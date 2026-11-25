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Σημαντικό πλήγμα σε μία από τις βασικές αεροπορικές βάσεις της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατάφερε η Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι έθεσε προσωρινά εκτός λειτουργίας πέντε ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τρία MiG-31, τα οποία ανήκουν σε τύπο μαχητικών που χρησιμοποιείται για την εκτόξευση των υπερηχητικών πυραύλων Kinzhal. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική αεροπορική βάση Σαβάσλεϊκα, στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ, ανατολικά της Μόσχας, στο πλαίσιο της προσπάθειας του Κιέβου να περιορίσει τις δυνατότητες της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων την Τετάρτη (25/11), οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της Τρίτης και τη νύχτα προς την Τετάρτη, πλήττοντας μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις της ρωσικής στρατιωτικής αεροπορίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι επλήγησαν τρία αεροσκάφη MiG-31 και δύο μαχητικά βομβαρδιστικά Su-34, τα οποία δεν θα μπορούν να πραγματοποιούν αποστολές για κάποιο χρονικό διάστημα.

Η ουκρανική διοίκηση διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η έκταση των ζημιών και ο τελικός αριθμός των αεροσκαφών που επλήγησαν εξακολουθούν να εξετάζονται.

Η Μόσχα δεν είχε σχολιάσει τις ουκρανικές ανακοινώσεις μέχρι τη δημοσίευση του σχετικού τηλεγραφήματος του Reuters, ενώ δεν υπήρχε ανεξάρτητη επιβεβαίωση του ακριβούς απολογισμού.

Γιατί η βάση Σαβάσλεϊκα αποτελεί σημαντικό στόχο

Η Σαβάσλεϊκα βρίσκεται στην περιφέρεια Νίζνι Νόβγκοροντ της Ρωσίας και συγκαταλέγεται στις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση και τις επιχειρήσεις προηγμένων πολεμικών αεροσκαφών.

Η βάση έχει ιδιαίτερη σημασία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς από εκεί επιχειρούν μαχητικά MiG-31K, τα οποία έχουν προσαρμοστεί για τη μεταφορά και εκτόξευση των αεροεκτοξευόμενων βαλλιστικών πυραύλων Kh-47M2 Kinzhal.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα από τη Ρωσία σε επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων και κρίσιμων υποδομών.

Σύμφωνα με την Ukrainska Pravda, η ουκρανική στρατιωτική ηγεσία υπογράμμισε ότι η Σαβάσλεϊκα αποτελεί μία από τις βάσεις από τις οποίες απογειώνονται αεροσκάφη που μεταφέρουν Kinzhal.

Το Γενικό Επιτελείο δεν προσδιόρισε την ακριβή τροποποίηση των τριών MiG-31 που επλήγησαν, γεγονός που δεν επιτρέπει να θεωρηθεί επιβεβαιωμένο ότι και τα τρία ήταν φορείς των συγκεκριμένων πυραύλων.

Τα δύο Su-34 που φέρονται να υπέστησαν ζημιές αποτελούν επίσης σημαντικά αεροσκάφη για τις ρωσικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μαχητικά βομβαρδιστικά που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την εξαπόλυση κατευθυνόμενων αεροπορικών βομβών εναντίον ουκρανικών θέσεων και πόλεων.

Η προσωρινή αδυναμία αξιοποίησης των συγκεκριμένων αεροσκαφών θα μπορούσε να περιορίσει τη διαθεσιμότητα ρωσικών εναέριων μέσων, αν και ο πραγματικός επιχειρησιακός αντίκτυπος θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα των ζημιών και τον χρόνο αποκατάστασής τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουκρανία πλήττει τη συγκεκριμένη βάση

Η Σαβάσλεϊκα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο ουκρανικών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα του Kyiv Independent και της Ukrainska Pravda, ουκρανικές δυνάμεις είχαν πραγματοποιήσει επιθέσεις στη συγκεκριμένη εγκατάσταση τον Αύγουστο του 2024.

Τότε, ουκρανικές πηγές πληροφοριών είχαν αναφέρει ζημιές σε ρωσικά αεροσκάφη και σε εγκαταστάσεις της βάσης.

Νέα επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2025, όταν το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο ανακοίνωσε ότι είχαν πληγεί δύο ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η βάση αποτέλεσε στόχο και τον Αύγουστο του 2026, όταν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πλήγματα σε ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις μεγάλης απόστασης από το μέτωπο.

Η νέα επίθεση δείχνει ότι το Κίεβο εξακολουθεί να δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αποδυνάμωση των ρωσικών αεροπορικών δυνατοτήτων που χρησιμοποιούνται για τις επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας.

Πλήγματα και σε ρωσικά ραντάρ, αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών

Οι επιθέσεις της 24ης και 25ης Νοεμβρίου δεν περιορίστηκαν στην αεροπορική βάση.

Όπως ανακοίνωσε το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις κατεχόμενες περιοχές του Λουγκάνσκ και του Ντονέτσκ.

Στην περιοχή του Λουχάνσκ, κοντά στον οικισμό Καραβάν-Σολοντκίι, αναφέρθηκε πλήγμα σε σταθμό ραντάρ P-18, ο οποίος χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό εναέριων στόχων και την παροχή πληροφοριών στα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Παράλληλα, κοντά στη Νοβοσβιτλίβκα επλήγησαν, σύμφωνα με το Κίεβο, δύο αποθήκες καυσίμων και λιπαντικών, καθώς και μία εγκατάσταση υλικοτεχνικής υποστήριξης.

Επιπλέον, ανακοινώθηκαν πλήγματα σε άλλη αποθήκη εφοδίων στην περιοχή Ροζπασίιβκα, ενώ στο Ντονέτσκ αναφέρθηκαν ζημιές σε αποθήκη καυσίμων κοντά στην Αγκρονομίτσνε και σε αποθήκη πυρομαχικών κοντά στο Νόβι Σβιτ.

Η ουκρανική διοίκηση επισήμανε ότι η συνολική έκταση των ζημιών εξακολουθεί να αξιολογείται.

Σύμφωνα με το ουκρανικό μέσο Hromadske, η συγκεκριμένη επιχείρηση εντάσσεται σε μια ευρύτερη σειρά πληγμάτων εναντίον ρωσικών στρατιωτικών υποδομών, με έμφαση στον περιορισμό των αεροπορικών επιχειρήσεων και του ανεφοδιασμού.

Από τη Σαβάσλεϊκα έως τη Λιβύη: Η ουκρανική εκστρατεία πλήττει ρωσικούς στόχους μακριά από το μέτωπο

Η επίθεση στη ρωσική αεροπορική βάση έρχεται έπειτα από μια σειρά ουκρανικών επιχειρήσεων μεγάλης εμβέλειας, που έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία για τη γεωγραφική επέκταση του πολέμου.

Τις προηγούμενες ημέρες, ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν δύο ρωσικά πλοία στην περιοχή της Βεγγάζης, στη Λιβύη, καθώς και ένα ακόμη ρωσικό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Παράλληλα, η Ουκρανία ανακοίνωσε σημαντικές ζημιές στο οδικό τμήμα της γέφυρας που συνδέει τη Ρωσία με την κατεχόμενη χερσόνησο της Κριμαίας.

Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιούνται ενώ η Μόσχα εντείνει τις επιθέσεις της στο ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο, καθώς και τους βομβαρδισμούς σε πόλεις κοντά στη γραμμή του μετώπου.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν επίσης εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων. Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Γεβγένι Χμάρα, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι έχουν πληγεί 16 τέτοια συστήματα τους τελευταίους μήνες.

Παράλληλα, σύμφωνα με πηγές του πετρελαϊκού κλάδου που επικαλείται το πρακτορείο, οι νέες ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν προκαλέσει μείωση περίπου 45% στον όγκο επεξεργασίας των ρωσικών διυλιστηρίων από τα τέλη Οκτωβρίου.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι θα σταματήσει να πλήττει ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις μόνο εφόσον η Μόσχα τερματίσει τις αντίστοιχες επιθέσεις κατά της Ουκρανίας.

Η στρατιωτική κλιμάκωση ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για ειρήνη

Η νέα ουκρανική επιχείρηση σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Ωστόσο, παρά τις διπλωματικές πρωτοβουλίες, η στρατιωτική αντιπαράθεση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση.

Η ουκρανική ηγεσία επιχειρεί να περιορίσει την ικανότητα της Ρωσίας να εξαπολύει πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις, ενώ η Μόσχα συνεχίζει την εκστρατεία εναντίον ουκρανικών υποδομών.

Το πλήγμα στη Σαβάσλεϊκα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό λόγω του ρόλου της βάσης στις ρωσικές αεροπορικές επιχειρήσεις.

Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι πέντε αεροσκάφη έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, θα πρόκειται για μία ακόμη απώλεια επιχειρησιακής διαθεσιμότητας για τη ρωσική πολεμική αεροπορία. Το εάν οι ζημιές είναι προσωρινές ή αν ορισμένα από τα αεροσκάφη έχουν καταστραφεί οριστικά παραμένει, προς το παρόν, άγνωστο.