτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέλυσε το BBC.

Περισσότεροι από 5.000 αλλοδαποί σκοτώθηκαν πολεμώντας για τη Ρωσία

Από την ανάλυση των αρχείων της Rosstat προκύπτει επίσης ότι τουλάχιστον 5.017 αλλοδαποί έχασαν τη ζωή τους πολεμώντας στις τάξεις των ρωσικών δυνάμεων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται 1.031 υπήκοοι του Ουζμπεκιστάν και 720 υπήκοοι του Τατζικιστάν.

Το BBC χαρακτηρίζει τον συγκεκριμένο απολογισμό συντηρητικό, καθώς οι άνθρωποι που διαθέτουν διπλή υπηκοότητα καταγράφονται στη βάση δεδομένων ως Ρώσοι πολίτες.

Επιπλέον, στα συγκεκριμένα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες που σκοτώθηκαν πολεμώντας στο πλευρό της Ρωσίας.

Μέσω ξεχωριστής έρευνας, η οποία βασίστηκε στην ανάλυση δορυφορικών εικόνων και επίσημων φωτογραφιών ενός νέου μνημείου στην Πιονγιάνγκ, το BBC ταυτοποίησε 2.304 θανάτους Βορειοκορεατών στρατιωτών.

Ο πραγματικός αριθμός των νεκρών ενδέχεται να ξεπερνά τις 640.000

Μέχρι σήμερα, το BBC και η Mediazona έχουν καταγράψει ονομαστικά 290.012 νεκρούς Ρώσους στρατιώτες, αντλώντας πληροφορίες από επίσημες ανακοινώσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μνημεία και τάφους.

Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος ενδέχεται να αντιστοιχεί στο 45% έως 55% του πραγματικού αριθμού των νεκρών.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, οι συνολικές ρωσικές στρατιωτικές απώλειες σε νεκρούς θα μπορούσαν να κυμαίνονται μεταξύ 527.295 και 644.471.

Παράλληλα, όπως αναφέρει ο Independent, ξεχωριστές αναλύσεις των ανεξάρτητων ρωσικών μέσων Meduza και Mediazona ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των νεκρών και αγνοουμένων σε περισσότερους από 700.000.

Από την πλευρά του, το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο εκτιμά ότι οι συνολικές ρωσικές απώλειες, συμπεριλαμβανομένων των νεκρών και των τραυματιών, έχουν ξεπεράσει το 1,64 εκατομμύριο.

Οι αριθμοί αυτοί αφορούν διαφορετικές κατηγορίες απωλειών και δεν μπορούν να συγκριθούν απευθείας.

Όσον αφορά τις ουκρανικές απώλειες, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει τον Ιούλιο του 2026 ότι περίπου 50.000 Ουκρανοί στρατιώτες είχαν σκοτωθεί από την έναρξη της εισβολής.

Ωστόσο, η ανώνυμη ιστοσελίδα UA Losses, η οποία συγκεντρώνει πληροφορίες από ανοιχτές πηγές, ανεβάζει τον αντίστοιχο αριθμό στους 115.952.

Πολλαπλάσιες απώλειες από τον δεκαετή πόλεμο στο Αφγανιστάν

Για να αναδείξει το μέγεθος των ρωσικών απωλειών, το BBC συγκρίνει τα στοιχεία με εκείνα του πολέμου της Σοβιετικής Ένωσης στο Αφγανιστάν.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της δεκαετούς σύγκρουσης, η οποία ολοκληρώθηκε το 1989, εκτιμάται ότι σκοτώθηκαν περίπου 15.000 Σοβιετικοί στρατιώτες.

Ο αριθμός των νεκρών που προκύπτει από την ανάλυση των αρχείων της Rosstat για τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι σχεδόν 33 φορές μεγαλύτερος, παρά το γεγονός ότι η σύγκρουση διαρκεί λιγότερο από πέντε χρόνια.

Βαρύ το ανθρώπινο κόστος και για τους αμάχους

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών που παρουσιάζει ο Independent, οι απώλειες μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία συνεχίζουν να αυξάνονται.

Τον Οκτώβριο του 2026 καταγράφηκαν 372 νεκροί και 1.981 τραυματίες άμαχοι, με τον συνολικό αριθμό των θυμάτων να είναι αυξημένος κατά 95% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής, σχεδόν 18.000 άμαχοι έχουν σκοτωθεί και περίπου 58.000 έχουν τραυματιστεί στην Ουκρανία, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Παρά το αυξανόμενο ανθρώπινο κόστος, οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική πρόοδο.

Οι συνομιλίες που επαναλήφθηκαν τον Νοέμβριο στο Αμπού Ντάμπι ολοκληρώθηκαν χωρίς σημαντική εξέλιξη, ενώ η Μόσχα εξακολουθεί να απαιτεί εκτεταμένες εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο ως προϋπόθεση για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.