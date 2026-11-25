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Αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 40 ετών βρίσκεται πλέον ο αποξενωμένος πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, καθώς ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων στο Λος Άντζελες απήγγειλε επίσημα κατηγορίες εναντίον του για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, έπειτα από τον εντοπισμό επιβαρυντικών ντοκουμέντων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στις Φιλιππίνες.

Το κατηγορητήριο

Ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων απήγγειλε την Τρίτη κατηγορίες σε βάρος του Τόμας Μαρκλ, για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών στις οποίες ο ίδιος ο πατέρας της Μέγκαν απεικονίζεται μαζί με παιδιά προεφηβικής ηλικίας, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Εάν κριθεί ένοχος, όπως μεταδίδει το Associated Press (AP), ο 82χρονος Τόμας Γουέιν Μαρκλ ενδέχεται να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έως και 40 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο επικεφαλής ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Μπιλ Εσέιλι.

Ο Μαρκλ συνελήφθη στις αρχές Νοεμβρίου, αφότου ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εντόπισαν δεκάδες παράνομες εικόνες, συμπεριλαμβανομένων αρνητικών φιλμ, διαφανειών και βιβλίων που απεικονίζουν ύποπτη κακοποίηση παιδιών, σε αποθηκευτικό χώρο στο Λος Άντζελες.



Δικαστικά έγγραφα αναφέρουν επίσης ότι ο Μαρκλ κατείχε παρόμοιο υλικό στις Φιλιππίνες, όπου διατηρεί κατοικία και όπου φαίνεται να έχουν τραβηχτεί ορισμένες από τις άσεμνες φωτογραφίες των παιδιών.

Ο ίδιος ο Μαρκλ αναγνωρίστηκε από μάρτυρα σε τουλάχιστον δύο φωτογραφίες μαζί με ένα γυμνό κορίτσι προεφηβικής ηλικίας, σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Η σύλληψη και η απόπειρα φυγής

Ο Μαρκλ κρατείται επί του παρόντος σε φυλακή στη Φλόριντα, όπου συνελήφθη στις 6 Νοεμβρίου σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, ωστόσο πρόκειται να μεταφερθεί στο Λος Άντζελες τις επόμενες εβδομάδες, ανέφερε το γραφείο του Εσέιλι.

Ο Μαρκλ μετακόμισε στις ΗΠΑ από τις Φιλιππίνες αφότου υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο νωρίτερα φέτος, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του αριστερού του ποδιού.

Αρχικά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μετά τη σύλληψή του, αλλά συνελήφθη εκ νέου λίγες ημέρες αργότερα, όταν επιχείρησε να κόψει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης στη μέση της νύχτας.

Ψυχιατρική εξέταση

Η απαγγελία των κατηγοριών έρχεται λίγο αφότου δικαστής έκρινε ότι ο Μαρκλ έχει επαρκή πνευματική διαύγεια για να δικαστεί, βάσει ανάλυσης που διενήργησε πραγματογνώμονας ψυχίατρος.

Ο ομοσπονδιακός δημόσιος συνήγορος που εκπροσωπεί τον Μαρκλ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του AP για σχολιασμό, ωστόσο ο Μαρκλ είχε αρνηθεί προηγουμένως οποιαδήποτε παράνομη πράξη κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συνέντευξης αξιολόγησης της ικανότητάς του στα μέσα Νοεμβρίου, σύμφωνα με έκθεση που κατέθεσε η ψυχίατρος η οποία διεξήγαγε τη συνέντευξη.

«Γιατί βρίσκομαι εδώ; Τι έχω κάνει;», ανέφερε η ψυχίατρος ότι είπε ο κατηγορούμενος. «Δεν έχω παιδική πορνογραφία. Δεν έχω φωτογραφίες γυμνών παιδιών».

Η ψυχίατρος κατέληξε τελικά στην έκθεσή της ότι ο Μαρκλ κατανοεί τις κατηγορίες εναντίον του και μπορεί να συνδράμει τον δικηγόρο του — δύο βασικά σημεία σε κάθε αξιολόγηση ικανότητας προς δίκη.

Η ειδικός σημείωσε ότι κατά διαστήματα «προσποιούνταν» ή υπερέβαλλε στις απαντήσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Παράλληλα, στις Φιλιππίνες, ο Μαρκλ τελεί υπό έρευνα για κατοχή και πρόθεση διανομής παράνομων εικόνων παιδικής κακοποίησης, όπως δήλωσε σε γραπτή ανακοίνωσή του ο ταξίαρχος Άλεν Ρέι Κο.