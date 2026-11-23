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Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως γύρω από τον Τόμας Μαρκλ, τον πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, καθώς ο θετός του γιος υποστηρίζει ότι τα ταξίδια του στην Ασία για «να γνωρίζει κορίτσια» ήταν ένα «κοινό μυστικό» στους κόλπους της οικογένειας.

Τα ταξίδια στην Ασία

Ο 45χρονος Μπόμπι Λουσέρο, του οποίου η εκλιπούσα μητέρα, Ρόζλιν Λάβλες, ήταν παντρεμένη με τον Τόμας Μαρκλ, δήλωσε στους Sunday Times ότι μεγάλωσε ακούγοντας για τα φερόμενα ως σκοτεινά ταξίδια του πατριού του στην Άπω Ανατολή.

Η Λάβλες, η οποία πέθανε το 2024 σε ηλικία 79 ετών, είχε στείλει την επιστολή στη βρετανική αστυνομία που συνέβαλε στην έναρξη έρευνας για κακοποίηση ανηλίκων σε βάρος του 82χρονου σήμερα Μαρκλ.

«Άκουγα ιστορίες καθώς μεγάλωνα, ιστορίες που μοιράζονταν μαζί μου τα αδέλφια μου και φυσικά η μητέρα μου, ότι [ο Μαρκλ] επισκεπτόταν τις Φιλιππίνες ή κάποιο μέρος εκεί πέρα», ανέφερε ο Λουσέρο.

«Ήταν απλώς ένα από εκείνα τα πράγματα όπου ανέφεραν: “Α, ο μπαμπάς είναι πάλι στο εξωτερικό”», είπε, προσθέτοντας ότι τα ταξίδια αυτά αποκαλούνταν τα «ταξίδια του για κορίτσια».

«Ποτέ δεν το συνέδεσα με κορίτσια που δεν έχουν νόμιμη ηλικία», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι οι φήμες για τον Τόμας Μαρκλ ήταν «κάτι που ήταν γνωστό… κάπως σαν να πλανιόταν στον αέρα, κάτι που αντιλαμβάνεται».

Ο Λουσέρο, συνταξιούχος επιχειρηματίας, ανέφερε ότι η Λάβλες έτρεφε βαθύ, ενστικτώδες μίσος για το «αηδιαστικό γουρούνι» Μαρκλ, κάτι που παλαιότερα πίστευε ότι οφειλόταν στην καταγγελλόμενη απιστία του, αλλά τώρα αναρωτιέται αν γνώριζε περισσότερα για τα φερόμενα ως εγκλήματά του.

«Αν είχε γίνει μάρτυρας άλλων πραγμάτων ή γνώριζε άλλα πράγματα, τότε αυτό θα μπορούσε να είχε τροφοδοτήσει το μίσος της», είπε.

«Δυστυχώς δεν μπορώ να τη ρωτήσω. Θα είχε νόημα, αν γνώριζε τέτοια πράγματα, το γιατί δεν τον συμπαθούσε τόσο πολύ», δήλωσε ο Λουσέρο. «Αν έχουν αποδεικτικά στοιχεία, ελπίζω να τιμωρηθεί στο έπακρο», τόνισε.

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Οι καταγγελίες

Η Λάβλες είχε γράψει επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Met) τον Ιανουάριο του 2019, ενώ ο Μαρκλ καταγγέλθηκε στην αστυνομία από τον γιο του, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, αφότου φέρεται να ανακάλυψε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο παλιό σπίτι του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Ο Μαρκλ αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών σε περίπτωση καταδίκης του στις ΗΠΑ.

Είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, αλλά τέθηκε υπό κράτηση αυτόν τον μήνα, καθώς φέρεται να έκοψε το ηλεκτρονικό του βραχιολάκι.

Την Πέμπτη, κρίθηκε πνευματικά ικανός να δικαστεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει στις ΗΠΑ, έπειτα από ψυχιατρική αξιολόγηση που διατάχθηκε από το δικαστήριο.

Εκείνος υποστήριζε ότι πάσχει από άνοια, ενώ η νομική του ομάδα ανέφερε ότι ήταν «ανίκανος να κατανοήσει τη φύση και τις συνέπειες» της νομικής διαδικασίας ή να συνδράμει επαρκώς στην υπεράσπισή του.

Μια προκαταρκτική ακρόαση στη Φλόριντα έχει προγραμματιστεί για την 1η Δεκεμβρίου και, εφόσον απαγγελθούν κατηγορίες πριν από την ημερομηνία αυτή, αναμένεται να μεταφερθεί στην Καλιφόρνια, έπειτα από τον εντοπισμό επιπλέον φερόμενου ως υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο σπίτι του στο Λος Άντζελες.

Ο πατέρας της Μέγκαν, Τόμας, υποστηρίζει ότι είναι αθώος.