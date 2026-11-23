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Η Ινδονησία επιβεβαίωσε τη Δευτέρα τον θάνατο 24 ανθρώπων από τη φωτιά που κατέστρεψε ένα εργοστάσιο το Σαββατοκύριακο, την ώρα που οι διασώστες αναζητούν στα καμένα συντρίμμια περίπου 30 άτομα που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές εξακολουθούν να διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου σε ένα κτίριο του εργοστασίου ζαχαρωδών προϊόντων «PT Fonusa Agung Mulia» στην περιοχή Τσικάντε της επαρχίας Μπάντεν, περίπου μία ώρα οδικώς από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Όπως μεταδίδει το Reuter, ο Σάιντ Ικμπάλ, προεδρικός σύμβουλος για εργασιακά θέματα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι 24 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, προσθέτοντας ότι αξιολογείται η εφαρμογή των πρωτοκόλλων ασφαλείας και ότι θα καλέσει τον διευθύνοντα σύμβουλο του εργοστασίου για εξηγήσεις.

Οι προκαταρκτικές αναφορές δείχνουν ότι η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κλιματιστικό, συμπλήρωσε ο Ικμπάλ.

Επιχείρηση διάσωσης

Ο διευθύνων σύμβουλος του εργοστασίου, Στίβεν Έργουιν Ουιτζάγια, ανέφερε ότι περίπου 300 άνθρωποι βρίσκονταν στο εργοστασιακό συγκρότημα κατά τη βάρδια του Σαββάτου.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν τη Δευτέρα, με τις εστίες που παραμένουν ενεργές και την ολοένα και πιο ασταθή δομή του κτιρίου να εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια των διασωστών, σύμφωνα με τον Αλ Αμράντ, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της επαρχίας Μπάντεν.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους, 29 άτομα έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι σώα, εκ των οποίων τα πέντε νοσηλεύονται.

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Δύσκολη ταυτοποίηση των θυμάτων

Μέχρι στιγμής, οι διασώστες έχουν απομακρύνει 24 σάκους σορών που περιείχαν ανθρώπινα μέλη, ωστόσο οι αρχές επί τόπου δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν αμέσως τον ακριβή αριθμό των νεκρών, σημείωσε.

Λόγω της σφοδρότητας της πυρκαγιάς, η αναγνώριση των σορών που ανασύρθηκαν είναι αδύνατη μέσω οπτικής εξέτασης, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη συλλογή δειγμάτων DNA από συγγενείς – μια διαδικασία που θα μπορούσε να διαρκέσει εβδομάδες, δήλωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας Ουάχιου Χινταγιάτι.

Το εργοστάσιο ανήκει στην εταιρεία United Family Food, η οποία δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Η επιχείρηση απασχολεί συνολικά περίπου 5.000 εργαζομένους και αποτελεί βασικό προμηθευτή καταναλωτικών αγαθών για την εγχώρια αγορά, ενώ διαθέτει και τέσσερα γραφεία στο εξωτερικό. Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται η δημοφιλής μάρκα ζαχαρωδών Milkita, καθώς και μια ποικιλία ζυμαρικών noodles με την επωνυμία Lemonilo, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της.