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Αποτροπιασμό προκαλούν οι ανατριχιαστικές λεπτομέρειες μιας υπόθεσης παιδικής κακοποίησης στη Βρετανία, η οποία οδήγησε στον τραγικό θάνατο ενός βρέφους μόλις τριών μηνών.

Η 36χρονη μητέρα του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών, καθώς οι έρευνες των αρχών αποκάλυψαν ότι, λίγες ώρες πριν το παιδί αφήσει την τελευταία του πνοή, εκείνη του είχε ζωγραφίσει έναν ανάποδο σταυρό με αίμα στο μέτωπο, ενώ το άφησε αβοήθητο μέσα σε αυτοκίνητο εν μέσω καύσωνα και με κοκαΐνη στον οργανισμό του.

Οι ώρες πριν από την τραγωδία

Η 36χρονη Τζοάνα Λι καταδικάστηκε για τον θάνατο, το 2022, του 3 μηνών βρέφους της, το οποίο πέθανε αφού εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και με κοκαΐνη στον οργανισμό του, αναφέρει το People.

Το παιδί, ο Άλιστερ Βον Λι, διαπιστώθηκε νεκρό σε νοσοκομείο στο Λάνκασαϊρ του Ηνωμένου Βασιλείου στις 9 Αυγούστου 2022, ώρες αφότου είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη μέσα σε αυτοκίνητο για μεγάλο χρονικό διάστημα, μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα.

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Η μητέρα του, Τζοάνα Λι, δήλωσε ένοχη στις κατηγορίες για κακοποίηση ανηλίκου, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, 24 Νοεμβρίου, η αστυνομία του Λάνκασαϊρ.

Η έρευνα αποκάλυψε τη φρικτή σκληρότητα που επέδειξε η Λι απέναντι στο παιδί την ημέρα που προηγήθηκε του θανάτου του.

Στις 8 Αυγούστου 2022, η Λι ζωγράφισε έναν ανάποδο σταυρό με αίμα στο μέτωπο του Άλιστερ και τράβηξε φωτογραφίες και βίντεο, τα οποία στη συνέχεια έστειλε σε φίλους της, ανέφερε η αστυνομία του Λάνκασαϊρ στην ανακοίνωσή της.

Η 36χρονη «συμπεριφερόταν αλλοπρόσαλλα» καθ’ όλη τη διάρκεια εκείνης της ημέρας, σύμφωνα με την αστυνομία, οδηγώντας μεταξύ άλλων με σκασμένο λάστιχο και έχοντας κοκαΐνη στον οργανισμό της, ενώ ο Άλιστερ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.

Άφησε το παιδί μόνο του στο όχημα για μεγάλο χρονικό διάστημα μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα, ενώ εκείνο παρέμενε νηστικό και έκλαιγε, σημείωσαν οι αρχές.

Το τηλεφώνημα, τα ψέματα και η ποινή

Νωρίς το πρωί της 9ης Αυγούστου, αστυνομικοί έσπευσαν στο σπίτι της Λι έπειτα από αναφορές ότι ο Άλιστερ δεν ανέπνεε και βρήκαν τη μητέρα της Λι να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο παιδί.

Η αστυνομία πληροφορήθηκε ότι η Λι είχε καλέσει τη μητέρα της μέσω Facebook για να της πει «Μαμά, ο Άλιστερ πέθανε».

Το παιδί διαπιστώθηκε νεκρό περίπου μία ώρα αργότερα στο νοσοκομείο.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης κοκαΐνη στον οργανισμό του Άλιστερ, η οποία πιστεύουν ότι μεταφέρθηκε σε αυτόν μέσω θηλασμού από τη Λι.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η 36χρονη είπε ψέματα κατά την κατάθεσή της, ισχυριζόμενη ότι το μητρικό της γάλα ενδέχεται να είχε νοθευτεί, ενώ προσπάθησε να ρίξει την ευθύνη σε μια φίλη της.

Η δίωξη κατά της Λι μπόρεσε να ασκηθεί μόνο για κακοποίηση ανηλίκου, επειδή δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία θανάτου του Άλιστερ, διευκρίνισε την Τρίτη η αστυνομία του Λάνκασαϊρ.

Τελικά, καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών.

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«Αυτή ήταν μια ιδιαίτερα οδυνηρή υπόθεση και δυστυχώς είχε ως αποτέλεσμα ο Άλιστερ να χάσει τη ζωή του σε ηλικία μόλις τριών μηνών», δήλωσε στην ανακοίνωση η ντετέκτιβ της αστυνομίας του Λάνκασαϊρ, Κίλι Πάουελ, προσθέτοντας ότι η Λι έδειξε ελάχιστη μεταμέλεια για τις πράξεις της.