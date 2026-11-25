Διπλωματία του αθλητισμού θα μπορούσε να αποκαλέσει κάποιος την επιλογή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υποδεχθεί τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Πέτερ Μάγιαρ και αντί να κλειστούν σε μια κυβερνητική αίθουσα επέλεξαν να κάνουν ένα διάλειμμα και να παίξουν βόλεϊ μαζί με μαθητές.

Το στιγμιότυπο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Πέτερ Μάγιαρ, με τη συνάντηση να ξεχωρίζει για τον πιο χαλαρό χαρακτήρα της. Οι μαθητές υποδέχθηκαν τους δύο ηγέτες στο σχολείο τους, το οποίο αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό κέντρο της ουγγρικής κοινότητας στην Ουκρανία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ιστορία του σχολείου. Το επόμενο έτος, 2027, το Kossuth Lajos Lyceum συμπληρώνει 125 χρόνια λειτουργίας, έχοντας διατηρήσει τη σύνδεσή του με την ουγγρική γλώσσα και παράδοση.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών των δύο πολιτικών στην περιοχή, όπου ένα από τα βασικά ζητήματα είναι τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία. Για λίγη ώρα, πάντως, η πολιτική ατζέντα έδωσε τη θέση της στο παιχνίδι.

A bit of volleyball with the President of Ukraine, @ZelenskyyUa, and Hungarian students at the Kossuth Lajos Lyceum in Beregszász, which celebrates its 125th anniversary next year.❤️🤍💚 https://t.co/4M39l40IbQ Ουκρανία: Έπληξε πέντε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη στη βάση των πυραύλων Kinzhal – ΒΙΝΤΕΟ — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 24, 2026

Ακολούθως, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε επίσημο πλαίσιο έκανε ένα δώρο με ιδιαίτερη συμβολική αξία στον Πέτερ Μάγιαρ. Ο τελευταίος το χαρακτήρισε «πραγματικό οικογενειακό κειμήλιο», καθώς ο προπάππους του, Λάγιος Ερός, υπηρέτησε ως αρχισυμβολαιογράφος στο Οροσβέγκ, που σήμερα αποτελεί τμήμα του Μουκάτσεβο (Munkács), κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Ο Πρόεδρος Ζελένσκι μου χάρισε το τεύχος του Αυγούστου 1942 της πρώην εβδομαδιαίας εφημερίδας της Υπερκαρπαθίας Az Őslakó (Ο Γηγενής), το οποίο ανακοίνωνε τον διορισμό του προπάππου μου στη θέση αυτή. Είναι περιττό να πω ότι ένα προσωπικό δώρο αυτού του είδους φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα στο διπλωματικό πρωτόκολλο», ανέφερε ο Πέτερ Μάγιαρ.

«Εκ μέρους του ουγγρικού λαού, προσέφερα στον Ουκρανό Πρόεδρο έναν πίνακα του Κάστρου του Μουκάτσεβο, φιλοτεχνημένο από τον Ατίλα Κοπρίβα, Ούγγρο ζωγράφο από την Υπερκαρπαθία, καθώς και ένα βιβλίο του Άρπαντ Ίστβαν Μάγιαρ, ζωγράφου, συντηρητή έργων τέχνης και ερευνητή με έδρα το Κίεβο, με τίτλο «Οι Ούγγροι στο Κίεβο: Από τον 9ο αιώνα έως σήμερα – Κεφάλαια από την ιστορία των ουγγρο-ουκρανικών σχέσεων», ανέφερε ο Πέτερ Μάγιαρ.